Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid: “Las ultraderechas, PP y Vox, trabajan para los señoritos. Que nadie se engañe”

El representante del ejecutivo de Pedro Sánchez en la región lamenta la falta de entendimiento institucional con el PP y reconoce las dificultades electorales del PSOE en la Comunidad: “Nos enfrentamos a gigantes”

Es martes, y aún faltan 24 horas para que el temporal Kristin cubra de nieve la Comunidad de Madrid, pero Francisco Martín (Madrid, 44 años), el delegado del Gobierno de España en la región, ya está preparando con “preocupación” el operativo. Entre reunión y reunión reflexiona sobre la inexistente relación institucional con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP); las dificultades del PSOE para crecer electoralmente en una región gobernada por los conservadores desde 1995; y el auge de Vox.

Pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid?

Respuesta. Es urgente revertir la miamización de Madrid [en referencia a convertir a la capital en el Miami de Europa] que está perpetrando Ayuso. Madrid se desvanece culturalmente hablando, se ve absolutamente desnaturalizada. Nuestros barrios, nuestras calles... ¿En qué se distinguen ya de ese Miami al que nos quiere dirigir [Ayuso]? Y lo más grave de todo, ese debilitamiento de los servicios públicos que son garantía de igualdad de oportunidades. Ese es el principal elemento que debemos combatir. Nosotros creemos en la justicia social, creemos en la igualdad, y en la libertad. Las formaciones de ultraderecha siempre van a trabajar para los señoritos. Como siempre. Que nadie se engañe.

P. Dice “formaciones de ultraderecha”. En plural. ¿A quién se refiere?

R. En Madrid, desafortunadamente, el Partido Popular y Vox apenas son diferenciables. Por lo tanto, creo que ambos representan a la ultraderecha política.

P. Este verano, Vox se movilizó para pedir el cierre de los centros de acogida tras ser violada una niña por un extranjero residente en el de Hortaleza. ¿Puede prender en Madrid la llama de la antiinmigración, como ocurrió en Torrepacheco (Murcia)?

R. Creo que en aquella situación, como en otras, desafortunadamente, lo que menos les preocupaba era la cuestión de la agresión sexual. Desafortunadamente, se producen centenares de violaciones en la Comunidad de Madrid a lo largo del año, pero solo se han movilizado cuando una se había podido producir en el entorno de un centro de menores. Era un problema de racismo. Venimos constatando actitudes políticas, discursos, que vienen cargados de ese racismo, y nos preocupa mucho por lo que implica a la hora de su traslación a la convivencia en las calles. Es obligado pedir responsabilidad en este ámbito. No sé si el tono de algunos liderazgos [en referencia al de Ayuso] es compatible con esa responsabilidad, porque es indistinguible de la ultraderecha en este ámbito.

Francisco Martín, antes de la entrevista con EL PAÍS. SAMUEL SÁNCHEZ

P. ¿Quiere decir que la violencia puede llegar a las calles?

R. Las ultraderechas representan en esto a minorías de la sociedad madrileña. Estamos observando algunos movimientos de radicales que se ven sin duda alentados por discursos de odio emitidos desde las instituciones... y hay quienes siempre van un paso más allá. Y lo estamos viendo también en Madrid, en las calles de Madrid, con unos grupos que crecen y que cada vez radicalizan más su posición y sus mensajes y sus acciones. Son una minoría, pero claro que nos preocupan. Es responsabilidad de todos los demócratas no darles aire, no darles oxígeno, no darles excusas, no blanquear ninguno de sus movimientos. Eso es lo que le pido a las ultraderechas, en particular al Partido Popular.

P. El sábado, en plena Gran Vía, corazón de la capital de España, al hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, le robaron una cadena de oro. En diciembre se anunció que la tasa de criminalidad de la Comunidad en el tercer trimestre de 2025 se situó en los 56,7 puntos, la más baja de la última década. También que los delitos contra la libertad sexual aumentaron, como la cibercriminalidad. ¿Es Madrid una ciudad segura?

R. Sí, es incontestable. Madrid es una región cada vez más segura y la ciudad de Madrid lidera ese crecimiento en seguridad de la región. Estamos en una región que tienen los índices de criminalidad más bajos de las últimas décadas. No hay lugar a que nadie utilice la seguridad mintiendo burdamente para generar alarmas, ni tampoco para rascar votos a partir del miedo de la gente.

P. ¿Quién hace eso?

R. Las ultraderechas. Eso lleva al Partido Popular a unas posiciones francamente irresponsables. Juegan a generar miedo. Con la seguridad no hay que hacer politiqueo de ningún tipo. Tenemos que ser serios, rigurosos y colaborar. Colaborar. Ese verbo que al Partido Popular de la Comunidad de Madrid tanto le cuesta conjugar cuando tiene que hacerlo con el Gobierno de España

P. Su interlocución con Ayuso es inexistente. Se han cruzado acusaciones gruesas. También son constantes los encontronazos del PP con la oposición, el último por la programación este jueves de una misa por las víctimas de los accidentes de tren de Córdoba y Barcelona, previa al funeral de Estado. ¿Se arrepiente de algo?

R. Veo al resto de delegados del Gobierno en España, y su relación con los presidentes autonómicos de otro color, y me doy cuenta de que el problema no está en nosotros, está en que aquí hay una posición clara que es que el único proyecto político es la confrontación con el Gobierno de España. Y a mí me toca representar al Gobierno de España. Por lo tanto, poner en valor lo que hace. Aquí a mí me ha tocado gestionar el “me gusta la fruta” y me ha tocado gestionar el “ETA está más viva que nunca” [frases pronunciadas por Ayuso] . Tengo una profunda decepción en ese sentido, porque yo vine aquí queriendo trabajar por debajo del ruido. Y desde el minuto cero me he encontrado la puerta cerrada, absolutamente cerrada.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

P. Al PP le va bien que las cosas sigan como están: el PSOE lleva 30 años sin gobernar Madrid.

R. Luchamos contra gigantes, luchamos contra gigantes mediáticos, contrapoderes enormes que hacen que sea complicado el tener visibilidad y transmitir muchas veces los mensajes y llegar con la permeabilidad que sin duda nos gustaría. Tenemos que procurar la regeneración democrática en Madrid. Va a ser fundamental abrir por fin las ventanas, levantar las alfombras de la Comunidad de Madrid tras tres décadas de Esperanza Aguirre, de los Granados, de los Ignacio González y ahora de los Díaz Ayuso, que es la continuación de toda esa estirpe. Fácil no va a ser.

P. ¿Qué errores ha cometido el PSOE, que en 2027 presentará a su tercer candidato distinto en las últimas tres elecciones regionales y ha sido superado en la izquierda por Más Madrid?

R. Es verdad que en las elecciones generales hemos logrado una movilización muy superior a la que hemos conseguido en las autonómicas. Tenemos que detectar qué ha sido lo que en las autonómicas nos ha hecho no conseguir los resultados que la candidatura de Pedro Sánchez sí ha logrado movilizar en Madrid. Es el gran desafío. Pero también es clave, absolutamente clave, la unidad de las izquierdas.

P. Es decir, es un problema de candidato.

R. Y también de evidenciar lo que nos jugamos en las elecciones autonómicas. La desigualdad creciente que define a la Comunidad de Madrid hoy nos la jugamos en las elecciones autonómicas. ¿Queremos seguir ensanchando esa brecha y seguir siendo una comunidad de trabajadores al servicio de los señoritos? Muy al contrario. Queremos trabajar por la igualdad de oportunidades y por la prosperidad compartida

P. ¿Es el ministro Óscar López la solución?

R. Está haciendo un trabajo ímprobo de comunicación, de movilización, explicando con claridad qué es lo que pasa en Madrid.

P. ¿Pero debe ser el candidato en 2027?

R. Estamos trabajando absolutamente volcados en que el Partido Socialista, liderado por Óscar López, logre terminar con estas tres décadas del sistema que todos conocemos.

P. Eso lo puede hacer como secretario general regional que es. ¿Debe ser el cartel electoral?

R. Debemos respetar los procesos internos de primarias.

P. ¿Pero cuál es su opinión?

R. Estamos trabajando con un liderazgo claro que es el de Óscar López y vamos a trabajar para ver que Óscar López sea el presidente de la Comunidad de Madrid.