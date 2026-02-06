El alcalde de Móstoles se presenta como víctima tras las acusaciones de acoso sexual y laboral y estudia medidas legales
“Todo es falso. No sé de qué me tengo que defender”, asegura el regidor
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, se ha presentado en una nueva comparecencia para dar explicaciones tras conocerse la denuncia de acoso sexual y laboral contra él por parte de una edil de su partido. Bautista se presenta como víctima y ha anunciado que estudia medidas legales. “Todo es falso. No sé de qué me tengo que defender”, ha asegurado el regidor, que insiste en que todas las informaciones publicadas por algunos medios son falsas.
El alcalde denuncia una campaña de desprestigio en su contra y recalca que no se ha presentado ninguna denuncia formal ni se ha iniciado procedimiento judicial alguno. “Si vas grabando conversaciones, entiendo que tienes algún fin”, ha señalado, en referencia a una posible manipulación del contexto y ha insistido en que la denunciante le pidió en varias ocasiones “ser teniente de alcalde”, pese a los audios que ha publicado este periódico en los que él mismo reconoce que no es así.
El alcalde ha asegurado que el caso está en manos de su abogado y que será implacable contra lo que considera una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
Frente a las acusaciones de acoso sexual y laboral de una exedil Bautista, defendió este jueves que eran acusaciones sin base fundadas y este viernes ha insistido en la mism idea: que la exconcejal tenía aspiraciones para tener un buen puesto en la alcaldía y que él no se lo concedió. Rodeado por todo su equipo de Gobierno municipal, en una rueda de prensa convocada a última hora, el alcalde ha insistido en que la versión de la víctima “no está probada y la persona ya es culpable”. “Es difícil poder defenderse contra un universo que desconoces”, ha lamentado.
[Noticia en actualización]
