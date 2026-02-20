Felipe VI considera “insustituible” la OTAN y reclama lealtad y respeto entre los aliados

El rey Felipe VI ha hablado este viernes de la necesidad de fortalecer Europa dentro de la OTAN, que sigue siendo “insustituible”, y ha recordado que proteger la Alianza Atlántica, que se basa en la democracia, el Estado de derecho y las libertades individuales, pasa por la lealtad y el respeto entre aliados. El Rey ha pronunciado estas palabras durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real de Madrid al presidente saliente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Al almuerzo han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y los del Tribunal Constitucional y del Supremo, Cándido Conde Pumpido e Isabel Perelló, respectivamente, entre otros. En su discurso, Felipe VI ha considerado que Europa “vive un momento existencial”, y ha dicho que hay que ser capaces de fortalecer el pilar europeo en el marco de la Alianza Atlántica, “que sigue siendo una referencia geopolítica insustituible”.

“Debemos aprender a conciliar un refuerzo de nuestra autonomía estratégica con la preservación de la Europa del bienestar, de la cohesión social, de los servicios básicos, de la cultura”, ha advertido el monarca, que ha vaticinado que la credibilidad de la construcción europea se medirá, a partir de ahora, por el equilibrio “entre nuestra capacidad de respuesta a los nuevos desafíos y nuestra fidelidad a los valores fundacionales de la Unión”.

Además, ha recordado que el vínculo transatlántico “trasciende cualquier coyuntura y se apoya en ideas tan básicas como irrenunciables: la democracia, el Estado de derecho y las libertades individuales”. En este sentido, ha agregado que proteger este vínculo pasa por la lealtad y el respeto debido entre aliados y una comprensión compartida, pese a las discrepancias, de los desafíos actuales.

Durante sus palabras, el Rey ha destacado a Rebelo de Sousa el afecto entre ambos países y le ha trasladado su pesar por las personas que han perdido la vida en Portugal por los recientes temporales, que también causaron el segundo de los aplazamientos de esta visita del presidente saliente. Felipe VI ha dicho a Rebelo de Sousa que en pocos días asistirá en Lisboa a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, Antonio José Seguro, con el que continuará, ha asegurado, la relación de fraternidad.

España es especial, ha dicho por su parte Rebelo en su discurso, un caso único de complicidades, memorias y siglos de historia común entre estados y pueblos: “somos familia”. Asimismo, ha asegurado que ambos países estarán unidos en defender el ordenamiento internacional basado en reglas y la carta de las Naciones Unidas. España, ha recordado el presidente saliente portugués, fue el primer país que visitó al llegar a la presidencia y el último para acabar su segundo mandato. Y los reyes de España son tan populares en Portugal que llegó a tener envidia, ha confesado entre bromas, para destacar también cómo la princesa Leonor realizó a su país su primer viaje oficial y cómo la infanta Leonor cursa en Lisboa su primer año de universidad.