Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Paloma Valencia sobre Aida Quilcué, fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda: “Es una mujer recia, talentosa e íntegra”

El Frente Amplio Unitario denuncia un fraude electoral masivo | Álvaro Uribe: “Es necesario respetar las ideas diferentes sin abandonar los principios” | Iván Cepeda anuncia a la lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Colombia sigue este martes con las reacciones políticas después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas de este domingo. El triunfo de Paloma Valencia en la consulta de la derecha ha dado un nuevo aire al uribismo, que sale robustecido para plantar cara a las candidaturas que lideran las encuestas: la de Iván Cepeda, en la izquierda, y la del ultraderechista Abelardo de la Espriella. El exsenador Roy Barreras, pese a la victoria contra Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, obtuvo una votación mucho más baja de lo esperada y ha significado un golpe para sus intereses. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, triunfadora en la consulta del centro, pero también con una votación muy discreta, busca hacer frente a la atomización del centro, al fortalecimiento de la derecha y a la unidad de la izquierda.

Tras las elecciones de candidatos del domingo y la reconfiguración del panorama político que acarrearon, los aspirantes a la Presidencia deben elegir esta semana a quienes serán sus fórmulas vicepresidenciales. De la Espriella ha elegido a un académico y exministro, el conservador José Manuel Restrepo. Cepeda se ha decantado este lunes por la lideresa indígena Aida Quilcué, oriunda del departamento del Cauca. Los nueve miembros de la consulta de la derecha han adelantado reuniones para definir quién acompañará a Valencia en la siguiente etapa de la campaña. Barreras, por su parte, ha anunciado que no revelará quién será su fórmula antes del viernes.

En cuanto a las elecciones legislativas, el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro obtuvo la votación más alta para el Senado, con más de 4,4 millones de votos, lo que en principio garantizaría el paso de 20 a 25 escaños para esa fuerza. Las siguientes formaciones en cantidad de votos son el Centro Democrático (con poco más de tres millones), el Partido Liberal (2,2 millones) y la Alianza por Colombia (1,9 millones). En la Cámara, el Pacto Histórico también ha sido el partido triunfador, seguido de nuevo por el Centro Democrático y el Partido Liberal.