El aumento de las denuncias por delitos sexuales se modera tras años de fuertes incrementos

Los delitos sexuales siguieron creciendo en España en 2025, aunque de una manera más moderada que en años anteriores. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior ―y que recoge datos de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y cuerpos locales― refleja que el año pasaron se denunciaron 21.659 infracciones contra la libertad sexual (sin contabilizar las cometidas a través de internet, como el acoso de adultos a menores con fines sexuales o grooming) frente a las 21.170 del año anterior, lo que representa un incremento del 2,3%. El aumento es mayor en la modalidad delictiva más grave, la agresión sexual con penetración, que crece un 2,8% al pasar de los 5.215 casos de 2024 a los 5.363 del año pasado.

Estos incrementos son los más bajos de los últimos años, después de que desde 2021 (primer año tras las restricciones de movilidad por la pandemia) se superase todos los años el 5% e, incluso, se alcanzase una subida del 15,1% en 2023. Como en balances anteriores, el departamento de Fernando Grande-Marlaska matiza estas cifras y recalca en el documento que el incremento del número de casos de delitos contra la libertad sexual denunciados es fruto “en parte” de “las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos”. Esto ha llevado en los últimos años, continúa Interior, a “una mayor disposición de las víctimas a denunciar y a poner sus casos en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad” con la consiguiente reducción de los niveles de infradenuncia", es decir, de los casos que no son puestos en conocimiento de la Policía.

Este aumento de las agresiones sexuales, pero sobre todo el de los ciberdelitos ―que han registrado un incremento del 5,3% el año pasado hasta representar uno de cada cinco infracciones conocidas en España― han elevado la cifra de los delitos denunciados hasta los 2,47 millones, cerca de 20.000 más que en 2024, un 0,8% de aumento También se incrementaron en 2025 los secuestros (un 9,6% al pasar de 104 a 114), los homicidios y asesinatos consumados (un 7,2% hasta alcanzar la cifra de 376) y en grado de tentativa (un 5%, con 1.413 casos) y las lesiones y riñas tumultuarias (un 7,2%, hasta los 31.481).

Otros delitos que han subido son los de tráfico de drogas, un 5,5%, hasta los 22.731 hechos conocidos, frente a los 21.540 registrados en los doce meses anteriores. En este caso, Interior también hace una lectura positiva del incremento al concluir que, en realidad, refleja la eficacia policial contra esta delincuencia. “Este aumento está muy relacionado con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar [puesto en marcha en julio de 2018], dado que en este fenómeno delictivo se producen muy pocas denuncias”, destaca el balance.

Interior también pone el foco en el incremento que siguen registrando los diferentes delitos que se agrupan bajo el concepto de cibercriminalidad (489.248 infracciones penales el año pasado, un 5,3% más que en 2024) y, en concreto, en el más común de estos, las estafas informáticas, que fueron 430.493, lo que representa el 88% de toda la cibercriminalidad y el 17,4% de toda la delincuencia. En este sentido, Interior compara esta cifra con la de estafas informáticas que se registraron en 2016, cuando fueron únicamente 70.178. “Eso implica que, en los últimos 10 años, las estafas informáticas conocidas en el año 2025 crecieron un 513,4% sobre las registradas en 2016″, según destaca el balance de criminalidad.

Por último, el balance de criminalidad destaca el descenso en un 3,1% de los delitos contra el patrimonio (que incluye robos, hurtos y sustracción de vehículos), infracciones penales que representan el 42% de la criminalidad convencional y que son una de las principales causas de la sensación de inseguridad de la ciudadanía. Así, los robos con violencia o intimidación (62.061) disminuyeron un 1,5%; los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones, cayeron un 9,1% hasta las 104.628 denuncias; los registrados en domicilios un 8,3% (al pasar de los 81.094 conocidos en 2024 a 74.353 el año pasado); y los hurtos un 2,3%, con 633.888 casos. En este apartado solo subieron, aunque de manera insignificante, las sustracciones de vehículos con un 0,2% más al pasar de 32.965 en 2024 a los 33.032 del año pasado.