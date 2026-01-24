La AEMET lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temporal marítimo

La borrasca Ingrid ha sumido a España en una situación meteorológica delicada, con un aviso especial de la AEMET por nevadas en cotas bajas y temporal marítimo en el cuadrante noroccidental peninsular, además de avisos en todas las comunidades, Ceuta y Melilla por riesgo de nieve, viento, frío, tormenta u oleaje.

“Tras unos días en los que el tiempo ha venido determinado por un intenso temporal mediterráneo, durante el día de hoy [por ayer] y el fin de semana la Península se verá afectada por una circulación de origen atlántico. Un potente chorro en altura ha favorecido la formación de una profunda borrasca al noroeste de la Península, denominada Ingrid, que ha sufrido un proceso de ciclogénesis explosiva”, informa la agencia de meteorológica en su página web. El aviso fue lanzado este viernes a las dos de la tarde y la situación se prolongará hasta el domingo.

La península registrará en este intervalo de tiempo un “acusado descenso de las temperaturas” que darán lugar a “precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso, especialmente en el cuadrante noroccidental”. Durante la mañana de este sábado puede nevar por debajo de los 400 metros “Las nevadas pueden darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas y acumular espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, pudiendo complicar la circulación por las carreteras”, sigue el aviso.

El temporal marítimo será especialmente intenso en Galicia y el Cantábrico, “con un importante oleaje asociado al mar de fondo que será bastante energético y podría producir daños en paseos marítimos y zonas litorales, sin descartar que las rachas muy fuertes puedan producir caídas de ramas o árboles”, advierte la agencia. Este sábado es posible que las olas superen los ocho metros en la costa de Galicia y soplará viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en el litoral. El oleaje también será intenso en el litoral gaditano, con olas de 4 a 6 metros.

También se esperan nevadas importantes en el Pirineo. En Baleares los chubascos podrán ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño.

“A partir del domingo 25, con el alejamiento y debilitamiento de Ingrid es previsible que la masa polar comience a retirarse con un ascenso progresivo de la cota de nieve. Aun así, las nevadas podrían seguir produciéndose en la primera mitad del día en el este de la meseta norte y de Castilla La Mancha y durante todo el día en el Pirineo, donde podría continuar nevando por encima de los 800 m”, advierte la AEMET.