ERC aprueba la corriente interna que aboga por frente de izquierdas en plena polémica con Rufián

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) celebra este sábado su consejo nacional y en el orden del día figura un punto que promete encender el debate. En medio de la polémica levantada por la propuesta de Gabriel Rufián de un frente de izquierdas periférico para las próximas elecciones generales, el máximo órgano entre Congresos de los republicanos ratificará la creación de su primera corriente interna. Àgora Republicana, promovida por el exportavoz en el Congreso, Joan Tardà, va en una línea similar a la que defiende el actual portavoz de los republicanos en el Congreso, abogando también por una unidad de las izquierdas, al menos, en el marco catalán.

La dirección del partido, tanto por boca de su presidente, Oriol Junqueras, como por la de su número dos, Elisenda Alamany, ha sido rotunda en negar que sus siglas, próximas a cumplir 100 años, se embarquen en una coalición a nivel nacional con las formaciones a la izquierda de los socialistas. En la cúpula se insiste en que Rufián jamás ha elevado una propuesta en ese sentido en los órganos internos.

Sin embargo, la idea de que el partido vaya más allá de las fronteras independentistas y que eso se vea reflejado al menos en unas elecciones catalanas sí ha sido defendido públicamente por Tardà. Lo concretó en una enmienda en el pasado Congreso, que incluso votó el propio Junqueras, pero que no salió aprobada. El exportavoz ahora logra oficializar esa sensibilidad en la forma de corriente interna, agrupando de momento a más de 60 militantes. El partido cuenta con alrededor de 8.000 afiliados. No fue posible establecer si Rufián está dentro de ese grupo.

“Estamos convencidos de que vale la pena hacer un frente popular, soberanista e independentista en Cataluña para las elecciones de 2027, si es que son en 2027″, aseguró hace dos meses el propio Tardà, en una entrevista a SER Catalunya. “Si en Cataluña hiciéramos un frente popular de todas las izquierdas a la izquierda del PSC, creo que podría actuar como un espejo ejemplarizante para que desde otros pueblos del Estado español se preguntaran si los catalanes lo hacen, por qué nosotros no”, apostilló entonces. Cabezas visibles de la CUP, como el alcalde de Girona, Lluc Salellas, comparten ese planteamiento.

ERC tomó la decisión de revivir la posibilidad de corrientes internas en el último Congreso del partido, hace casi un año, después de que justamente en 2011, Junqueras decidiera sacarlas de los estatutos. Su resurrección fue posible gracias a que el propio exportavoz en el Congreso y las otras candidaturas que compitieron con el tándem Junqueras-Alamany forzaran su inclusión en la ponencia organizativa. Solo hasta septiembre pasado se aprobó el reglamento que permitía vehicularlas.

Ese reglamento establece que los afiliados “pueden constituirse en corrientes internas con el objetivo de fomentar el debate, enriquecer la pluralidad de ideas y contribuir al desarrollo de las propuestas del partido”. Aunque advierte: “tienen que actuar siempre dentro del marco de los principios y valores de Esquerra Republicana y de su Declaración Ideológica”. Establece además que tienen que contar con un mínimo de 50 personas inscritas y contar con el aval de al menos el 3% de la militancia, con representación de las seis divisiones territoriales en que se vertebra el partido. Tardà explica que recogieron 650 firmas, duplicando el mínimo solicitado.

La propuesta ya ha sido validada por la Ejecutiva del partido y ahora es el máximo órgano entre partidos el que este sábado debe ratificarla, abriendo la posibilidad de debate. Los estatutos establecen, además, la presencia de dos miembros de la corriente en ese órgano para defender sus postulados, en caso de que no sean consejeros nacionales. Junto a Tardà estará Anna Gómez, conocida en Cataluña por ser la portavoz de Dignitat a les Vies. También tienen derecho a usar las instalaciones del partido, tener representantes en las comisiones que redacten las ponencias de los Congresos y los textos de las conferencias nacionales políticas, por ejemplo.

Los planteamientos de Tardà podrán ser minoritarios, pero, de momento, contará con recursos internos para poder difundirlos al darle vuelo a Àgora Republicana. Un camino que de momento no han querido tomar los críticos a la dirección de Junqueras, que perdieron en su intento de arrebatarle la batuta del partido en 2024. Dentro de la actual cúpula existía el temor de que Nova Esquerra Nacional, la candidatura que se había creado en torno a la exsecretaria general Marta Rovira, o Foc Nou usaran las corrientes como una manera de pelear desde dentro. Preguntados por este diario, ninguno de esos sectores ha manifestado su voluntad de no dar el paso para ser corriente interna. No lo descarta el Colectivo 1-O, el más beligerante contra la dirección que el exvicepresident de la Generalitat le da al partido.