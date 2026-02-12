El Gobierno y ERC acuerdan dotar con 90 jueces más a Cataluña

El Gobierno central y ERC han cerrado un acuerdo para ampliar la dotación de jueces en Cataluña en los dos próximos años hasta las 1.050 plazas. Si bien el Ejecutivo se había comprometido a ampliar este año en 91 el número de togados en Cataluña durante este año, un último acuerdo con los republicanos liderados por Oriol Junqueras permitirá ganar 90 nuevos jueces durante 2027, dejando atrás la actual cifra de 870.

El acuerdo llega después de que a principios de año entrara en vigor la Ley de Eficiencia en el sistema judicial, una renovación organizativa del ámbito de la justicia que, sin embargo, nacía coja por la falta de recursos, tal y como denunció hace una semana la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Pero el pacto también aflora a las puertas de que el Congreso apruebe la modificación del Código Penal para hacer un cambio efectivo de la multirreincidencia, uno de los problemas más acuciantes que se ha puesto sobre la mesa en ciudades como Barcelona. Está previsto que la votación se lleve a cabo este jueves.

En julio pasado, un informe del CGPJ reclamó la necesaria puesta en funcionamiento de 34 plazas judiciales de forma urgente en Cataluña, marcando a la comunidad como el territorio en el que más urgen nuevas incorporaciones. El déficit, según el gobierno de los jueces, haría necesario un mínimo de 109 jueces.