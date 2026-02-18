El gran obstáculo para la ‘vía Rufián’: el diputado viral no convence a ningún partido

Cuando se trata de buscar atención, Vito Quiles sabe lo que se hace. El agitador ultraderechista, un experto en sumar visualizaciones en sus canales digitales, siempre ha tenido claro a qué diputado de izquierdas debía perseguir micro en mano para garantizarse el mejor material: Gabriel Rufián. No es casual. Instintivo, rápido, con talento para la frase afilada y el mensaje viral, el portavoz de ERC ha convertido estas cualidades en una popularidad que puede cifrarse en número de seguidores en X, más de un millón, Instagram, cerca de 750.000, y TikTok, más de medio millón. Para Rufián, sus audiencias constituyen, y así lo ha dicho él mismo, una base de poder político. “El poder digital es el más poderoso de cuantos poderes hay hoy en día”, tuiteó este lunes. Pero ese “poder digital” de Rufián ha chocado con otro poder, más antiguo y asentado en la política española, el de los partidos, que uno tras otro han ido mostrando que no se sienten atraídos ni convencidos por su planteamiento.

Rufián y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, tienen previsto mantener este miércoles a las 18.30 en el teatro Galileo Galiei de la capital una “charla” sobre el futuro de la izquierda. El evento ha logrado tanta atención mediática que compite en protagonismo con la presentación, este sábado, de una alianza entre cuatro partidos que forman parte del Gobierno —IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes— para ir juntos a las generales. Pero toda esta atención ha contrastado con la reacción de los partidos, que ha ofrecido ejemplos de múltiples actitudes, desde el desdén a la simpatía, pero no de respaldo o de adhesión formal.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia Ramón Villaplana, que investiga los procesos de funcionamiento de los partidos, en especial su selección de élites, ve “poco recorrido” a la idea de Rufián porque “no cuadra” con la “estrategia” de ningún partido. “Las izquierdas nacionalistas a las que se dirige, como ERC, Bildu y BNG, no tienen ningún aliciente para esa aventura. Y la que sí necesita una refundación no es la que interesa a Rufián, o al menos eso ha dicho cuando ERC lo ha desautorizado”, señala Villaplana, para quien el diputado no ha tenido en cuenta que los partidos tienen “funcionamientos lentos” y “poco compatibles” con proyectos “individuales” y “difíciles de controlar”. Y añade: “La iniciativa de Rufián se explica en varios sentidos. Por un lado, es resultado del vacío de liderazgo en la izquierda, que no llenan ni Irene Montero ni Yolanda Díaz. Por otro, permite a Rufián, cuando gobierne la derecha con una enorme fuerza de Vox, ser el dirigente que pueda decir: ‘Yo lo intenté’. Por lo demás, no es viable”.

Un mensaje para los nacionalistas

El sábado 7 de febrero, La Sexta informó de que Rufían haría “una gira de actos públicos con líderes de la izquierda”, el primero de ellos Delgado, de Más Madrid. La información recogía antiguas declaraciones del diputado en las que se preguntaba por qué no podían entenderse fuerzas como Podemos, BNG, Bildu y Esquerra. Con estos elementos, cogió vuelo la idea de que Rufián pretendía impulsar una alianza de izquierdas de toda España. Él al principio dejaba margen a la interpretación al decir que pretedía hacer “algo diferente”, sin precisar qué, o al retuitear una noticia de El Plural que decía que su “Frente Amplio” podría lograr 75 escaños, una cuenta que incluía a toda la izquierda salvo el PSOE.

Pero no tardó en empezar a acotar su propuesta. El martes 10 de febrero, en los pasillos del Congreso, Rufián se desmarcó de la alianza de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes y afirmó que su idea se dirigía a “las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, autodeterministas”. Dos días después, en una entrevista en EL PAÍS, les ponía nombres: ERC, Bildu, BNG, Compromís y Adelante Andalucía.

Los diputados de EH Bildu Oskar Matute y Mertxe Aizpurua el 11 de febrero en el Congreso. Javier Lizón (EFE)

Un dirigente de uno de los partidos de Sumar mira con “respeto” la iniciativa de Rufián —“a este hombre lo acosan por la calle en Madrid, no habla de oídas, sabe lo que viene”—, pero cree que una contradicción limita su alcance. ¿Cuál? Por un lado, afirma, su llamamiento a unirse frente a la derecha puede ser seductor para buena parte del electorado de izquierdas, incluidos votantes de partidos estatales como IU, Podemos y Movimiento Sumar y votantes de aquellas fuerzas de ámbito autonómico que ya han formado parte de alianzas estatales. Pero por otro, añade este dirigente, su mensaje no solo ignora a la mayoría de estos partidos, sino que requiere del apoyo de otros, el primero el suyo, que para nada comparten el planteamiento de Rufián. “Aunque siempre se nos pregunta a nosotros por Rufián, en realidad es un problema del independentismo”, señala este dirigente izquierdista.

Modestia a las puertas del acto

A las puertas del acto de este miércoles, Rufián exhibe modestia sobre sus pretensiones. “Simplemente constata y hace preguntas. Nunca ha hablado de lista unitaria, nunca ha hablado de abandonar siglas. No existe ninguna gira”, señala una fuente de su equipo, que el lunes ya trasladó que el diputado había declinado asistir al acto del sábado en el que se presentará la alianza de partidos de Sumar porque “ya tiene casa”. Esa “casa” es ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, ya se había autoexcluido del acto de Rufían y Delgado, dejando claro que su portavoz en el Congreso va por libre.

El del presidente de ERC es uno entre los múltiples mensajes que evidencian que la vía Rufián no ha sumado a ningún partido. Otras tres fuerzas a las se dirigía el diputado, Bildu, BNG y Adelante Andalucía, no solo no han atendido a su llamamiento a hacer “algo diferente”, sino que han confirmado a este periódico que ni siquiera acudirán a su charla. En cuanto a Compromís, uno de los partidos de la coalición, Iniciativa, ha aprobado enviar a un representante, el diputado Alberto Ibáñez, mientras desde Més, la formación mayoritaria, Joan Baldoví señala que Ibáñez va “a título individual”. Ese es el balance de Rufián entre las fuerzas a las que ha lanzado su propuesta. También aseguran que no asistirán al evento Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, en la presentación la semana pasada en Sevilla de la coalición Por Andalucía, que él mismo liderará en las elecciones que se celebrarán en torno a junio. Jose Manuel Vidal (EFE)

¿Y los partidos de Sumar que ahora reeditan su alianza? Aunque cunde la impresión de que la propuesta de Rufián no es clara pero que en cualquier caso sería difícil de integrar en su propia confluencia, la mayoría de las voces han evitado confrontar en público con el mediático diputado, que en parte de la izquierda ya no es visto como un independentista que respaldó el procés, sino como un azote del PP y Vox. Los cuatro partidos de la nueva confluencia han adelantado incluso que estarán representados en el teatro Galielo Galilei, después de que IU, que en principio dijo que no iría, finalmente este martes dijera que sí. Eso sí, todos dejando claro que su proyecto de unidad es su propia alianza. Una alianza en la que el propio Rufián tiene difícil encaje, como puso de relieve este martes Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, cuando le preguntaron por esta posibilidad en TVE. “No vamos a decir no a nadie”, respondió. Pero añadió: “Creo que Rufián va a ir en ERC, que es donde ha estado siempre”.

También se refirió este martes al acto de Sumar Joan Baldoví, de Compromís. Aunque se apartó de su propuesta, le deseó a Rufián “suerte”. Es una de las fórmulas que más se oyen estos días al preguntar en la izquierda por el portavoz de ERC. Esa y las parecidas a “bienvenidas sean todas las ideas y propuestas”, que tampoco implican compromiso. Solo algunas voces han mostrado dureza. Como Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que el lunes se mostró desdeñoso al reducir el acto de Rufián y Delgado a “una charla”, como hay muchas sobre “cine, música, política, ciencia o física cuántica”. El día 10, Rufián ya había dicho que no esperaba gran cosa de las direcciones de las fuerzas políticas. “¿Que todos los aparatos de los partidos me van a dar? Llevo diez años en esto, sé como funciona”, dijo.

A la falta de adhesión de los partidos se sumó este martes una polémica en Más Madrid a raíz de unas declaraciones de Emilio Delgado en una entrevista a Eldiario.es. Preguntado sobre la forma de abordar la cuestión LGTBI por la izquierda, el portavoz adjunto del partido madrileño respondió que había que hacer visible a este colectivo “sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible, es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad”. Delgado recibió múltiples críticas por sus palabras. Entre otras, la rama sectorial de Más Madrid para el colectivo LGTBIQ+ se desmarcó en X de sus declaraciones, mientras que la diputada autonómica Jimena González las tildó de “disparate”. Por su parte, Delgado pidió disculpas por el “error”.