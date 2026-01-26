Mark Rutte asegura que Europa no tiene capacidad para defenderse sola: “Sigan soñando”

El secretario general de la OTAN dice en la Eurocámara que hay que “evitar” que China y Rusia ganen terreno militar o económico en Groenlandia y todo el Ártico

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha explicado este lunes que el marco que acordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, para rebajar la tensión en torno a Groenlandia se basa en “dos líneas de trabajo” simultáneas, una a través de la OTAN y otra directamente entre Estados Unidos y Dinamarca, junto con Groenlandia. El hilo conductor, no obstante, entre ambas vías es evitar que China y Rusia logren ganar terreno militar o económico en el Ártico, una región que, ha subrayado desde Bruselas, debe centrar también buena parte de los esfuerzos de la Alianza ahora y en el futuro.

“Claramente, lo que salió de la reunión del miércoles [en Davos] es que hay que atender al menos dos cuestiones. Una es Rusia. La otra es China. Cómo evitar que esos dos países logren acceso militar o económico en el Ártico”, ha explicado en una comparecencia en el Parlamento Europeo.

Al mismo tiempo, el jefe de la OTAN ha advertido en contra de los llamamientos de algunos Estados de la UE y del propio comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, a crear un ejército europeo. Según Rutte, esa propuesta solo “duplicaría” esfuerzos y “complicaría” las cosas. Algo que “le encantaría a Putin”, ha recordado. “Así que piénsenlo de nuevo”, ha recomendado, a la par que ha subrayado que, si bien es positivo y ve necesario que Europa invierta más en su seguridad y defensa, es una ilusión pensar que algún día cercano la UE pueda prescindir de EE UU para defenderse. “Sigan soñando. No pueden. No podemos. Nos necesitamos mutuamente”, ha afirmado.

Fiel a su estrategia, el holandés se ha negado a dar detalles de su conversación con Trump, tras la cual el estadounidense retiró su amenaza de imponer aranceles de hasta el 25% a los países que apoyaran militarmente a Dinamarca en Groenlandia. Desde la ciudad suiza, el republicano también descartó la vía militar para hacerse con la isla ártica, que ansía desde su primer mandato y con cuya anexión había presionado de forma reforzada las pasadas semanas.

Aunque el opaco trato apaciguó algunos de los mayores temores de los europeos, que rápidamente habían empezado a preparar una respuesta sobre todo en materia de aranceles, todavía quedan muchas dudas sobre lo que incluye y no el principio de acuerdo cerrado en Davos, especialmente en lo que concierne a la soberanía nacional sobre la isla ártica, una línea roja claramente delineada tanto por Copenhague y Nuuk como por Bruselas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Parlamento Europeo en Bruselas este lunes. Yves Herman (REUTERS)

Rutte, que ha tenido una vez más que escuchar duros reproches sobre su actitud casi servil ante Trump y por la que ha dejado claro que no piensa disculparse ni renunciar a ella, ha insistido en que no habló en ningún momento sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia. Eso es algo que discutirán bilateralmente Washington y Copenhague junto con Groenlandia, ha dicho durante una audiencia ante las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, donde no quedaba ni un asiento libre. “No tengo mandato para negociar en nombre de Dinamarca y no lo hice, ni lo haré”, ha remachado. Esa cuestión está en manos del Gobierno danés y groenlandés, que deberán negociarlo con Washington directamente en una de las dos “líneas de trabajo” acordadas, ha agregado.

A finales de la semana pasada, el Gobierno danés anunció que ya han comenzado las conversaciones bilaterales, como una continuación de un primer encuentro hace ahora dos semanas en la Casa Blanca. Informaciones no confirmadas oficialmente, pero tampoco desmentidas, indican que entre los temas a discutir bilateralmente estaría un eventual derecho de veto estadounidense.

En lo que sí piensa involucrarse a fondo, ha continuado el holandés, es en la “segunda línea de trabajo”, que implica directamente a la OTAN que dirige: “Una de las líneas de trabajo es que la Alianza, de forma colectiva, asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico (…) ver cómo, colectivamente, podemos evitar que los rusos y los chinos logren más acceso a la región ártica, convirtiéndose, también militarmente, en un adversario más en esa zona” y “evitar que también accedan a la economía”, ha resumido.

Para Rutte, Trump “tiene razón” al advertir, desde su primer mandato, que “hay un problema” en la región ártica: “Hay un problema de seguridad colectiva, porque estas rutas marítimas se están abriendo y porque los chinos y los rusos son cada vez más activos. China, por supuesto, no limita con el Ártico, pero, como bien saben, está involucrada allí junto con los rusos. Así que está claro que tenemos que abordar eso”, ha abundado Rutte, según el cual habrá que analizar el sistema de los denominados capability targets, los objetivos de capacidades concretas que cada país aliado se compromete a cumplir, para incorporar las necesidades para defender el Ártico en el proceso general de determinación de capacidades.