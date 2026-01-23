La UE exige una relación “respetuosa” a Estados Unidos tras la crisis de Groenlandia

Los Veintisiete reiteran su apoyo a Dinamarca y esperan restablecer una “estabilización efectiva” de las relaciones comerciales tras el principio de acuerdo sobre Groenlandia que ha llevado a Donald Trump a retirar su amenaza arancelaria, pese a lo cual la UE no baja la guardia

La Unión Europea ha saludado el principio de acuerdo con Donald Trump para resolver la crisis en torno a Groenlandia que ha mantenido en vilo a los Veintisiete en una semana frenética de amenazas e intensa diplomacia. Pero el alivio colectivo expresado por los líderes europeos durante su reunión extraordinaria en Bruselas, en la que han celebrado la “unidad” y “firmeza” demostradas ante Washington, era contenido. Nadie se engaña de que habrá un antes y un después del pulso por la isla ártica y de que, con un presidente estadounidense tan volátil, la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina. La conclusión del encuentro ha sido por tanto, más allá de reiterar el apoyo “inequívoco” a Dinamarca y Groenlandia, que Europa debe estar mejor preparada ante nuevos embates, si bien no pierde la esperanza de restablecer una relación “respetuosa” con un Estados Unidos a cuya alianza ni quiere ni puede renunciar.

“Creemos que las relaciones entre socios y aliados deben gestionarse de manera cordial y respetuosa”, ha subrayado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha abogado por intentar volver a concentrarse en el acuerdo comercial con EE UU cerrado el pasado verano. “La imposición de aranceles adicionales habría sido incompatible con el acuerdo comercial UE-EEUU”, ha resaltado sobre la amenaza de Trump de castigar a los países europeos que habían enviado tropas a Groenlandia con aranceles de hasta 25%. Ahora que el propio mandatario estadounidense ha asegurado que ese ultimátum está fuera de la mesa, ambas partes deben “centrarse en la implementación del acuerdo” bilateral, ha afirmado el portugués.

Porque el objetivo, ha subrayado al término de la cita en Bruselas, sigue siendo “la estabilización efectiva de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos”.

En este sentido, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sugerido que la Eurocámara retome rápido los trabajos de ratificación del acuerdo comercial que los eurodiputados decidieron congelar en respuesta al embate de Trump por Groenlandia. “Estamos contentos de ver que la desescalada está sobre la mesa. Eso significa que podemos retomar nuestras discusiones internas que habíamos pausado”, dijo a su llegada a la cita. No obstante, el presidente de la Comisión de Comercio de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, ha dejado claro que no precipitarán decisiones.

“No hay lugar para la falsa seguridad. La próxima amenaza está al caer. Por eso es aún más importante que establezcamos límites claros, utilicemos todos los instrumentos legales disponibles y los apliquemos según corresponda a cada situación. Debemos seguir actuando con este nivel de confianza”, ha dicho en las redes sociales, insistiendo en que solo a partir del lunes próximo se empezará a discutir sobre el tema.

Y es que la desconfianza sigue dominando el ambiente en Europa. “Las relaciones transatlánticas han sufrido un duro golpe la semana pasada”, reconocía la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. De ahí que otro de los consensos de la cumbre es que no se debe bajar la guardia: Europa debe estar preparada si Washington vuelve a ejercer una presión —coerción, como han denunciado abiertamente múltiples mandatarios— contra el Viejo Continente.

La Unión Europea cree haber encontrado, tras un año de titubeos ante las amenazas de Trump, la fórmula para responder a Washington: “firmeza” sin provocar escaladas, “determinación” y “unidad” de los Veintisiete, ha resumido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También, por una vez, la respuesta ha sido rápida y contundente: Bruselas dejó claro de inmediato que tenía elementos de respuesta que podían hacer mucho daño a EE UU, desde levantar la suspensión de aranceles adicionales a las importaciones de EE UU por valor de 93.000 millones de euros a hacer uso de su instrumento anticoerción, nunca antes utilizado. “Seguimos cuatro principios clave: firmeza, acercamiento, preparación y unidad, y resultó eficaz. Por lo tanto, de cara al futuro, debemos mantener este mismo enfoque”, ha reclamado la alemana.

“La Unión Europea seguirá defendiendo sus intereses y se defenderá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas contra cualquier forma de coerción. Tiene el poder y las herramientas para hacerlo y lo hará cuando sea necesario”, ha acotado Costa.

Pese a las “inaceptables” amenazas de Washington, como habían denunciado los pasados días las capitales europeas, en Bruselas se ha reconocido que hay un poso de verdad en los reclamos de Trump en materia de seguridad en el Ártico, una zona de importancia geoestratégica cada vez mayor.

“Hemos invertido colectivamente muy poco en el Ártico y en la seguridad del Ártico”, ha reconocido Von de Leyen, quien en los últimos días ha adelantado que se trabaja ya en un “paquete para apoyar la seguridad en el Ártico” que contendrá fuertes inversiones europeas en la región.

Los Veintisiete también han dado su respaldo al principio de acuerdo sobre Groenlandia negociado entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Eso sí, siempre y cuando quede claro que en materia de soberanía e integridad territorial, Dinamarca y Groenlandia son los únicos que pueden decidir.

“Dinamarca y Groenlandia cuentan con el pleno apoyo de la Unión Europea. Solo el Reino de Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos que les conciernen”, ha recalcado Costa al respecto. La primera ministra danesa, Mette Frederkisen, ha agradecido la solidaridad y respaldo de sus socios europeos, a la par que ha afirmado que el principio de acuerdo respeta la “línea roja” danesa y europea en materia de soberanía. En este marco, se ha declarado dispuesta a discutir la cooperación en materia de seguridad en Groenlandia con EE UU.

“Tenemos que trabajar juntos de manera respetuosa y sin amenazarnos mutuamente”, ha subrayado también. La danesa tiene previsto reunirse este viernes en Bruselas con Rutte, un encuentro a puerta cerrada en el que se deberían discutir con más detalle los puntos de un acuerdo que por el momento no son más que un “esqueleto” de un pacto con muchas dudas aún por resolver, según fuentes diplomáticas.