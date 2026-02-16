Las fuerzas de izquierdas reciben con división los primeros dos actos por la unidad

Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes acudirán el miércoles al acto de Rufián, que no les devolverá la visita el sábado. Chunta y Més per Mallorca no estarán en la presentación de la alianza de las fuerzas de Sumar, pero sí Compromís

Las fuerzas a la izquierda del PSOE se mueven para fijar posiciones ante dos eventos de esta semana, ambos programados en Madrid, que pretenden marcar el nuevo proceso de formación de alianzas en este espacio político: la charla el miércoles que reunirá al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (ERC), y al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, y la presentación el sábado de una confluencia entre IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes. El panorama que muestran las reacciones es variopinto y sintomático de la división y los recelos existentes, pero también proporciona pistas de la voluntad de dejar puertas abiertas entre algunas formaciones.

Rufián fijó una posición que deja clara la dificultad de compatibilizar su visión de una alianza, todavía por concretar, con el proyecto de las cuatro fuerzas de Sumar. Su iniciativa, trasladó el diputado a través de una fuente de su entorno, debe estar protagonizada por “izquierdas soberanistas, independentistas, autonomistas”.

El acto de Rufián y Delgado. Movimiento Sumar —que es el partido de Yolanda Díaz—, Más Madrid y Comunes confirmaron este lunes que estarán representados en el acto de Rufián y Delgado. Se trata de tres de los cuatro partidos que, tras haber formado parte de la candidatura de Sumar en 2023, presentarán el sábado una alianza a la que pretenden agregar más adelante al resto de fuerzas que fueron coaligadas en las últimas generales bajo el liderazgo de Díaz. La vicepresidenta segunda, en pleno debate sobre cuál será su futuro y si aspira a liderar la nueva alianza, lanzó este lunes un mensaje de reconocimiento político al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, al que se dirigió durante el acto de firma de la subida del salario mínimo: “Siempre has estado en el lado correcto de la historia”.

Una fuente de lo que de manera informal se viene llamando “alianza de las izquierdas” señaló que los asistentes de los partidos de Sumar al acto del miércoles no serán “primeros espadas”. Es un síntoma de las dudas que los movimientos de Rufián y Delgado suscitan en las citadas formaciones de Sumar, donde se ve muy difícil el encaje de la iniciativa de los dos diputados, ambos muy mediáticos pero sin respaldo de las direcciones de sus partidos, con la alianza impulsada por las cúpulas de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz adjunto, Emilio Delgado, en febrero en la Cámara autonómica. Alberto Ortega (Europa Press)

Pese a estas prevenciones, lo que se ve con claridad es que las formaciones de Sumar coaligadas no quieren parecer de entrada cerradas a la colaboración, ni dando un portazo sin haber ni siquiera escuchado lo que Rufián y Delgado quieran decir. Justo esa palabra, “escuchar”, es la que este lunes usaron las coordinadoras de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y Comunes, Candela López, para justificar la presencia de sus partidos en el acto del miércoles, que no implica un compromiso ni una colaboración futura.

De las cuatro fuerzas que presentan su alianza el sábado, la que se mostró más fría con el evento de Rufián y Delgado fue Izquierda Unida. Su portavoz, Eva García Sempere, afirmó que su formación no había recibido invitación, por lo que no estaba prevista su asistencia. Eso sí, no cerró la puerta a un cambio de parecer si esa invitación llegaba. “No rehuiremos ningún espacio de reflexión al que se nos invite”, afirmó.

En las fuerzas nacionalistas, la reacción dominante fue el no. En una entrevista con EL PAÍS la semana pasada, el portavoz parlamentario de ERC dijo: “Si las fuerzas soberanistas, independentistas, desde Bildu a BNG, Compromís, Adelante Andalucía, ERC, podemos inventarnos algo para no dejar huérfana a la gente progresista del resto del Estado que no quiere votar al PSOE, me parece que es nuestra responsabilidad”. Pero los aludidos han recibido sin entusiasmo el llamamiento.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó este lunes en rueda de prensa en Barcelona que no tiene previsto ir al acto, al que ni había sido invitado ni había pedido ir. “Los animo a todos a tener la mejor relación y entenderse entre ellos”, dijo en referencia a los partidos estatales de izquierda, no a ERC. Las declaraciones de Junqueras dejan claro que Rufián va por libre.

En respuesta a preguntas de este periódico, Bildu, BNG y Adelante Andalucía aseguraron a través de portavoces oficiales que tampoco tienen previsto acudir al evento.

La misma posición fijaron, también consultadas por este diario, las formaciones Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, que en 2023 fueron con Sumar.

De Compromís salieron dos mensajes diferentes. Primero, en declaraciones a los medios en Valencia, el síndic del partido en Les Corts, Joan Baldoví, del partido Més Compromís, afirmó que la coalición valencianista no había sido invitada, por lo que no estaría representada. Más tarde, el partido Iniciativa, otro de los integrantes de la coalición, aprobó que su portavoz, el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez, acuda al acto. Conocida la posición de Iniciativa, un portavoz de Compromís restó importancia a la disparidad, alegando que Baldoví solo había señalado que no habría representación del partido al no haber invitación, siguiendo el modo de proceder habitual, lo cual no excluye otras decisiones dentro de la pluralidad interna.

En cuanto a Podemos, su mensaje fue desdeñoso. El portavoz del partido, Pablo Fernández, afirmó en rueda de prensa que lo que protagonizarán Rufián y Delgado será “una charla”, como hay muchas sobre “cine, música, política, ciencia o física cuántica”, pero no la consideró digna de una valoración. Él no asistirá, dijo, aunque no descartó expresamente la presencia de otros miembros de Podemos.

La presentación de la alianza. Lo que IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes presentarán el sábado en Madrid es el primer paso de una alianza que pretende ampliarse después. Entre los llamados a integrarse están el resto de partidos que formaron parte de Sumar en 2023. ¿Qué acogida ha tenido ahí su acto del sábado? Ha habido noes, pero también síes.

Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, en respuesta a este periódico, afirmaron que no enviarán representación al acto del sábado. No obstante, ambos partidos aclararon que ello no implica ninguna toma de posición sobre futuras alianzas. Lo que queda claro es que, en esta fase inicial, prefieren quedar fuera de la foto. “Es mejor definir internamente la estrategia antes de caminar con otros actores”, señala un portavoz de Més. “Dejamos la puerta abierta a negociar más adelante”, apunta un portavoz de Chunta Aragonesista.

En Compromís, las relaciones con Sumar son un tema delicado. Mientras Águeda Micó, diputada de Més, una de las fuerzas de la coalición, salió el verano pasado del grupo Sumar y se fue al mixto, el diputado de Iniciativa, Alberto Ibáñez, sigue dentro. No obstante, este lunes los mensajes fueron en la misma línea. Baldoví, de Més Compromís, afirmó que la coalición estaría representada en el acto del sábado, porque —a diferencia de lo ocurrido con el evento de Rufián y Delgado— había recibido invitación. Más tarde, Iniciativa acordó enviar a su portavoz, Alberto Ibáñez, al considerar que la asistencia a este acto, al igual que al del miércoles, es importante para “tejer alianzas más fuertes”.

Si Compromís llegará o no a integrarse en la alianza de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes es una de las grandes preguntas por responder en todo el proceso. De momento, la coalición valencianista lanza un mensaje de apertura a la escucha, aunque ello —recalcan desde la formación— no presupone ninguna decisión final.

¿Y Rufián y Delgado? ¿Acudirán al acto del sábado, devolviendo así la visita a Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes? En una entrevista en TVE, Aina Vidal, portavoz de Comunes, afirmó que “el señor Rufián está invitadísimo”. Pero la respuesta fue un educado no. Rufián “respeta mucho a todos, tiene buenos amigos allí, no criticará ningún movimiento unitario, pero con todo el cariño y respeto quiere que quede claro que ya tiene casa y desde esta casa quiere ayudar en todo lo que pueda”, señala una fuente de su entorno, que añade que el protagonismo de su proyecto lo deben tener las “izquierdas soberanistas, independentistas, autonomistas”, para que sea algo “realmente nuevo”.

El que sí prevé asistir el sábado al acto de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes es Emilio Delgado, según confirmó él mismo a este periódico.

La diputada de Sumar Aina Vidal, portavoz de Comunes, en una rueda de prensa en el Congreso este mes de febrero. Eduardo Parra (Europa Press)

Desde Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, se limitó a expresar su “respeto” por los movimientos de los cuatro partidos que integraron Sumar y ahora quieren reeditar su alianza. No obstante, lo hizo entre críticas. “Dudo que la solución a los posibles errores de Sumar sea Sumar”, afirmó el portavoz de Podemos, partido que rompió con el grupo parlamentario de Díaz en diciembre de 2023. Sobre la posibilidad de futuras alianzas con estas fuerzas, Fernández señaló que cualquier confluencia del partido morado tendría como premisa “no subordinarse” al PSOE, como a su juicio hacen IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes. En su rueda de prensa, Fernández no descartó expresamente la asistencia de algún miembro de Podemos al acto del sábado, aunque el mensaje fue de gran distancia. Bildu, BNG y Adelante Andalucía tampoco acudirán, confirmaron sendos portavoces.