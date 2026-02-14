Sánchez clama en Múnich contra el riesgo de la proliferación nuclear

El presidente del Gobierno español lanza la alerta ante la expiración del tratado firmado por Washington y Moscú, mientras Berlín y París dialogan sobre la extensión del paraguas atómico francés

España abanderó este sábado en Múnich la lucha contra la proliferación atómica. Pedro Sánchez lanzó su alegato en respuesta a la expiración, a principios de febrero, del New Start, el último tratado vigente de control de este tipo de armamento entre Estados Unidos y Rusia. El presidente del Gobierno español pronunció su discurso en el mismo foro en el que Francia y Alemania han anunciado la apertura de un diálogo sobre una hipotética fuerza disuasoria nuclear europea.

“Quiero pedir cordialmente a estas naciones poderosas: ‘Por favor, siéntense, negocien. Y firmen un nuevo tratado Start para asegurar la continuidad del que acaba de expirar”, dijo Sánchez en un breve discurso introductorio a un coloquio en Múnich. “El rearme que más necesitamos en el mundo es el moral”.

La proliferación nuclear no estaba en la agenda de esta edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ha aparecido en el discurso de Sánchez. Y, en un sentido diferente, con los primeros contactos entre Francia y Alemania para extender el paraguas nuclear francés al resto de Europa, según reveló el canciller alemán, Friedrich Merz, en su alocución del viernes.

Es un proyecto incipiente. Y Merz dejó claro que no pretende sustituir, sino acompañar, el paraguas nuclear estadounidense en el marco de la OTAN. El plan francoalemán tampoco implica ningún rearme atómico en la UE, donde el único país dotado de la bomba es Francia.

Parar a Putin

“Tenemos que asegurar nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra seguridad. Pero creo firmemente que el rearme nuclear no es el camino correcto para dominar”, dijo Sánchez en Múnich. “Debemos parar a [Vladímir] Putin, debemos reforzar nuestras capacidades de disuasión, pero hagámoslo de una manera coordinada y precisa, que podamos controlar”.

Sánchez participó en un coloquio junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra de Dinamarca, Mette Fredriksen; y el senador demócrata estadounidense Chris Coons. A preguntas de la moderadora, la periodista Hadley Gamble, tuvo que dar explicaciones sobre la decisión de su Gobierno de no aceptar el acuerdo en la OTAN para aumentar el gasto militar al 3,5% del PIB, con un 1,5% añadido en otros gastos de seguridad.

El presidente español argumentó que el objetivo del 5%, tal y como está fijado, hará a Europa “más dependiente de la industria de defensa de Estados Unidos”. “Por ello”, dijo, “hay que enfocarse no solo en cuánto gastamos, sino en cuánto gastamos juntos y, por tanto, mejor”. Y defendió que “también hay que fijarse en capacidades y contribuciones”. “Desde que he asumido el Gobierno”, dijo, “España ha triplicado su gasto en defensa y duplicado el número de soldados desplegados en misiones de la OTAN”.

Contribución española

Los interrogantes sobre la negativa española a aumentar hasta el 5% del PIB el gasto militar son habituales en foros como el de Múnich. Algunos altos funcionarios de la Administración Trump parecen aceptar el argumento español. El embajador de EE UU ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, reconoció recientemente que España hace una contribución notable a la seguridad común, como recordó en otro coloquio en Múnich el subsecretario de Defensa, Elbridge Colby. Los líderes de Dinamarca y Finlandia, presentes en el coloquio con Sánchez, defendieron el aumento de gasto acordado en la OTAN, pero evitaron entrar en una confrontación directa con su colega español.

Sánchez trasladó a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participaba por primera vez, una visión internacional distinta de la de otros líderes europeos. E introdujo temas que han estado ausentes o han ocupado un espacio marginal, como Gaza o la propia proliferación nuclear. El líder socialista recalcó que, si se defiende correctamente la integridad territorial de Ucrania, también hay que defender la de Cisjordania y la franja de Gaza. Y exhortó a tener en cuenta al llamado Sur Global y su mirada sobre Occidente. A ojos de estos países, por ejemplo, los anhelos expansionistas de Estados Unidos en Groenlandia, territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca, por ejemplo, pueden representar una suerte de aval al expansionismo de Rusia en Ucrania, según el dirigente español.

“Por supuesto que tenemos que hacer todo lo que hacemos ante Rusia, pero necesitamos también comprometernos en todos los debates globales sobre cambio climático, salud, pobreza y desigualdad”, dijo. “Son cosas que los países y las sociedades del Sur Global están pidiendo que los países y gobiernos occidentales afronten y respondan. Lo que me preocupa es que no lo estamos haciendo. Nos limitamos a mirarnos a nosotros mismos”. La moderadora apostilló: “A mirarnos el ombligo”.