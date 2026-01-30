Jonathan Nott: “Vengo a enamorar al Liceu”

El Gran Teatro del Liceu ha presentado este viernes al maestro británico Jonathan Nott que asumirá la dirección de la Orquesta Sinfónica a partir de la próxima temporada en sustitución de Josep Pons, que tras 14 años abandona la institución para dirigir la Deutsche Radio en Alemania. Acompañado de Victor García de Gomar, director artístico del teatro, el británico ha afirmado que su objetivo a corto plazo es que “nos enamoremos en 30 minutos. Quizá sean 10 o 45. No tengo ganas de romper nada en esta casa”. Su contrato abarca cinco temporadas.

Nott debutará al frente de la orquesta este abril con el ballet Nijinsky by Neumeir, interpretada por el Ballet Hamburgo, y dirigirá también la Tetralogía de Wagner que se presentará la próxima temporada. Con la intención de ejercer un liderazgo dialogado y sin imposición -“Soy un eslabón más de la cadena”-, su objetivo es poner el acento en la esfera internacional del Liceu y los valores que lo acompañan. “Si me piden hacer fuera un Malher, me gustaría hacerlo con mi orquesta”, ha subrayado. Nott era hasta ahora director de la Orquesta Sinfónica de Tokio y de entrada pasará dos periodos de seis o siete semanas al año en Barcelona. Su residencia está fijada desde hace 27 años en Lucerna (Suiza). “No sé si tendré que buscar un piso e instalarme, pero quiero formar parte de esta sociedad. Mi hija de 17 años estaría encantada. Quiero dedicar la próxima parte de mi vida a esta parte del mundo”.

Formado en la música coral, la primera vocación de Nott fue la de cantante (cantó Lady Macbeth), hasta que fue derivando a la dirección de orquesta y que cuando recibió la propuesta de dirigir la del Liceu fue como una señal. “Fue como ver que una nueva casa me esperaba”, ha explicado, revelando que estuvo hace un año en junio viendo Rusalka y este enero el estreno de Tristán e Isolda. “Es fantástica la tradición germánica del Liceu, ha señalado, explicando que igualmente le entusiasma la música francesa, la italiana y que le gustaría hacer algún Puccini que no ha dirigido. Dice que hay dos tipos de directores, los que construyen y los que conducen, y que él se considera de los primeros.

Tras 14 años como director de la orquesta del Liceu y de merecer elogios de infinidad de colegas, Pons decidió cerrar una etapa para irse a dirigir a Alemania. “Sustituirlo es una gran responsabilidad. Es enorme. No me sorprende el trabajo que ha hecho. Ha sido fantástico”, ha afirmado el británico. Su elección ha sido consensuada en el teatro tanto por la dirección como por los propios músicos. Las dos partes formaron una comisión y elaboraron una lista de 30 candidatos entre los que Nott formaba parte. “La condición era esa y que conociera a la orquesta”, ha dicho el director artístico. “Es un viaje fantástico. Lo pasaremos muy bien”, ha vaticinado el director.