La borrasca ‘Ingrid’ deja 55 carreteras afectadas por la nieve, cinco de la red principal

Hasta 55 carreteras, cuatro de la red principal, se encuentran afectadas en la mañana de este viernes por el temporal de nieve y hielo que sufre la Península. Se prevé que la borrasca Ingrid baje la cota de nieve hasta los 300 metros durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, especialmente en el noroeste del territorio, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las nevadas han provocado que Galicia suspenda las clases durante toda la jornada en la provincia de Ourense; en las zonas de montaña, el sur y el centro de Lugo y en el interior de Pontevedra.

En concreto, en León y Lugo se prohíbe el acceso a camiones en la A-6, entre Cuevas y Pedrafita do Cebreiro y en la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense). El temporal provoca desde primera hora de este viernes varios embolsamientos de camiones, particularmente en Zamora. En esta provincia hay 300 camiones detenidos en Quintanilla de Urz, en el kilómetro 15 de la A-52, otros 20 en Mombuey en el kilómetro 54 y hasta 120 camones en Puebla de Sanabria en el kilómetro 79. A esta suma se añaden 20 vehículos pesados en el kilómetro 272,60 de esa autovía, en La Torre del Valle. En el kilómetro 103 de la nacional 525 se han embolsado otros 25, informa Juan Navarro.

Hay ocho carreteras cortadas al tráfico, todas de la red secundaria, en todo el territorio. La A-395 y A-4025 en Sierra Nevada y la AL-5405 en Benacebada (Granada), la LN-8 en El Quempu (Asturias), la DSA-191 en Candelario (Salamanca), la CC-224 en Hervás (Cáceres), la NA-2011 en Pikatua (Navarra) y la NA-2012 en Irati (Navarra). La DGT recomienda el uso de cadenas o neumáticos de invierno y consultar el estado de las carreteras y el parte meteorológico antes de emprender un viaje.

La Dirección General de Tráfico pide transitar con precaución y prohíbe el adelantamiento de vehículos pesados en nueve carreteras de Huesca (A-136 en Jaca, A-138 en Chisagüés, A-139 y A-2617 en Cerler, A-2606 en Panticosa, N-260 en Lardiés, N-260a en Gavín, N-330a y N-330b Candanchú), 11 de Asturias (AS-12 en Acebo, AS-15 en Trabáu, AS-112 en Puerto San Isidro, AS-117 en Tarna, AS-212 en Llanelo, AS-213 en Leitariegos, AS-227 en Puerto de Somiedo, AS-228 en Puerto de Ventana, AS-265 en Samartín, AS-348 en Valdebueyes y AS-364 en Cabral) y una en Lleida (N-230 en Vielha).

Castilla y León mantiene esta precaución en una carretera burgalesa (BU-571 en Río de la Sía), siete leonesas (LE-126 en La Baña, LE-142 en Santa Marina de Somoza, LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro, LE-321 en Redipuertas, LE-331 en San Isidro y LE-333 en Cofiñal) y una en Salamanca (SA-203 en Peña de Francia).

En Galicia hay dos carreteras en Ourense (OU-536 en Cerdeira) y Lugo (LU-633 en Pedrafita do Cebreiro) en las que se prohíbe la circulación de camiones. Sin embargo, el Gobierno gallego, según informa Europa Press, debido a la previsible afectación de la borrasca ha suspendido para este viernes las clases en los centros educativos y las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, el sur y el centro de Lugo y en el interior de Pontevedra. Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.