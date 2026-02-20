Las agresiones sexuales aumentan un 5,6% en la Comunidad de Madrid en 2025

Lejos de haber desaparecido de la Comunidad de Madrid, la violencia sexual se dispara. Esa es la principal conclusión que arroja el balance de criminalidad de 2025, que ha presentado este viernes el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín. La radiografía de la criminalidad, elaborada por el Ministerio del Interior, revela que los delitos de carácter sexual aumentaron un 5,6% en 2025, una cifra significativamente superior al incremento del 2,3% que se registró en el mismo periodo a nivel nacional. De las 3.149 agresiones sexuales que se perpetraron, 685 fueron con penetración, un 3% más que en 2024. “Es de tremenda importancia que seamos conscientes de la gravedad de esta cifra”, ha advertido Martín, al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a que la sociedad continúe trabajando “desde cada responsabilidad” para “erradicar las violencias machistas”.

El delegado ha arrancado la rueda de prensa con una invitación al optimismo, ya que el informe de 2025 ha registrado el mínimo histórico de criminalidad en la Comunidad de Madrid desde 2004, el primer año del que se tienen datos. “Máximo histórico poblacional, máximo histórico de inmigrantes entre nosotros y mínimo histórico de la criminalidad”, ha celebrado Martín. El socialista ha puesto énfasis en que el aumento de la inmigración no se ha traducido en una mayor criminalidad, sino al contrario, se ha reducido, lo que Martín considera un “mensaje nítido para las extremas derechas y derechas extremas de la Comunidad de Madrid”, en alusión al Partido Popular y Vox.

Pero en esa situación de reducción de la delincuencia cobra aún mayor gravedad la cifra de delitos contra la libertad sexual, puesto que han aumentado en el mismo año en el que se ha registrado el menor número de delitos convencionales, al margen de la cibercriminalidad, que también han caído respecto al año anterior. En 2025, en la Comunidad de Madrid hubo 2.464 delitos sexuales sin penetración, un 6,3% más que en 2024; mientras que en el conjunto de España se registraron 16.296, apenas un 2,1% más que en el año anterior. Es decir, que el crecimiento de las agresiones sexuales sin penetración de la capital es tres veces superior al incremento que se registró a escala nacional.

Ante estos datos, el delegado del Gobierno mostró su predisposición a restablecer el diálogo con el Gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso en asuntos como la violencia machista. “Una vez más, la mano tendida a la señora Díaz Ayuso para que termine el negacionismo, termine su silencio y se decida a trabajar conjuntamente con el resto de administraciones para buscar las mejores soluciones que nos permitan responder ante la barbarie que representa la violencia machista”. Durante su intervención, Martín también ha recordado los crímenes de Pilar, Czarina, María Isabel, Carmen, Victoria, María Belén, Ana, María José, la niña Noemi y la mujer recientemente asesinada en Madrid.

El perfil más común del agresor

Respecto a las agresiones sexuales con penetración, el delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que “alrededor del 30%” de los delitos se producen en el entorno familiar o proceden de alguien ya conocido. “Esto es una cifra importante, no estamos hablando de que esas violaciones se produzcan de manera mayoritaria con desconocidos”, ha destacado, pero sin olvidar que también se producen “en otros ámbitos”. Martín ha explicado que el Gobierno se ha reunido con los sindicatos, con la patronal y con el sector del ocio nocturno para explorar en qué cuestiones “es posible adoptar medidas que mejoren las condiciones de seguridad y también que posibiliten y faciliten el que las mujeres encuentren las condiciones para denunciar”.