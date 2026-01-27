La Unión Progresista de Fiscales afea a Justicia que solo refuerce la plantilla de jueces: “Es una reforma incompleta”

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria, en el Congreso.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado este martes al Ministerio de Justicia que refuerce la plantilla de la Fiscalía en la misma medida que pretende hacerlo con jueces y magistrados, después de que el Gobierno anunciara el lunes que reforzará la carrera judicial con 500 nuevas plazas para 2026. “Reforzar la justicia sin reforzar la Fiscalía es una reforma incompleta”, advierte la asociación.

En un comunicado, la UPF valora este incremento del 8,5% de la planta judicial, al considerarlo necesario para “afrontar los retos derivados del aumento de la litigiosidad, del crecimiento poblacional y de la entrada en vigor de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia”. Pero al mismo tiempo expresa su “profunda tristeza, decepción y preocupación” por dejar fuera al ministerio fiscal.

La UPF explica que “jueces y fiscales no son compartimentos estancos, sino pilares interdependientes del sistema”, de modo que “cualquier modificación estructural que afecte a uno impacta de forma directa e inmediata sobre el otro”. En concreto, advierte de que “incrementar de forma masiva la capacidad jurisdiccional sin reforzar la Fiscalía” generará “un desequilibrio estructural” que acabará afectando a “la eficacia real del servicio público de justicia”. “Más jueces sin más fiscales no significa más Justicia: significa más presión sobre una Fiscalía ya sobrecargada”, alerta la asociación.

En este sentido, recuerda que “el Ministerio Fiscal es un actor central en la justicia penal, en la protección de las víctimas, en la defensa de los derechos fundamentales y en múltiples jurisdicciones donde su intervención es imprescindible”.

Sin más medios es “inviable” que los fiscales asuman la investigación penal

Además, indica que “la preocupación es aún mayor si se tiene en cuenta que el propio Gobierno ha anunciado reiteradamente su voluntad de atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal”, actualmente en manos de jueces y magistrados. Para la UPF, esa reforma del proceso penal “es inviable sin un refuerzo previo y ambicioso de la plantilla fiscal”. “Asignar nuevas funciones estructurales sin garantizar medios suficientes no es modernizar la justicia, es ponerla en riesgo”, asegura.

Asimismo, la UPF denuncia una “falta de planificación a medio y largo plazo, en un contexto marcado por el aumento sostenido de la litigiosidad, el crecimiento de la población, la complejidad de la criminalidad y una próxima ola de jubilaciones en la carrera fiscal”, “sin una estrategia clara de crecimiento neto y estable de la plantilla”.

Con todo, la UPF defiende que “apoyar el fortalecimiento de la judicatura es compatible” con “exigir un refuerzo real y proporcional del Ministerio Fiscal”. “No hay juez eficaz sin una Fiscalía dotada, ni investigación penal posible sin fiscales suficientes”, concluye.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, en declaraciones a EL PAÍS, ha celebrado al aumento de las plazas previstas para jueces y magistrados este año, si bien ha considerado “necesario” incrementar también el número de nuevos fiscales.