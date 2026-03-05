Permitir apartahoteles en zonas industriales de Madrid: el plan de Almeida para descentralizar el turismo

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha puesto en marcha este jueves una nueva estrategia para incrementar la oferta de hospedaje de corta y media estancia en la capital. El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, prepara un plan especial que permitirá la apertura de cualquier clase de alojamiento, incluidos apartahoteles, flexliving, pensiones o casas de hospedaje, en 16 ámbitos industriales donde, hasta ahora, no era posible. La medida, que responde a una petición del sector turístico, afectará a más de 240 parcelas repartidas en ocho distritos: Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas.

Tras analizar más de 3.000 parcelas situadas en áreas industriales, el Consistorio ha concluido que algunos de esos terrenos —especialmente los regulados por el tercer grado de la Norma Zonal 9— han ido evolucionando con el tiempo y que ya no tienen un carácter eminentemente industrial. En la mayoría de casos, estas zonas han ido incorporando progresivamente oficinas y otras actividades de servicios, por lo que su uso se ha ido transformando.

La Norma Zonal 9 grado 3º del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 es una regulación urbanística que se aplica a áreas de la ciudad destinadas principalmente a actividades económicas. Esas zonas se concibieron originalmente para usos industriales, pero permiten también la convivencia con otros usos terciarios, como oficinas o servicios. A diferencia de otros grados de esta misma norma, más orientados a la actividad industrial tradicional, el grado tres corresponde a ámbitos más flexibles en los que han ido ganando peso las actividades de servicios. Por ello, el Ayuntamiento considera que en estas áreas es posible introducir nuevos usos, como distintos tipos de alojamiento, sin alterar su función económica principal.

El Área de Urbanismo quiere suprimir las cautelas y limitaciones introducidas sobre el uso del hospedaje en la modificación puntual MPG 00/316 —aprobada definitivamente el 30 de julio de 2007—. Aquella corrección impide la implantación de otros modos de hospedaje diferentes al hotel en parcelas industriales para frenar el fenómeno de residencias encubiertas, sobre todo tipo lofts, en estos ámbitos. Lo que se había detectado previamente, de acuerdo con el Ejecutivo municipal, es que se autorizaban como apartamentos turísticos y, después, se comercializaban fraudulentamente como viviendas, provocando la pérdida de suelo para actividades económicas y generando pocas garantías de calidad de vida para los residentes.

La iniciativa del Ayuntamiento había sido solicitada por el sector turístico para incrementar la oferta de hospedaje de corta y media estancia en zonas periféricas de la capital, como respuesta a las restricciones establecidas en el centro de la ciudad y la descentralización del uso terciario de hospedaje que impulsa el Plan Reside que aprobó el equipo de Gobierno el pasado año en solitario a pesar del rechazo de los grupos de la oposición. El nuevo plan especial da continuidad a la estrategia de descentralizar el uso de hospedaje y se alinea con los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Madrid 2024-2027.

Entre los ámbitos afectados por el futuro plan especial figuran parcelas situadas en el polígono industrial de la carretera de Burgos, en Fuencarral-El Pardo; en el barrio del Aeropuerto, en Barajas; en la calle Josefa Valcárcel, en San Blas-Canillejas; en el entorno de Costa Rica con la M-30, en Chamartín; o en la avenida de Andalucía, en Usera. El Ayuntamiento no descarta estudiar en el futuro otros suelos industriales de la ciudad —especialmente los polígonos tradicionales— para valorar si también podrían acoger este tipo de alojamientos en función de su evolución urbana.