Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Paloma Valencia sobre Aida Quilcué, fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda: “Es una mujer recia, talentosa e íntegra”

Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo
El Frente Amplio Unitario denuncia un fraude electoral masivo | Álvaro Uribe: “Es necesario respetar las ideas diferentes sin abandonar los principios” | Iván Cepeda anuncia a la lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial
Momentos clave
- Los candidatos más populares que se quemaron en las elecciones al Senado
- Petro minimiza la victoria de Valencia en las consultas: “La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules”
- Paloma Valencia: "Me duele esta violencia como me duele que mis compatriotas estén en un sistema de salud en ruinas"
Colombia sigue este martes con las reacciones políticas después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas de este domingo. El triunfo de Paloma Valencia en la consulta de la derecha ha dado un nuevo aire al uribismo, que sale robustecido para plantar cara a las candidaturas que lideran las encuestas: la de Iván Cepeda, en la izquierda, y la del ultraderechista Abelardo de la Espriella. El exsenador Roy Barreras, pese a la victoria contra Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, obtuvo una votación mucho más baja de lo esperada y ha significado un golpe para sus intereses. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, triunfadora en la consulta del centro, pero también con una votación muy discreta, busca hacer frente a la atomización del centro, al fortalecimiento de la derecha y a la unidad de la izquierda.
Tras las elecciones de candidatos del domingo y la reconfiguración del panorama político que acarrearon, los aspirantes a la Presidencia deben elegir esta semana a quienes serán sus fórmulas vicepresidenciales. De la Espriella ha elegido a un académico y exministro, el conservador José Manuel Restrepo. Cepeda se ha decantado este lunes por la lideresa indígena Aida Quilcué, oriunda del departamento del Cauca. Los nueve miembros de la consulta de la derecha han adelantado reuniones para definir quién acompañará a Valencia en la siguiente etapa de la campaña. Barreras, por su parte, ha anunciado que no revelará quién será su fórmula antes del viernes.
En cuanto a las elecciones legislativas, el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro obtuvo la votación más alta para el Senado, con más de 4,4 millones de votos, lo que en principio garantizaría el paso de 20 a 25 escaños para esa fuerza. Las siguientes formaciones en cantidad de votos son el Centro Democrático (con poco más de tres millones), el Partido Liberal (2,2 millones) y la Alianza por Colombia (1,9 millones). En la Cámara, el Pacto Histórico también ha sido el partido triunfador, seguido de nuevo por el Centro Democrático y el Partido Liberal.
Petro denuncia anomalías en los resultados electorales del domingo
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a generar dudas sobre posibles actos de fraude en la jornada electoral del domingo. Pese a que su partido, el Pacto Histórico, resultó con la mayor bancada en el próximo Congreso, el mandatario ha llamado la atención sobre varios hechos: dice que existe una diferencia entre el preconteo y los votos en las urnas, que el software es vulnerable y que hay miles de formularios con tachones. “El voto se cuida hasta el último momento”, escribió en X, en un mensaje en el que también convocó a abogados con experiencia en los escrutinios para que revisen los resultados.
El Frente Amplio Unitario denuncia un fraude electoral masivo
El Frente Amplio Unitario, la coalición progresista comandada por Roy Barreras, ha denunciado un fraude de más de 900 mil votos. “Lo que ocurrió ayer no fue un resultado electoral, fue un fraude sistemático de más de 900 mil votos contra nuestra fuerza política. No son sospechas. Son evidencias”, denunció la agrupación política a través de un comunicado.
Según sostienen, han detectado actas alteradas, formularios E-14 manipulados, votos que desaparecen en la consolidación y hasta algoritmos que reducen sus resultados. “A Roy Barreras y a nuestra lista nos atacaron de forma visceral por no someternos a ciertos poderes políticos”, dice el texto, que pone como ejemplo el caso del consulado de Puerto Ordaz, en Venezuela, donde en el preconteo se detectaron 247 votos para su lista, pero en el resultado final no aparece ninguno.
La coalición añade que va a exigir el reconteo voto a voto, así como una auditoría forense del sistema electoral y vigilancia internacional. “Y que lo tengan claro desde hoy: nuestra fuerza será determinante en las elecciones presidenciales (…) Que nadie se confunda: vamos a desnudar este fraude y vamos a recuperar cada voto del pueblo colombiano”, se advierte en el comunicado.
Paloma Valencia sobre Aida Quilcué, fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda: "Es una mujer recia, talentosa e íntegra"
La candidata de la derecha Paloma Valencia busca ganar al candidato oficialista Iván Cepeda de la izquierda pero esta mañana tuvo unas palabras muy generosas para la senadora que él escogió como su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. “Felicito de corazón a Aida Quilcué por su candidatura vicepresidencial”, empezó. “Conozco a Aída Quilcué porque además de ser colegas como congresistas , fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra. A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como Colombiana y como Caucana su gran liderazgo y su nuevo rol en la política”
Álvaro Uribe: "Es necesario respetar las ideas diferentes sin abandonar los principios"
El expresidente Álvaro Uribe no ha dado grandes declaraciones desde las elecciones del domingo: no ha aparecido en una tarima, no ha dado un largo discurso desde su finca en Rionegro. Eso a pesar de que su partido creció en el Congreso y su candidata presidencial, Paloma Valencia, ganó la consulta de la derecha con más de tres millones de votos. Solo ha enviado mensajes muy cortos en X que parecen mensajes cifrados. “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”, escribió esta mañana. Un mensaje justo después de que el segundo más votado en la consulta de la derecha, Juan Daniel Oviedo, le pide a la candidata Valencia cambiar su posición más favorable sobre el Acuerdo de Paz del 2016 y el tribunal de justicia transicional, JEP, del que han sido férreos opositores.
Abelardo de la Espriella anuncia a José Manuel Restrepo, académico y exministro, como su fórmula vicepresidencial
Abelardo de la Espriella anuncia a José Manuel Restrepo, académico y exministro, como su fórmula vicepresidencial. El actual rector de la Universidad EIA, en las afueras de Medellín, es un economista que ocupó las carteras de Comercio y Hacienda en el Gobierno del conservador Iván Duque. Doctor de la Universidad de Bath, fue rector de dos universidades bogotanas, el CESA y su alma mater, el Rosario. Bogotano de 55 años, pertenece a una familia muy tradicional, que incluye entre sus antepasados a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia. Con esa selección, el outsider De la Espriella envía un mensaje de cercanía con el uribismo y con la tecnocracia, un puente con la derecha más tradicional. El candidato había anunciado que revelaría su decisión este jueves en la ciudad de Cali, pero se anticipa en la madrugada de este martes, pocas horas después de que el puntero en las encuestas, Iván Cepeda, hiciera lo propio.
Roy Barreras: “Mi fórmula vicepresidencial sí dará tranquilidad y unidad al país”
El ganador de la consulta interpartidista de la izquierda, Roy Barreras, ha anunciado este lunes que no revelará a su fórmula vicepresidencial antes del viernes, plazo máximo que tienen todos los candidatos a la Presidencia para hacerlo. Sin embargo, ha dado a entender que ya tiene a la persona elegida, y que ella “sí dará tranquilidad y unidad al país”. El mensaje del exsenador y exembajador fue publicado en sus redes sociales poco después de que Iván Cepeda, quien se erige como el candidato de la izquierda para las presidenciales, anunciara a la lideresa indígena del Cauca Aida Quilcué como su fórmula.
La Registraduría reporta normalidad en la jornada de escrutinio tras las elecciones
La Registraduría Nacional ha reportado este lunes normalidad en la jornada de escrutinio tras las elecciones legislativas y de candidatos presidenciales del domingo. En el puesto de votación de Corferias, en Bogotá, el más grande del país, más de 3.000 personas participaron de la verificación. Entre ellas, había jueces de la República, notarios, registradores, apoderados o testigos electorales, que se ocuparon de consolidar los resultados oficiales del proceso.
“En ningún caso diría que el presidente Uribe está quemado“, dijo en la mañana del lunes Andrés Forero, representante elegido para el Senado con la lista cerrada del Centro Democrático que promovió el expresidente de derechas. Uribe Vélez iba en esa misma lista, en el renglón 25, lo que implicaba duplicar la votación en cuatro años para alcanzar una curul. No lo logró, y la izquierda celebró la “quemada” del líder de derechas. Pero el sector de Uribe Vélez no ve ninguna derrota, y también andaba de parranda. La estrategia del veterano político no era llegar al Senado, algo que podría haber asegurado encabezando su lista. Tampoco buscaba convertirse en el protagonista de la noche: no apareció en una tarima, no grabó un discurso desde su finca en Rionegro. Pero, para quien estuvo mirando con cuidado, Uribe Vélez aparece como un productor de la fiesta. Discreto, solo envió un mensaje en sus redes sociales: “Paloma es la luz para la Patria”. Y se fue a dormir.
Iván Cepeda anuncia a la líder indígena Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial
El candidato del oficialismo acaba de anunciar a quien será su fórmula a la vicepresidencia, la senadora Aida Quilcué, quien es líder indígena, quien hace parte del CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca. “Me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático”, dijo Cepeda en el anuncio.
Comunes, el partido político surgido del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en Colombia, ha naufragado irremediablemente en las urnas y no estará en el próximo Congreso de la República. Las elecciones legislativas de este domingo eran las primeras en las que competía sin tener garantizada una bancada, como ocurrió en los últimos dos periodos por cuenta de ese histórico pacto, que cumple diez años en este 2026. No superó esa prueba de fuego, pues la coalición de izquierda alternativa que formó con Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, no logró elegir ningún congresista, y la ausencia del Capitolio significa perder la personería jurídica. En esas listas solo estaba una de las actuales senadoras de Comunes, Sandra Ramírez, quien apenas obtuvo poco más de 10.000 votos. Tres de sus representantes a la Cámara también fracasaron buscando la reelección en Atlántico, Valle del Cauca o Antioquia.
Comienza ahora sí la carrera por la presidencia en Colombia. Paloma Valencia y la derecha son las triunfadoras en las consultas para elegir candidatos presidenciales. El antipetrismo celebra, pero la contienda sigue abierta y todo indica que el grueso de la izquierda petrista no votó este domingo 8 de marzo. Esos votos se vieron en los tarjetones del Congreso y contarán mucho en las elecciones de mayo que, sin duda, serán en clave de polarización. En la fotografía de hoy, el centro pierde opción. Claudia López gana la consulta, pero el número de votos no la hace viable. A veces ganar también es perder un poco. Le pasa lo mismo a Roy Barreras, quien gana su consulta con una votación menor.
Las causas ambientales pierden a figuras clave en el Congreso
Varios congresistas que habían impulsado proyectos de ley para la preservación del medioambiente no lograron los votos suficientes para continuar con esa labor. Julia Miranda, la única candidata del Nuevo Liberalismo que había alcanzado una curul por ese partido en la pasada legislatura, esta vez obtuvo poco más de 12.000 votos, cifra que no le sirve para mantener su puesto. Miranda, quien ocupó durante 17 años el cargo de directora de Parques Nacionales, tenía entre sus banderas la preservación de áreas protegidas y el reconocimiento de causas asociadas al cambio climático como un motivo de desplazamiento.
Juan Carlos Losada, defensor de los derechos de los animales y autor de la Ley de Delitos Ambientales, tampoco logró mantener su curul. El representante a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal, que buscaba dar un salto al Senado, obtuvo poco más de 34.000 votos, con lo que redujo en 7.500 su resultado en las pasadas elecciones. Losada aseguró que tras este resultado hará una profunda evaluación: “Tengo mucho que reflexionar y mucho que aprender de este proceso”, escribió.
Jorge Andrés Cancimance López, representante a la Cámara por el Putumayo y quien también lideraba estas causas, no seguirá en el Congreso. Su victoria era improbable pues estaba en el puesto 36 de la lista del Pacto Histórico, una posición que lo alejaba de una victoria, pese a la buena votación que obtuvo su partido.
La analista política Sandra Borda revisa los resultados de las elecciones del domingo y sus implicaciones para los partidos de centro. Para ella, aunque los datos deben ser analizados por separado en el ámbito de la carrera presidencial y la del legislativo, envían rápidamente a una misma y difícil conclusión: el centro político es uno de los grandes perdedores de la contienda.
Iván Cepeda: “El Pacto Histórico es la fuerza más poderosa no solo en el Congreso sino en el país”
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha publicado un video en el que busca hacer “algunas precisiones” sobre los resultados electorales de este domingo frente a lo que señala como intentos de minimizar la victoria de su partido. Para él, el triunfo que obtuvo el Pacto, que se convirtió en la mayor fuerza política del Senado, con 25 escaños, y de la Cámara, con 39, es contundente. “Somos la principal fuerza en el Senado y en la Cámara”, dice.
Cepeda aclara que el comparar los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo con la consulta interna del Pacto de octubre de 2025 es “absurdo”, pues la del año pasado fue una votación interna, en la que se desplegaron 20.000 mesas -y en la que no se votaba simultáneamente al Congreso-, mientras que las consultas de este 8 de marzo fueron interpartidistas, había más de 120.000 mesas y contaban con la participación de los colombianos en el exterior. “Lo que palpamos es un evidente miedo, un pánico al Pacto Histórico y a mí como candidato”, concluye.
Armando Benedetti responde a Iris Marín: “Ni usted ni la Defensoría se pronunciaron cuando más de un candidato me humilló y calumnió”
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha respondido a Iris Marín, la defensora del Pueblo, luego de que ella cuestionara un video que publicó el ministro tras las elecciones de este domingo, pues consideraba que no era propio de su cargo satirizar a los candidatos que habían perdido. Benedetti sostiene que, independientemente de sus opiniones, el Gobierno ha sido un garante para la seguridad de todos los candidatos. Para ello da cifras y dice que todas las denuncias que recibió fueron atendidas.
Más temprano en la mañana, Marín había publicado en X un mensaje en el que cuestionaba un video de Benedetti publicado en esa misma red social. La defensora consideraba “inadmisible” que el ministro del Interior se burlara de los candidatos al Congreso con los que llevaba una mala relación y que no habían alcanzado el umbral. Pero el ministro contraatacó y la cuestionó por no haber salido en su defensa cuando, según él, fue calumniado ni cuando falsamente se buscaron votos con su nombre.
Angélica Lozano, tras quedar por fuera del próximo Congreso: “Hay que saber ganar, y saber perder”
La senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano fue una de las derrotadas imprevisibles de las elecciones del domingo. Obtuvo 37.265 votos, con lo cual no pudo entrar en los once escaños que consiguió su partido, Alianza Verde. “Hay que saber ganar, y saber perder. Gracias por los preciosos mensajes. Gratitud a mi equipazo de trabajo, pura convicción. Éxitos al nuevo congreso”, escribió en la mañana de este lunes, cuando se hizo claro que no sería parte del nuevo Congreso, en el que ha ocupado un escaño desde el 2014, primero como representante a la Cámara por Bogotá, y luego dos veces como senadora.
El mismo domingo, Lozano achacó parte de este resultado a una narrativa en su contra, en la que se le acusaba de no haber aprobado las reformas sociales impulsadas por el petrismo. “Tiempos de posverdad. Impulsé y aprobé por convicción las reformas pensional y laboral…pero priman las mentiras. Salud [la reforma] ni siquiera llegó a plenaria, donde me correspondía el turno de votarla”, escribió a sus detractores.
Abelardo de La Espriella: "Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta; si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo"
El candidato de la ultra derecha reconoció ante los micrófonos de Blu Radio esta mañana la enorme victoria electoral de la senadora uribista Paloma Valencia en la consulta de la derecha, quien ganó holgadamente con más de tres millones de votos. La victoria representa una amenaza para Abelardo de La Espriella, segundo favorito en las encuestas pero quien no estaba en el tarjetón de esa consulta y por eso no pudo demostrar que también quiere movilizar el voto de la derecha. Pero mensaje, por ahora, no es de confrontación con la candidata uribista, sino de unión.
“No acepto mi admito ningún ataque contra Paloma Valencia y contra el Centro Democrático, no puede ser que nosotros caigamos en eso, eso no lo voy a aceptar, son nuestros aliados naturales”, dijo en la radio, y luego no descartó una alianza a futuro “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta, y si yo paso a la segunda estoy seguro que ella se viene conmigo, pero tenemos que cuidar esa relación”, añadió.
El penalista necesita volver a llevar la atención a su campaña después de esa amenaza, y contó que quiere movilizar más de 19 mil personas el próximo jueves, en la plaza de toros de Cali, para anunciar allí su fórmula vicepresidencial. “Queremos hacerlo allá de manera simbólica, porque ese es el fortín del Pacto Histórico”, añadió, sobre el partido oficialista que quiere derrotar.
De La Espriella tiene a su favor que le fue bien al pequeño partido que lo avaló en las elecciones legislativas, el ultra conservador Salvación Nacional, que tendrá una pequeña bancada de cuatro personas en el Senado y al menos una Cámara en Bogotá. “Eso era muy importante para nosotros, yo quiero recordarle a la audiencia que el presidente Milei llegó con dos diputados, y miren por donde va ya”, dijo de La Espriella, en referencia al presidente Argentino de extrema derecha, que quiere imitar.
Daniel Briceño se consolida como el congresista más votado en las elecciones legislativas
El abogado bogotano Daniel Briceño, del Centro Democrático, obtuvo más de 260 mil votos para la Cámara de Representantes en Bogotá. Aunque el representante, símbolo de la renovación del partido de derechas, esperaba una votación alta, ha asegurado que lo tomó por sorpresa. “Solo puedo decir gracias. Logramos desde la Cámara de Representantes ser el congresista más votado de Colombia en toda la elección”, escribió en X en la noche del domingo, luego de que se conociera el resultado.
Briceño, de 32 años, se ha dado a conocer por sus más de 400 denuncias en contra del Gobierno Petro, por mantener un equipo austero y por ser un hombre estudioso: inició su carrera haciendo veeduría en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Con esta votación, Briceño no solo vence en número a algunos de los participantes de las consultas interpartidistas, sino que se convierte en el tercer congresista más votado de la historia del país, después del expresidente Álvaro Uribe y del exalcalde Antanas Mockus.
La defensora del Pueblo califica de “inadmisible” el video en el que Benedetti se burla de los “quemados” en las elecciones
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha cuestionado un video publicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que -con extintor en mano- el funcionario se burla de los “quemados” de las elecciones al Congreso, es decir, de aquellas figuras conocidas que no alcanzaron el umbral para estar en una nueva legislatura.
“Esto es inadmisible”, escribió la defensora en X. “El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales. El Estado de Derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores”, dijo Marín.
En el video, publicado por Benedetti en la noche del domingo a través de esa misma red social, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones al Congreso y a las consultas interpartidistas, el ministro dice estar “muy feliz” por la derrota de sus contradictores políticos. “Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad tachándome de deshonesto”, dice Benedetti, señalado en varios casos de corrupción, y quien califica a sus opositores de “payasos”, “bobos”, “pendejos” y “desocupados”.
Juan Daniel Oviedo: “Mi prioridad era demostrarle a Colombia que podemos hacerlo mejor”
Visiblemente emocionado, como se le ha visto desde que se conocieron los resultados de la Gran Consulta por Colombia, el economista bogotano dio una entrevista a 6AM W, de Caracol Radio, en la que siguió defendiendo uno de los lemas de su campaña: que se puede hacer política de forma diferente. “Mi prioridad era demostrarle a Colombia que podemos hacerlo mejor”, dijo. Con un discurso de ser una persona hecha a pulso, Oviedo confirmó que para poder hacer su campaña hipotecó su casa.
Oviedo, que superó el millón de votos en la consulta de la derecha y que se convirtió en la sorpresa de la jornada electoral del domingo, representa también parte del centro político. Según aseguró, es probable que se reúna este lunes con la ganadora de la consulta, Paloma Valencia, aunque no especificó sobre qué hablarán ni si contempla la posibilidad de ser su fórmula vicepresidencial.
En lo que sí fue enfático fue en la necesidad de diálogo con los partidos de derecha, y cuestionó que se estigmatice a quien abra las puertas, como si se pudiera contagiar de una peste. Pese a no compartir todos los ideales políticos de Iván Duque, el presidente de derechas que le dio la oportunidad de ser el director de DANE, cargo que impulsó su imagen, dijo estar agradecido: “Me dio la oportunidad de responderle a todo el país, no al presidente que lo nombra”.
Los ganadores, los perdedores y las sorpresas de este domingo electoral
La jornada electoral de este domingo ha dejado una lista de ganadores, perdedores y sorpresas.
La victoria de Paloma Valencia. La candidata uribista se impuso con el 45,7% de los votos en todas las consultas. Obtuvo más de 3,2 millones de votos y emergió con fuerza para enfrentar al izquierdista Iván Cepeda y al ultra Abelardo de la Espriella en la primera vuelta en mayo. Derrotó con facilitad a otros ocho aspirantes de centroderecha, derecha y ultraderecha en La Gran Consulta.
La sorpresa de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quedó segundo en La Gran Consulta, pero su derrota tiene sabor a victoria por superar todas las expectativas. Obtuvo más de 1,2 millones de votos, más del doble que la centrista Claudia López en la Consulta de las Soluciones y más del cuádruple que Roy Barreras en el Frente por la Vida. Se convierte en un fenómeno electoral que reúne parte del centro y de la derecha.
El hundimiento de Roy Barreras. El exsenador se estrelló con una votación raquítica, de menos de 300.000 votos, en la consulta del Frente por la Vida, en la que superó a Daniel Quintero. Con esta cifra, le será difícil disputarle un espacio en el progresismo a Iván Cepeda, que ganó la consulta del Pacto Histórico en octubre con más de 1,5 millones de votos y va directo a la primera vuelta
El centro salió golpeado. La tímida victoria de Claudia López en la consulta contra Leonardo Huerta no es suficiente para revivir la opción de este espectro político a la Presidencia. La exalcaldesa de Bogotá apenas logró un poco más de 500.000 votos, mientras que Sergio Fajardo no participó en las consultas.
El Pacto Histórico se consolidó en el Senado. El partido del presidente Petro y el candidato Iván Cepeda obtuvo más de 4 millones de votos y logró cerca de 25 curules en la cámara alta, un aumento significativo frente a los 2,8 millones de votos y 20 escaños que obtuvo hace cuatro años. El Centro Democrático, su némesis, aumentó su votación y logró 17 escaños (sumó 13 en 2022). El centenario Partido Liberal, por su parte, se consolidó como la tercera fuerza política del Senado (obtendría unos 13 curules).
Los congresistas que se quemaron. Varios políticos con una importante presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación se quedaron fuera del Congreso este domingo. Entre ellos, se encuentra Angélica Lozano, Katherine Miranda, Inti Asprilla, Jorge Robledo, Juan Carlos Losada, José David Name y Lina Garrido.
La ultraderecha entró al Senado. El partido Salvación Nacional superó el umbral mínimo para entrar a la cámara alta, con cerca de 700.000 votos. Contó con el respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que celebró la elección. “Hoy logramos algo extraordinario; pese a los ataques y la campaña negra, hoy tenemos una bancada”, indicó.
La Gran Consulta supera la cantidad de votos de las primarias de la izquierda en 2022
Ya se han contabilizado 5.827.588 votos en La Gran Consulta este domingo, según el septuagésimo segundo boletín electoral. La cifra supera los votos en las primarias de la izquierda en 2022: 5.818.375.
La gran diferencia entre ambos procesos es que, hace cuatro años, el voto tuvo una mayor concentración. Hubo solo cinco candidatos y Gustavo Petro arrasó: obtuvo 4.495.831 votos, frente a 785.215 de Francia Márquez. Este domingo, en cambio, compitieron nueve aspirantes y la votación fue más fragmentada. Con el 99% de las mesas escrutadas, Paloma Valencia obtiene 3.216.494 sufragios. Le siguen Juan Daniel Oviedo, con 1.251.423, y Juan Manuel Galán, con 326.468.
Sergio Fajardo celebra la elección de Jennifer Pedraza al Senado: “Aquí está el futuro de nuestro país”
El candidato presidencial Sergio Fajardo ha celebrado la elección de Jennifer Pedraza al Senado. “Tengo que decirlo con toda la claridad: aquí está, en esta mujer, la cabeza y el futuro de Dignidad y Compromiso [su partido] y el futuro de nuestro país”, ha comentado en una celebración que luego compartió a través de un video en redes sociales. “Representa todo lo que nosotros queremos para este país. Tenemos una figura que necesita Colombia. La figura que necesita Colombia se llama Jennifer Pedraza”.
La hasta ahora representante, que obtuvo unos 77.000 votos (97,6% de las mesas escrutadas), se ha pronunciado a través de X. “Contra todo pronóstico, a pesar de los ríos de mermelada y de la plata de los corruptos, soy Senadora gracias al trabajo colectivo de toda la gente que cree que hacer política diferente es posible. ¡Una curul para las mujeres, los trabajadores, la juventud, la salud y tantas causas justas!”, ha comentado. “Ahora vamos por la Presidencia”, ha agregado, en referencia a Fajardo.
Sin embargo, el candidato presidencial tuvo este domingo dos derrotas importantes en la elección al Senado que opacan su entusiasmo por la victoria de Pedraza. Se quemó Jorge Enrique Robledo, el exsenador de izquierdas con el que creó Dignidad y Compromiso: obtuvo solo 28.000 votos. También quedó afuera Federico Restrepo, una de las personas de mayor confianza de Fajardo, que apenas recibió unos 7.000 apoyos.
La senadora Cabal felicita a su antigua colega, Paloma Valencia: "Este triunfo representa un paso importante"
La senadora María Fernada Cabal, del partido Centro Democratico, ha celebrado la victoria de Paloma Valencia en la consulta de la derecha. Se trata de un gesto amistoso después de que protestara cuando el partido no la escogió como la candidata presidencial, lo que motivó que su esposo, José Félix Lafaurie, anunciara que el matrimonio se decidía por abandonar el uribismo. Si bien Lafaurie ya se ha ido al partido de Abelardo de La Espriella, el ultra conservador Salvación Nacional, la senadora Cabal no ha hecho público su apoyo al candidato ultra por encima de quien fue su colega por años en el Congreso. “Este triunfo representa un paso importante en la derrota del neocomunismo que encarnan Petro y Cepeda”, dijo Cabal sobre la victoria de Valencia. “Es momento de redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo por Colombia. El bien superior es la patria”
De la Espriella celebra el ingreso de Salvación Nacional en el Senado pese a no promover al partido durante la jornada
El ultra Abelardo de la Espriella ha celebrado esta noche al pequeño partido de derechas Salvación Nacional, que le dio su aval a la presidencia, tras haber cruzado el umbral mínimo para entrar al Senado, con cerca de 700.000 votos. Durante la mañana, el candidato presidencial no mencionó al partido ni invitó a votar por la lista liderada por Enrique Gómez, cuando los analistas y los sondeos aún no aseguraban su entrada.
“Hoy logramos algo extraordinario; pese a los ataques y la campaña negra, hoy tenemos una bancada”, ha indicado el abogado penalista en un video acompañado por Gómez. De él, ha indicado: “Será un senador extraordinario”.
En el video, De la Espriella también ha hecho un llamado a la derecha para que se una contra “el único enemigo, Iván Cepeda”. A su vez, ha felicitado a Paloma Valencia por su triunfo y la ha invitado a competir “en la arena democrática”.
