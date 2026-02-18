Una incidencia a nivel nacional de Movistar deja sin servicio de fibra y móvil a miles de usuarios

Este miércoles, 18 de febrero, ha comenzado con serias dificultades para algunos clientes de Movistar. Una incidencia a nivel nacional está dejando sin servicio de fibra y líneas telefónicas a miles de usuarios, quienes han reportado problemas de conexión desde las primeras horas del día. La magnitud de la caída se ha reflejado en portales de monitoreo en tiempo real como DownDetector, que reporta que la incidencia se está sufriendo a nivel global, afectando a múltiples puntos de la geografía española aunque no es generalizada. Fuentes de Telefónica señalan que están estudiando la incidencia que afecta principalmente a pymes.

Lo que inicialmente parecía un fallo aislado en clientes particulares ha escalado rápidamente al sector empresarial y se estima que hay 100.000 empresas afectadas. La huella del problema comenzó a gestarse durante la madrugada, aunque no fue hasta el inicio de la jornada laboral cuando el impacto se hizo notar con fuerza en las redes sociales.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, la avería parece estar vinculada especialmente a Movistar Fusión, los paquetes de fibra y móvil. Mientras algunos mensajes apuntaban a fallos en centralitas en la nube, otros usuarios han confirmado que la desconexión es total, afectando incluso a servicios críticos como el de Radio Taxi Albacete o diversos establecimientos hoteleros que se encuentran sin posibilidad de procesar llamadas o gestiones digitales.

Aunque Movistar aún no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas del apagón, el servicio de atención al cliente ya está reconociendo el problema de forma individual. En respuestas públicas a través de la red social X (antes Twitter), agentes de la compañía como “Amor” han confirmado que “ya tienen aviso de la incidencia y están trabajando para que pueda quedar solucionada muy pronto”.

Además, algunos usuarios que han intentado contactar por vía telefónica informan de la existencia de un mensaje pregrabado en el que la operadora comunica que se encuentran reparando una avería en el servicio Fusión y que notificarán a los clientes en cuanto se restablezca la normalidad.

Ante la lentitud en la recuperación del servicio, se recomienda a los usuarios buscar alternativas temporales para no paralizar su actividad profesional. Entre ellas el uso de datos móviles, compartiendo la conexión del teléfono (hotspot) con el ordenador para tareas urgente; o consultar las cuentas oficiales de Movistar para obtener actualizaciones en tiempo real. Dado el volumen de afectados, las líneas de atención al cliente pueden presentar esperas prolongadas. Se espera que, como ha ocurrido en incidencias similares de otras grandes operadoras, el servicio se restablezca de forma progresiva a lo largo de la mañana.