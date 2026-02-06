Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
caso de acoso en Mósteles

El alcalde de Móstoles se presenta como víctima tras las acusaciones de acoso sexual y laboral y estudia medidas legales

“Todo es falso. No sé de qué me tengo que defender”, asegura el regidor

Comparecencia del alcalde Móstoles, en directo
Imágenes cedidas por la Sexta
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, se ha presentado en una nueva comparecencia para dar explicaciones tras conocerse la denuncia de acoso sexual y laboral contra él por parte de una edil de su partido. Bautista se presenta como víctima y ha anunciado que estudia medidas legales. “Todo es falso. No sé de qué me tengo que defender”, ha asegurado el regidor, que insiste en que todas las informaciones publicadas por algunos medios son falsas.

El alcalde denuncia una campaña de desprestigio en su contra y recalca que no se ha presentado ninguna denuncia formal ni se ha iniciado procedimiento judicial alguno. “Si vas grabando conversaciones, entiendo que tienes algún fin”, ha señalado, en referencia a una posible manipulación del contexto y ha insistido en que la denunciante le pidió en varias ocasiones “ser teniente de alcalde”, pese a los audios que ha publicado este periódico en los que él mismo reconoce que no es así.

El alcalde ha asegurado que el caso está en manos de su abogado y que será implacable contra lo que considera una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.

Frente a las acusaciones de acoso sexual y laboral de una exedil Bautista, defendió este jueves que eran acusaciones sin base fundadas y este viernes ha insistido en la mism idea: que la exconcejal tenía aspiraciones para tener un buen puesto en la alcaldía y que él no se lo concedió. Rodeado por todo su equipo de Gobierno municipal, en una rueda de prensa convocada a última hora, el alcalde ha insistido en que la versión de la víctima “no está probada y la persona ya es culpable”. “Es difícil poder defenderse contra un universo que desconoces”, ha lamentado.

[Noticia en actualización]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Destornillador de carraca Bosch con 12 puntas. COMPRA POR 26,79€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_