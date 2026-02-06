El equipo de Ayuso lanza un bulo para difamar a la mujer que ha denunciado por acoso sexual a un alcalde del PP

Los asesores de la presidenta sostienen que ya denunció con anterioridad por acoso sexual a un compañero de trabajo en Fuenlabrada, pero no es cierto

El equipo de Isabel Díaz Ayuso ha difundido un bulo sobre la mujer que ha denunciado por acoso sexual a un alcalde del PP. En un mensaje, uno de los asesores de la presidenta de Madrid asegura que la presunta víctima denunció años atrás por este mismo delito al director del colegio en el que trabajaba, en Fuenlabrada. Para respaldar esa información, reproducen el encabezado de un juicio oral en un juzgado de Fuenlabrada por un delito leve de coacciones y amenazas en el que ella aparece como denunciante.

En efecto, el proceso judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, existe y culminó con la condena al director del colegio, pero no tiene nada que ver con un caso de abuso sexual. Según la sentencia, la mujer se presentó en el despacho de su superior, junto a una compañera, para pedirle al director que tomara medidas contra otro profesor y este se negó. Era 12 de junio de 2018.

“El denunciado”, se lee en el escrito, “se dirigió a ambas a grandes voces diciéndoles que, si se formulaba denuncia contra el referido profesor, abriría un expediente disciplinario a los autores de la denuncia. Y, dirigiéndose a la denunciante [nombre omitido], le reiteró a gritos: ‘escúchame bien: si pones por escrito o haces alguna declaración sobre [nombre omitido], esto te va a costar el cargo y te abro un expediente disciplinario’. Lo anterior generó en la denunciante una profunda sensación de inquietud y desasosiego”.

La sentencia también da por acreditado que el director, cuatro días después de ese incidente, le pidió que dimitiera su cargo. Ella se negó y entonces él le dijo: “Vas a dejarlo porque tienes dos hijos pequeños…, y es lo mejor para ti...”. La profesora no aceptó y fue entonces cuando el director tomó la decisión por ella. “El denunciado llamó al jefe de estudios, [nombre omitido], que estaba en un despacho contiguo, y, en su presencia, dijo: ‘es para comunicar que [nombre omitido] va a dejar su cargo el 3 de septiembre’”.

El juzgado condenó en primera instancia al director del centro como autor de un delito continuado de coacciones leves recogido en el artículo 172.3 del código penal y le impuso como pena el pago de una multa de 10,50 euros durante 70 días. El total era de 1.050 euros. Su abogado presentó un recurso que fue inadmitido.

Con la difusión de datos inexactos, cuando no directamente mentira, los asesores de Ayuso quieren dar a entender que la concejal, que denuncia por acoso laboral y sexual al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, es una persona conflictiva que con anterioridad había acusado a otro hombre de la misma conducta. El mismo día que EL PAÍS dio a conocer esta historia en exclusiva, el equipo de la presidenta también difundió una cadena de correos que en teoría venía de demostrar que la víctima no había verbalizado durante su reunión con los dirigentes del PP de Madrid que se trataba de un caso de acoso sexual. Sin embargo, esa misma información desmiente ese argumento, ya que está incluido el propio mensaje distribuido. En el primer envío de correos del equipo de Ayuso, que rompe la confidencialidad de la denunciante, se ve el nombre de ella. A los minutos, sus asesores dijeron que se había tratado de “un error”.

El escándalo ha sacudido al Gobierno de la presidenta de Madrid. La concejala pidió ser recibida por Ayuso, pero nunca lo hizo. En su lugar escuchó las explicaciones del alcalde de Móstoles. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y Ana Millán, número tres del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea regional, sí la recibieron y la animaron a no presentar una denuncia en los juzgados. En una transcripción de esa reunión a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Millán dice: “Es un acoso de manual”. También queda claro que se incumplieron los protocolos de lucha contra el acoso de la propia Comunidad de Madrid, al no “prestar atención” y “tramitar” los episodios de acaso.

En este caso, la denuncia llegó a la sede del partido en Génova, donde el expediente quedó archivo definitivamente, por lo que Serrano ha definido como “falta de pruebas”. Ella nunca fue recibida por el partido, ni ninguno de sus testigos. La exconcejalada va a llevar la denuncia a los juzgados, según ha podido saber este periódico.