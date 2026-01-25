La Xunta de Galicia suspende este lunes las clases en el interior de Pontevedra por las fuertes lluvias

El temporal, que amenaza sobre todo con fuertes rachas de viento en el Cantábrico y nevadas en varias comunidades, mantiene las precauciones en algunas vías de circulación

La Xunta de Galicia activa para mañana lunes el aviso rojo por lluvias y suspende las clases y el transporte escolar “durante toda la jornada en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra”. Así lo ha anunciado este mediodía en una nota de prensa en la que explica que habrá “alerta naranja en el noroeste, sur y la comarca del Miño ourensano”, así como también se mantiene la “alerta naranja por temporales costeros en todo el litoral gallego”. Además, apunta el comunicado, que “el 112 advierte que, durante la activación de la alerta roja, es recomendable activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) o el Plan de Actuación Municipal (PAM) contra inundaciones, si existe”. También quedan suspendidas las actividades fuera de los centros educativos en tres zonas de la provincia de Ourense: Noroeste, Miño y Sur.

Al mismo tiempo, la situación de las carreteras en España como consecuencia de la borrasca Ingrid va mejorando, aunque hay 99 vías afectadas, de las que 22 están completamente cerradas en la red secundaria y en 40 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno con restricción de velocidad y prohibición de circulación para vehículos pesados. En la red principal se requiere mayor precaución en dos puntos de la A-6, en el Puerto del Manzanal (León) y de la A-52 en Ourense, entre A Canda y A Gudiña.

El mapa de avisos sitúa en nivel rojo a Asturias, Cantabria y País Vasco por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 10 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en el litoral cántabro, en el de Guipúzcoa y el de Vizcaya se prevé mar combinada del oeste o noroeste de ocho a 10 metros.

El Gobierno de Asturias ha enviado un Es-Alert a la población de 21 municipios por fenómenos costeros. El Principado pide precaución a la ciudadanía en los desplazamientos y atención a las recomendaciones de seguridad. La nieve obliga al uso de cadenas en trece puertos de montaña de la red autonómica de carreteras en esta comunidad en la que se encuentra cerrado el paso por los puertos del Connio y La Marta, según informa el 112.

En Huesca una treintena de tramos de carretera están afectados. Son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno y está prohibido el tránsito de camiones y de vehículos articulados en la N-330 en tramos del entorno de la estación de Candanchú. El Pirineo navarro se encuentra este domingo y este lunes en aviso amarillo por acumulación de nieve, según la Aemet.

Del mismo modo, en Cádiz las conexiones marítimas por catamarán entre la capital y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María están suspendidas a causa del temporal. Esta interrupción afecta a varias salidas de las líneas B-042 (Cádiz–El Puerto de Santa María) y B‑065 (Cádiz–Rota). La medida se adopta ante la evolución desfavorable del tiempo y en cumplimiento de las predicciones oficiales.

Hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo como puede ser el autobús por carretera, tal y como ha detallado la UTE Catamaranes bahía de Cádiz en la web de su consorcio de transportes. Cabe precisar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y oleaje en estas zonas gaditanas.

La alerta está decretada por fenómenos costeros en la zona del Estrecho, desde las 9.00 hasta el final de la jornada, por viento de Oeste o Suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con fuerza 7. Mientras, en Grazalema también se ha indicado aviso amarillo por lluvias con una precipitación acumulada esperada de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, desde las 8.00 hasta el final del día.

En Granada, la Guardia Civil ha realizado dos rescates con motivo del temporal en la jornada de este sábado. Los dos tuvieron lugar en La Peña del Toro, en Sierra Seca, que pertenece al Parque Natural de la Sierra de Castril. Uno de ellos fue a una familia de tres adultos y un menor de 11 años, que habían quedado atrapados con su vehículo en la nieve cuando se dirigían al refugio Prado del Conde la tarde anterior. Al parecer, “tuvieron que pasar toda la noche sin agua ni comida”.

La Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada, junto con dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), se trasladaron al lugar. Finalmente, fueron evacuados en helicóptero en dos portes hasta el helipuerto de la Noguera. Esta familia alertó de que había más personas de las que desconocían el paradero y con las que perdieron el contacto por la falta de cobertura. Los agentes se trasladaron a pie unos tres kilómetros hasta localizar dos vehículos atascados por la nieve con siete ciudadanos en su interior.

Entre ellos, se encontraban dos menores de 12 y 15 años, y un adulto de 60 años con problemas físicos que le impedían caminar adecuadamente. El camino de vuelta entre la nieve, con una altura de entre 30 y 50 centímetros de espesor y zonas de hielo, dificultó las tareas aunque pudieron llegar hasta el helicóptero.

El Greim también ha rescatado a una familia atrapada por la nieve en una pista del parque eólico próximo a la localidad Las Navas del Marqués (Ávila). El rescate se llevó a cabo a las 21.10 de este sábado, cuando la Guardia Civil alertó de la presencia de un vehículo en el que había cuatro personas que no podían abandonar el lugar por sus propios medios. Carecían de ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas.

En Cataluña, Protección Civil mantiene en fase de alerta el Plan especial de emergencias por nevadas y por riesgo de viento. Su red viaria sufre varios cortes por nieve, hielo y situaciones de riesgo. Se mantiene la precaución ante el riesgo de aludes y la previsión de vientos de 72 kilómetros por hora en gran parte del territorio. El Servicio Meteorológico de Catalunya ha informado que el episodio de nieve de perturbación Atlántica afectará a las comarcas del Pirineo occidental y central desde primera hora de la tarde hasta el mediodía de este lunes.

De igual forma, la Aemet ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, En la Comunidad de Madrid, el Grupo especial de rescate en altura de los Bomberos rescató este sábado, casi llegada la noche, a dos jóvenes perdidos en El Espinar (Segovia). La pareja había partido desde Cercedilla y presentaba una hipotermia leve. El salvamento duró cinco horas.

La nieve seguirá siendo protagonista en este último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100 y 1.500 metros. Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur.

Las precipitaciones se intensificarán en los litorales del Cantábrico, así como en el área del Estrecho y en las sierras Béticas. De forma menos notable, también se esperan en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. En Baleares, se pronostican chubascos localmente fuertes con posibilidad de tormenta y granizo aislado. Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con menos heladas que solo podrían darse en Castilla y León y Aragón.