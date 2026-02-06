El PP de Madrid a la exedil que acusa al alcalde de Móstoles: “Es un acoso de manual”

EL PAÍS accede a la transcripción de parte de las conversaciones entre la entonces concejala y los altos cargos del partido que la disuadieron para no denunciar a Manuel Bautista

Las dos reuniones en las que una concejala del PP de Móstoles pidió auxilio a tres altos cargos del partido en Madrid por el acoso laboral y sexual que presuntamente sufría a manos del alcalde, Manuel Bautista, muestran las presiones del partido a la edil para tapar las acusaciones. La primera de ellas tuvo lugar el 11 de marzo de 2024, después de que la afectada escribiera al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este le remitió al secretario general del PP madrileño y número dos de Ayuso, Alfonso Serrano. La exconcejala se reunió con Serrano, también diputado en la Asamblea, y con Ana Millán, número tres del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea regional, en la sede nacional del partido. En ese primer encuentro le dicen que se tiene que “quitar de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. La segunda reunión se celebra también en la sede nacional del PP, en Génova, el 16 de abril, esta vez sin Serrano, pero con Lucía Paniagua, teniente de alcalde en la localidad de Villanueva de la Cañada y miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid.

El contenido de una parte de estas conversaciones aparece en la denuncia de la exconcejala al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP.

Ana Millán [Dirigiéndose a Alfonso Serrano cuando se incorpora a la reunión].

-“Te resumo rápido. Me dice que [la concejala] lleva viviendo una situación personal incómoda desde antes de las elecciones, en la que Manuel la nombra jefa adjunta de campaña, pasan más tiempo juntos y el problema empieza cuando Manuel junta lo personal y lo profesional. A partir de su negativa, empiezan las diferencias. [La concejala] está contando datos objetivos y yo estoy apuntando".

Ana Millán. [Dirigiéndose a la concejal]

-“A mí lo que me importa es la persona y veo que estás sufriendo mucho por lo que ha sucedido. Tú achacas todo a tu no”.

-“Llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿De verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre? Hay veces que se consigue más hablando. Una vez que lo hagamos público, desgraciadamente, se va a hablar de vosotros siempre”.

-“Desgraciadamente con las mujeres, y en los pueblos como Móstoles, se utiliza la misma táctica: porque estamos liadas con no sé quién... Y en la mayoría de los casos esas cosas salen de dentro”.

-“Lo que no puedes permitir es que te afecte, porque llevas 10 meses aguantándolo”. “Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”.

-“Me importan las personas, te está costando la salud. Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen”.

-“En el Partido Popular estamos para ayudarte”.

-“Ese amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual”.

-“Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada”.

Alfonso Serrano. [Dirigiéndose a la concejal]

-“Mi máximo respeto a lo que tú sientas y hayas vivido”

-“Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”

-“Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo”

-“¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución".

-“Lo que tú pides es respeto, que se respete tu trabajo”. “Aquí estamos hablando que por un tirarte los tejos la actitud de Manuel es esta, ¿o hay algo más?”

-“No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.

Tras esta reunión, la afectada vuelve a escribir al PP de Madrid “al no recibir ninguna noticia por su parte y tener una situación insostenible en Móstoles”. La concejala afirma en un mail al gabinete de la presidencia de la Comunidad que el “entorno más cercano” del alcalde está publicando “estados” en las redes sociales y que hace comentarios acusándola de “traidora” por haber denunciado la situación a altos cargos del partido.

Tras varias solicitudes de información “sobre las medidas que se están tomando”, finalmente, la citan el 16 de abril en Génova. En esa reunión están presentes Millán y Lucía Paniagua:

Ana Millán.

-“Yo te recomendaba, y te sigo recomendando, que una denuncia pública no te beneficiaría. O sea, la denuncia judicial que luego iba a ser pública no te beneficiaría”

-“Yo no sé qué entiendes tú por amparo. Nuestro amparo fue: vete a casa, habla con tu marido”.

-“Te lo digo yo que vivo por y para el partido. Llevo muchos años y todas hemos aguantado muchas cosas buenas, malas, más mediáticas”.

-“Te lo dije: no vale la pena. Déjalo, el PP no acaba en Móstoles. Te estaba diciendo: vete, pero porque me preocupabas tú como persona”

-“Tú eres una persona inteligente, ¿tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?

-“Hay dos premisas que son muy claras en todo esto también. Tú no tienes una relación laboral, los concejales, los alcaldes y tal, no podemos decir porque legalmente no la tenemos. Es decir, tú no eres una empleada del Partido Popular. Y luego, sobre todo, lo que aquí no puedes, (...) nos estás pidiendo en tu último mail que abramos el Protocolo de Acoso y no sé qué, no sé cuántos. Es que para nosotros tú no eres una funcionaria. Entonces, no podemos aplicar el protocolo de acoso en el partido".

Lucía Paniagua.

-“Aquí hay dos formas: o tomáis una decisión amistosa entre vosotros o vais al Comité de Derechos y Garantías o alguno de los dos tiene que dar un paso atrás. Nosotros desde nuestros cargos os podemos prestar nuestra ayuda de forma altruista, pero nada más.

-“Creo que se te tiene que pasar el disgusto y que tienes que ser sensata, y sensata con tu futuro y contigo. Si esto lo dejamos en un entorno de conciliación como el que estamos ahora y sois capaces de reconducir esto, fenomenal, no hay ningún problema. Probablemente, él no va a querer que continúes con las demás concejalías y vas a tener que tragar con quedarte como concejal raso. No nos podemos meter en la gestión de un ayuntamiento, con lo cual esto quedaría así”.

-“Tú te quedarías en tu ayuntamiento, yendo como vayas, intentando tener la menor relación posible y aquí no ha pasado nada”.

-“Piénsalo porque quizá es justo lo que estás pidiendo”.

Ana Millán. [Refiriéndose a denunciarlo en un juzgado]

-“Yo le aconsejé que no lo hiciera porque mañana lo veía en La Sexta, para meterse con Ayuso”.

Ana Millán.

-“Sin poner en duda lo que tú dices y los comportamientos que dices que tiene Manuel, no quiero que te sientas ofendida ni cuestionada, porque yo te creo, pero habrá que hablarlo con él, puede ser tu palabra contra la de él, desgraciadamente”.

Lucía Paniagua.

-“Es que va a ser eso, tu palabra contra la de él”.

Ana Millán.

-“Ahora es el momento de hablar con él. Yo le preguntaré y contrastaré”.

-“Cuando te metes en política tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas. Y encima, desgraciadamente a las mujeres, a mí cuando entré y te lo dije (...).

-“También te digo, cuando la otra persona se sienta atacada, se te acusa de tal... No sé cómo un ser humano reacciona, puede reaccionar: ‘Oye pues soy inteligente, recapacito’, no sé o ‘todavía me lo tomo más apecho, lo niego”.

Lucía Paniagua.

-“Piensa que a lo mejor ahora te merece la pena estar en un segundo plano, no estar tan visible, deja pasar el tiempo y luego... Tienes que tener un perfil bajo una temporada y luego ya verás”.

La afectada no supo nada de su caso en meses. Volvió a escribir, pero no consiguió que se celebrase una nueva reunión. Tras varios intentos y correos electrónicos, en octubre de 2024 decidió entregar el acta de concejala y darse baja del partido. Un mes después, presentó un escrito de una veintena de páginas ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP relatando los hechos, aportando documentos, proponiendo testigos y solicitando que se depuraran responsabilidades y se reparara el daño causado. No la citaron y el caso se archivó.