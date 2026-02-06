La exconcejala de Móstoles denunciará por acoso al alcalde Manuel Bautista

La exconcejala del PP de Móstoles que pidió auxilio a tres altos cargos del partido en Madrid por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, Manuel Bautista, prepara ya una denuncia contra él y contra algunos mandos del partido regional que dirige la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS, el letrado Antonio Suárez-Valdés está redactando una denuncia que incluirá un delito de acoso contra Bautista, como principal denunciado.

El abogado explica que la exedil ha tomado esta decisión, que hasta ahora había evitado, al ver la reacción de los dirigentes del PP que, según relata, “han mentido” en sus explicaciones porque nunca la atendieron cuando quiso la asistencia del partido. Suárez-Valdés, especialista en acoso sexual, señala que están valorando que la denuncia incluya también otros delitos de coacciones o de omisión del deber de perseguir delitos que puedan alcanzar a los políticos con los que se reunió hasta en dos ocasiones sin lograr ningún tipo de protección: el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serano; la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Millán; y a la teniente de alcalde de la localidad de Villanueva de la Cañada y miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid, Lucía Paniagua. La denuncia tardará todavía “unas semanas” en prepararse y se presentará en un juzgado de lo penal, según confirma el abogado.

La exconcejala del PP de Móstoles cuenta con material guardado durante meses con el que pretende probar que estuvo sometida a acoso sexual, primero, y laboral después y que, una vez intentó denunciarlo por los cauces internos, no obtuvo respaldo de la formación en la que militaba. Durante meses, ha hecho acopio de los correos que se intercambió con el gabinete de la presidenta de la Comunidad y de grabaciones de las dos reuniones que mantuvo el 11 de marzo de 2024 con Serrano y Millán y el 16 de abril del mismo año con Millán y Paniagua. Ambas en la sede nacional del PP, en Génova.

En esos encuentros con los que ella pretendiá que se indagara en el acoso nada cambió en su entorno laboral y la exconcejala recibió respuestas del tipo: “Todas hemos aguantado muchas cosas. No vale la pena, déjalo, el PP no acaba en Móstoles” o “el amparo del partido pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. El 23 de septiembre de 2024 el letrado Suárez-Valdés escribió al gabinete de la presidenta solicitando información sobre las medidas y protocolos que se estaban siguiendo en su caso. En octubre, volvieron a citarla, pero cuando acudió con su abogado no la recibieron, precisamente, por ese motivo. Al día siguiente presentó la dimisión de sus cargos y la baja como afiliada ante el intenso malestar sostenido durante meses y la desprotección que sentía.

Ahora, la exedil ha tomado la determinación de emprender el camino judicial. Después de que EL PAÍS desvelara este asunto, el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, aseguró en televisión este jueves que en una de esas reuniones se le preguntó a la víctma si se trataba de un caso de acoso “y ella lo negó”. La denuncia pública, según Serrano, solo estaba destinada a “dañar la imagen del alcalde”. “No vamos a condenar a nadie sin pruebas”, dijo anes de comenzar la sesión en la Asamblea de Mdrid.