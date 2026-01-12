Ir al contenido
Cataluña
Teatro Liceu

La soprano Lise Davidsen, estrella del ‘Tristán e Isolda’ más minimalista en el Liceu

Bárbara LLuch plantea una escenografía sencilla para realzat la música monumental de Wagner

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
“Los sentimientos de Tristán e Isolda serán muy humanos, pero la música de esta ópera es inhumana, es la catedral más bella del mundo, un planeta en sí mismo”. Rendida a la música de Richard Wagner, la escenógrafa Bárbara Lluch describió así la partitura de Tristán e Isolda durante la presentación de la producción “minimalista” que se estrena hoy en el Gran Teatre de Liceu y que estará en cartel otras seis funciones, hasta el día 31. Bajo la batuta de la finlandesa Susanna Mälkki, la ópera del compositor alemán es seguramente la principal apuesta de la temporada coronada además por el debut mundial de la soprano Lise Davidsen en el rol de Isolda. El tenor norteamericano Clay Hilley encarnará el personaje de Tristán.

Víctor García de Gomar, director artístico del Gran Teatro del Liceu, subrayó que esta cita supone un momento “histórico” para la institución al situarla en el foco de la actualidad operística internacional con el papel de Davidsen. “Eso es ya un regalo en sí mismo”, recalcó, afirmando que esta producción dejará “huella” en la historia del teatro. “Esta ópera es una ocasión infinita, un océano, una pieza inmensa. De una música poderosa y sin retorno”, dijo sobre una producción que pivota sobre tres mujeres (en la dirección de orquesta, en la escenografía y en el canto). Las entradas están casi agotadas.

Tras revisitar el Turandot de su abuela, Núria Espert, y dirigir La sonnambula el último año, Lluch regresa por tercera vez en dos años al Liceu donde cada vez se siente más como en su casa. “Cuando Víctor me lo ofreció, pensé que se había vuelto loco. Es mi ópera favorita y la de todo el mundo que ama la ópera. Todos sabemos que con ella hay un antes y después”, subrayó en alusión al impacto de una partitura que se considera revolucionaria en la historia de la música. Lluch no escondió y bromeó sobre el vértigo el día del primer ensayo -“Parecía una reunión de alcohólicos anónimos: soy Bárbara, y tengo miedo, soy Susanna y también tengo miedo...”- , pero añadió que nunca ha tenido tanto “compromiso, tranquilidad, espacio y libertad para crear”.

Inspirada en una leyenda del siglo XII, de la que bebería después Shakespeare para Romeo y Julieta, Tristán e Isolda narra la historia de una pareja que empieza su relación desde el odio -ella quiere envenenarle por venganza- y acaba en un amor total, apasionado que acaba en tragedia y la muerte de los dos protagonistas. “Son semidioses y no me los imagino en un ambiente hogareño y en un ambiente realista”, reveló Lluch. “Quería algo surrealista, minimalista, que no entorpeciese en absoluto la belleza y la narrativa de la música y el texto. Es lo mínimo para no entorpecer la magia de Wagner”. La escenografía se complementa con el juego de luces, con influencias del pintor Turner, de Urs Schönebaum.

La función dura cuatro horas y media y pondrá el foco en Davidson, que regresa a los escenarios tras una baja por maternidad. “Es un personaje (el de Isolda) que requiere mucha preparación, es como hacer una maratón”, señaló resaltando la complejidad del rol. Hilley ha cantado esta ópera 15 veces y admitió que requiere una gran preparación porque, apuntó, “cualquier desviación te mata”. Mälkki, que ya triunfó en el Liceu dirigiendo la orquesta con Il trittico, afirmó que es un estreno muy especial y que la obra cuestiona todos los elementos fundamentales de la vida. “El reparto es estelar y se le exige algo olímpico y dramático”, concluyó. Tristán e Isolda estará disponible en la plataforma Liceu Ópera+ a partir del 15 de febrero.

Àngels Piñol
Àngels Piñol
Redactora de la sección de Cataluña desde 1989. Antes fue corresponsal durante dos años en Tarragona. Licenciada en Ciencias de la información por la UAB y con estudios de Derecho en la UOC, se dedica a la información política desde 2009 y puntualmente cubre el Liceu. Ha sido redactora de sucesos, de deportes -cubrió 14 años el Barça- y de local.
