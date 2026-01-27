El temporal ‘Joseph’ obliga a cerrar El Retiro y otros ochos parques históricos de Madrid

En la capital se esperan rachas de viento de 57 y hasta 62 kilómetros por hora desde las 12 a las 18 horas, según el último boletín de la Aemet para la ciudad

El avance de la borrasca Joseph ha obligado este martes a cerrar El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento mantendrá el cierre todo el martes debido a las fuertes rachas de viento y los fenómenos climatológicos adversos previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La clausura afecta también al parque del Capricho, la rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares, según ha informado el Consistorio.

Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de 57 y hasta 62 kilómetros por hora desde las 12 a las 18 horas. En las horas previas y posteriores se activa la alerta naranja o riesgo moderado, una situación que impide la revisión del arbolado por parte de los técnicos municipales. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales ,incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.

Las alertas que obligan a cerrar parcial o totalmente los jardines del Buen Retiro están definidas en un protocolo que se activa cuando se superan determinados umbrales de velocidad del viento, humedad del suelo, temperatura y nevadas. Se han establecido cuatro niveles de aviso —verde, amarillo, naranja y rojo— en función de las previsiones facilitadas por la Aemet.

Estas predicciones las elabora diariamente el personal experto en meteorología de la agencia que analiza específicamente la situación en El Retiro y envía un boletín al Ayuntamiento de Madrid la jornada anterior a las 17 horas. Dicho informe está dividido en tramos de tres horas y contempla las rachas máximas de viento, la temperatura, el agua disponible en el suelo y la presencia de tormentas. Los cálculos se realizan a través de una fórmula matemática que cruza datos generales con la ubicación y la superficie de El Retiro, por lo que a veces no coinciden con las previsiones que se publican para otras zonas de la capital.

El Protocolo de actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas y de gestión de incidencias causadas por el arbolado tiene como principal objetivo prevenir incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía y los empleados del Retiro. El parque tiene una superficie de 120 hectáreas y muchos de sus árboles son de grandes dimensiones y de avanzada edad, por lo que pueden sufrir daños o fracturas en ramas y troncos.

El Geoportal del Ayuntamiento de Madrid permite conocer al momento el estado de apertura y cierre de los parques más representativos a través de un servicio de mapas y las alertas climatológicas en esos recintos mediante su visor específico.