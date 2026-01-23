Ir al contenido
Economía
Diribución

La patronal de Mercadona y Dia alerta de riesgo de abastecimientos por los cortes de la DGT a camiones en el norte de España

Las nevadas han provocado restricciones al tráfico de vehículos pesados en algunos tramos en León

J.G.R.
J.G.R.
Madrid -
Asedas, la principal patronal de supermercados en España, que aglutina a empresas como Mercadona, Lidl o Dia, avisa de un posible riesgo de desabastecimiento en supermercados del noroeste peninsular debido a los cortes que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha efectuado desde esta madrugada al tráfico, y también al tránsito de camiones, en las carreteras principales de de Castilla y León y en los accesos a Galicia, Asturias y Cantabria.

Según cálculos de Asedas, en torno a 150 establecimientos de la zona estarían ya afectados por falta de productos, al no poder haber recibido la mercancía de los camiones que se mantienen embolsados por la DGT, a los que se podrían sumar más de otras áreas que dependan de los almacenes afectados. “Cientos de camiones que están parados desde anoche que no está claro cuando van a poder salir, y eso está generando un problema de servicio a los almacenes y de servicio a las tiendas”, explica el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo. Este explica que los cortes de tráfico se produjeron antes de que comenzase la precipitación de nieve.

El portavoz de Asedas avisa de un retraso de más de 10 horas en el abastecimiento de productos alimentarios. Los supermercados, por su necesidad de reposición constante, reciben producto a diario, por lo que los retrasos en la cadena de suministro acaban afectando casi de inmediato a la operativa de las tiendas. “Esta vez se ha gestionado de una forma que no es habitual. Pedimos que se priorice el transporte de mercancías, siempre respetando las limitaciones de seguridad. Pero han sido casi 10 horas que los camiones han estado parados sin que hubiese nieve”, indica.

Noticia en desarrollo, habrá ampliación

