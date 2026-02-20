Un incidente provocado por unas obras deja sin gas a cerca de una decena de municipios de l’Horta Sud y la Ribera

La perforación de una canalización en los trabajos que se realizan en la CV-401 interrumpieron el suministro a última hora del jueves

Una avería, provocada por la perforación accidental de una tubería durante unas obras, ha dejado sin suministro de gas a miles de abonados de localidades como Albal, Silla, Sollana, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Almussafes y Benifaió, en las comarcas de l`Horta Sud y de La Ribera. También en pedanías de València como Castellar, Pinedo o El Saler, según informa en su contestador automático la compañía Nedgia, distribuidora del grupo Naturgy.

Unas obras en la carretera que une Alfafar con El Saler, la CV-401, dañaban la red y provocaban el corte del suministro a partir de las 20.30 horas de ayer jueves. La compañía ha informado que el suministro, que en algunos municipios ha sido parcial y en otros total, se restablecerá a lo largo de este viernes.

El Ayuntamiento de Almussafes informaba a la población de la perforación accidental de una canalización de gas natural y trasladaba a través de redes sociales que la empresa responsable ya se encontraba trabajando en la reparación de la avería. “No obstante, está previsto que permanezcamos sin suministro de gas durante toda la noche. Seguiremos informando puntualmente a través de los canales oficiales”, explicaba hace unas horas a la población.

Este consistorio valenciano recomendaba extremar la precaución en el uso de sistemas alternativos de calefacción o cocina.