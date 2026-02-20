Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
Averias

Un incidente provocado por unas obras deja sin gas a cerca de una decena de municipios de l’Horta Sud y la Ribera

La perforación de una canalización en los trabajos que se realizan en la CV-401 interrumpieron el suministro a última hora del jueves

Un quemador de una cocina de gas. EFE/ArchivoEFE
El País
El País
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Una avería, provocada por la perforación accidental de una tubería durante unas obras, ha dejado sin suministro de gas a miles de abonados de localidades como Albal, Silla, Sollana, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Almussafes y Benifaió, en las comarcas de l`Horta Sud y de La Ribera. También en pedanías de València como Castellar, Pinedo o El Saler, según informa en su contestador automático la compañía Nedgia, distribuidora del grupo Naturgy.

Unas obras en la carretera que une Alfafar con El Saler, la CV-401, dañaban la red y provocaban el corte del suministro a partir de las 20.30 horas de ayer jueves. La compañía ha informado que el suministro, que en algunos municipios ha sido parcial y en otros total, se restablecerá a lo largo de este viernes.

El Ayuntamiento de Almussafes informaba a la población de la perforación accidental de una canalización de gas natural y trasladaba a través de redes sociales que la empresa responsable ya se encontraba trabajando en la reparación de la avería. “No obstante, está previsto que permanezcamos sin suministro de gas durante toda la noche. Seguiremos informando puntualmente a través de los canales oficiales”, explicaba hace unas horas a la población.

Este consistorio valenciano recomendaba extremar la precaución en el uso de sistemas alternativos de calefacción o cocina.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_