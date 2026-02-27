El Liceu se regala la tetralogía del Anillo del Nibelungo de Wagner

El Liceu tiene una reconocida vocación y tradición wagneriana y ha decidido regalarse la tetralogía del Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, acogiendo cada mes de enero o febrero de las cuatro próximas temporadas los títulos que componen la grandiosa obra del compositor alemán. Coproducida por el Bayerische Staatsoper de Munich y el Liceu, el teatro de La Rambla programará para el próximo año El Oro del Rhin, seguida después de La Walkiria (2028), de Sigfrid (2029) y de El Ocaso de los Dioses (2030). Jonathan Nott, nuevo director de orquesta del Liceu, dirigirá así su primera ópera en el Liceu mientras Tobies Kratzer, enfrascado en la segunda entrega del ciclo que se estrena en junio en Munich, asume la propuesta escénica.

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, reconoció este jueves, durante la presentación, que programar estas cuatro óperas y sus 16 horas de música supone un “reto enorme” para la institución tanto para los músicos, la orquesta y el coro, pero también desde el punto de vista económico. “Es un esfuerzo porque se necesita una orquesta gigante y necesitamos voces extraordinarias que nos gustaría que repitieran”, explicó. “Queremos que el Liceu se sienta orgulloso con la tetralogía de nuestra generación y con esa vocación presentamos ese proyecto”.

El Liceu programó hace dos temporadas el polémico Lohengrin de la bisnieta de Wagner y en enero Tristan e Isolda con la clamorosa debut en ese rol de Lisa Davidsen. Pero, pese a esa estrecha con Wagner, el teatro de La Rambla ha vivido décadas, admitió el director artístico, sin programar el Anillo. Pasó en la primera década del siglo XX, en los años 60 y 70 y por última vez en 2012-2013. La idea iniciar era programar completa la tetralogía del teatro de La Monnaie pero no se completó y al final el Liceu ha apostado por la que ha dirigido Kratzer. “Queríamos elegir el mejor Anillo que Barcelona merece”, subrayó. El oro del Rhin se programará en 2027; La walkiria en 2027; Sigfrido en 2028 y El ocaso de los Dioses en 2029.

La Bayerische Staatsoper de Munich estrenó en octubre de 2024 El Oro del Rhin y en junio hará lo propio con La Walkiria. El cartel de El Oro del Rhin recogía la conocida frase de Nietzsche de Dios ha muerto y esa sentencia, dijo Kratzer, sintetiza la mirada que tiene sobre la obra. “En ella hay dioses y humanos. Y en nuestro mundo hay mortales que se creen inmortales como algunos algunos políticos. Pero, ¿Mueren los dioses si son inmortales? Es una frase (la de Nietzsche) muy citada en la filosofía europea. Todo el Rhin tiene que ver con que los dioses mueren al final y entran en declive”, expuso. Tras hacer un guiño por comparación al universo Marvel, Kratzer aseguró que su escenificación no es abstracta: “Es paralelo a nuestra realidad y contemporanea. No hay abstracción. Hay un contexto de realismo mágico”.

Nott afirmó que para él es “muy ilusionante” hacer un nuevo Anillo en el Liceu y más con la tradición wagneriana que tiene. “Son 16 horas de música. Y la principal maravilla es que no tienes que ser experto. Hay que experimentarlo. Vivirlo es suficiente”, dijo. El director, que ya ha dirigido tres veces la tetralogía, afirma que concibe el proyecto de las cuatro óperas como las cuatro partes de una sinfonía. “No es una idea nada absurda: me funciona bien”, aseguró. Cantante de ópera en el inicio de su carrera, el británico tuvo su primer contacto con la tetralogía wagneriana cuando la cantó con 31 años. “Cuánto más miras el Anillo, más encuentras. Hay toda una vida en esas 16 horas. Es un regalo. Haces un viaje interior de cómo deberíamos vivir y relacionarnos”.