Ayuso, sobre el alcalde de Móstoles: “Que no cuenten con nosotros para desguazar la vida de una persona”

Manuel Bautista, Isabel Díaz Ayuso y la número 3 del PP para las europeas, Alma Ezcurra, en un acto de campaña, en el Parque Finca Liana, el 28 de mayo de 2024, en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende a Manuel Bautista y vuelve sobre el relato de que es un “caso fabricado” para desviar la atención de la comparecencia de Francisco Salazar en el Senado

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido este domingo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de las acusaciones de acoso sexual y laboral de una exconcejala del Ayuntamiento y compañera de partido del regidor, y que el Partido Popular de Madrid trató de ocultar. “Con nosotros no cuenten para desprestigiar y desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencia, pedir o no disculpas”, ha dicho en un acto de Nuevas Generaciones del PP en San Lorenzo de El Escorial.

Ayuso ha vuelto sobre el relato de que las informaciones reveladas por EL PAÍS a lo largo de la semana, y en las que se evidencia que dos altos cargos del PP madrileño ―Alfonso Serrano, su número dos, y Ana Millán, número tres― presionaron a la exedil para que no denunciara lo que ellos calificaron como “acoso de manual”, es un “caso fabricado” para desviar la atención de la comparecencia de Francisco Salazar en el Senado, que sí se ha cubierto en los medios de comunicación.

“Han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía Salazar en el Senado para hablar de todo lo que ha acontecido a Moncloa y para tapar que él era uno de los valedores de la campaña de Pilar Alegría”, ha atacado. Y ha insistido, como ya hicieron otros dirigentes el PP, en que las grabaciones que han salido en los medios de comunicación son “grabaciones a medias”. Este periódico ha publicado este domingo el audio íntegro de una de las dos conversaciones que Millán, vicesecretaria de la Organización del PP en Madrid, mantuvo con la exedil de Móstoles.

La presidenta también ha arremetido directamente contra este periódico por, según Ayuso, el trato mediático dado a este caso frente a los que afectan al Partido Socialista: “No puede ser que haya cuatro portadas nacionales de El País y que con el caso de Salazar no haya más que un ladillo escondido, no puede ser”. Desde que hace siete meses salieran a la luz las acusaciones de acoso sexual contra el ex alto cargo de la Moncloa, que provocaron su salida del Gobierno y su dimisión de la dirección federal del PSOE, se ha dado seguimiento constante a las informaciones relacionadas con el caso.

La exconcejala de Móstoles anunció esta semana, a través de su abogado, que denunciará por acoso a Bautista en los tribunales y también que prepara una acción legal por varios delitos que apuntan a tres altos cargos del PP de Madrid. La exedil cuenta con material guardado durante meses con el que pretende probar que estuvo sometida a acoso sexual, primero, y laboral después, y que, una vez intentó denunciarlo por los cauces internos, no obtuvo respaldo de la formación en la que militaba.

Durante meses, ha hecho acopio de los correos que se intercambió con el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de grabaciones de las dos reuniones que mantuvo el 11 de marzo de 2024 con Serrano y Millán, y el 16 de abril del mismo año con Millán y Paniagua. Ambas en la sede nacional del PP, en Génova. Además, tiene testigos que, según su abogado, podrían testificar.