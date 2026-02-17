Yolanda Díaz arremete contra Garamendi por rechazar la subida del salario mínimo: “Cobra 23 veces el SMI”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España).

La ministra de Trabajo anuncia que abrirá en dos semanas la negociación con sindicatos y patronales para regular la inclusión de las centrales en los consejos de administración de las empresas

El Gobierno eleva la crítica contra la patronal por rechazar la subida del salario mínimo a 1.221 euros en 14 pagas, un 3,1% más que el año anterior. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el incremento, la ministra de Trabajo ha dicho que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, cobra “23 veces el salario mínimo”. No es la primera vez que Yolanda Díaz alude a las retribuciones del jefe empresarial para criticarle: en septiembre del año pasado dijo que ganaba 25 veces el SMI.

No todo el mundo puede ser tenista profesional o ganar 25 SMI al mes como gana Garamendi. Nosotros no defendemos la cultura del sufrimiento, sino la del reparto del tiempo. Que lo vayan asumiendo. elpais.com/economia/202...



[image or embed] — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 25 de septiembre de 2025, 22:10

“Le pido prudencia y responsabilidad. Hay margen para mejorar los salarios en nuestro país”, ha comentado Díaz, al hacer referencia a “márgenes empresariales brutales” y al fuerte crecimiento económico del país, del 2,8% en 2025. En los últimos años crecen más los salarios más bajos (más afectados por el SMI) que los intermedios y los altos, panorama ante el que Díaz urge a las patronales: “Ahora toca, como dijo ayer el presidente del Gobierno, que los empresarios paguen más. Claro que hay margen”.

Estas declaraciones de Díaz conectan con las críticas que el presidente del Gobierno volcó este lunes contra la patronal por no apoyar la subida del SMI. Es muy habitual que Díaz eleve el tono contra Garamendi, pero no es frecuente que Pedro Sánchez se exprese como lo hizo este lunes.

“Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos. Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. El Gobierno lo está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde aún no lo hay”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Respuesta de Garamendi a Sánchez

Garamendi ha contestado este martes por la mañana a las declaraciones de Sánchez. El presidente de la CEOE ha recordado que el SMI es una facultad del Gobierno, por lo que ha puesto “el que ha querido”, aunque ha criticado que use para ello un informe de expertos designados por el Ministerio de Trabajo que “no han pagado un salario en su vida”. Además, ha destacado en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Servimedia que ni siquiera el alza del 3,1% responde a la inflación del año pasado, en tanto que esta tasa se situó en una media del 2,7%. El 3,1% es el dato interanual de octubre.

Garamendi ha reprobado que el Ejecutivo se “salte el diálogo social” porque, a su parecer, “necesita enemigos y, curiosamente, lo somos los que creamos la riqueza”. En este sentido, ha añadido que no todas las compañías del país son el Ibex. Por otra parte, ha indicado que los empresarios están subiendo los salarios, si bien ha añadido que si no lo hacen más es porque, entre otras cosas, el Gobierno “se está poniendo morado a subir impuestos” en materia de cotizaciones. “Todo, al final, se lo come el Gobierno, porque si no, estaría en los bolsillos de los trabajadores. Esa es la realidad”, ha comentado el presidente de la CEOE.

Pelea Trabajo-CEOE

Díaz traslada en los últimos meses que la posición contraria de CEOE a las iniciativas que plantea Trabajo tiene una explicación electoral: dice que Garamendi intenta proyectar una imagen de empresario duro contra el Gobierno, ante el proceso electoral de CEOE que se celebrará este año. El año pasado, Gerardo Cuerva estuvo cerca de vencer a la candidata que apoyaba Garamendi en las elecciones de Cepyme, Ángela de Miguel.

La percepción en CEOE es justo la contraria: creen que muchos de los proyectos que impulsa Díaz, abocados al fracaso ante la mayoría de derechas del Congreso, y el tono beligerante contra ellos están relacionados con su propios intereses políticos. Hace ya más de año y medio que las patronales no participan en un acuerdo con Trabajo, la racha más larga desde que Díaz dirige el departamento.

Por otro lado, Díaz ha opinado que la subida del SMI en los últimos años es “espectacular”. “Un 66% de subida [desde 2018], sin destruir nada, al contrario. Hemos conseguido niveles de ocupación récord, que nunca ha tenido España”, ha comentado la vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha subrayado que el incremento del SMI es una medida “especialmente feminista”, dada la mayor incidencia del suelo retributivo en las mujeres. “Es una historia de éxito en nuestro país”, ha agregado Díaz.

Democracia en las empresas

La vicepresidenta segunda ha indicado este martes que en dos semanas se abrirá el diálogo para emprender otra reforma legislativa de carácter laboral. Díaz ha dicho que convocará a los agentes sociales para diseñar el proyecto con el que hacer partícipes a los sindicatos de la dirección de las empresas. Es lo que el ministerio llama “democracia en las empresas”, en línea con la normativa de otros países europeos.

En la posición del ministerio tendrá un gran peso el informe de expertos en la materia que encargó Trabajo y presentó en enero. Estos especialistas piden que los empleados ocupen hasta la mitad de los sillones de los consejos de administración y que las plantillas puedan acceder a la propiedad del capital social de la compañía, con un mínimo del 2%.

Esta reforma tiene escasas opciones de prosperar, dado el rechazo empresarial a estos planteamientos y a la mayoría de derechas en el Congreso.

Ayuda a los afectados por el temporal

Según explica el ministerio que dirige Yolanda Díaz, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de empleo de 50 millones de euros para los ayuntamientos afectados por las inundaciones de las últimas semanas, así como la reducción del número mínimo de jornadas a cinco días para acceder al subsidio por desempleo. “Para afrontar las labores de reconstrucción de las zonas dañadas por las borrascas Leonardo y Marta, se aprueba la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal de subvenciones destinadas a financiar la contratación por las corporaciones locales afectadas de personas desempleadas en el marco del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social”, explica Trabajo.

A la vez, se reduce de 35 a un mínimo de cinco jornadas reales cotizadas en los últimos 12 meses naturales el acceso al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que estén incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y residan o tengan su lugar de trabajo en alguno de los municipios de Andalucía.