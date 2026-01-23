En España mueren 99 veces más personas en accidentes de tráfico que de tren

Los trágicos accidentes acaecidos en la red ferroviaria española que han dejado 45 muertos en Adamuz (Córdoba) ―tras el choque entre un Alvia y un Iryo que previamente había descarrilado, y el choque de un tren de Rodalíes contra un muro en Barcelona, que se saldó con la muerte de un maquinista en prácticas― han alertado a la población sobre la seguridad de la red ferroviaria nacional. Sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Tráfico (DGT), el tren sigue siendo un medio de transporte mucho más seguro que ir en coche o motocicleta.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior precisa que en 2024 murieron 1.785 personas en accidentes de tráfico en España, incluyendo trayectos en ciudades, todo tipo de vías interurbanas y travesías —está disponible también el dato de siniestralidad en vías interurbanas de 2025, con 1.119 muertos—. Si bien el número es un poco mejor que el de 2023, en el que hubo 21 muertos más, y queda muy lejos del pico de la serie histórica de 1.989 (entonces murieron 9.344 personas), la cifra de decesos es muy superior a la de los fallecidos registrados en accidentes ferroviarios ese mismo año, con solo 18 muertos. Esto supone una relación de una muerte en la red ferroviaria por cada 99 registradas en siniestros viales, aunque el número de desplazamientos de estos últimos es también notablemente mayor.

Además, en la última década con datos disponibles, solo se ha registrado un fallecido por colisión de trenes (como sucedió en Adamuz) en 2019, de acuerdo a la estadística de Transportes. La muerte más común es por atropello —nueve fallecidos en 2024, el menor dato desde 2020— del tren o por el impacto de un objeto adherido o desprendido del mismo. Las datos no incluyen los suicidios. El otro tipo de accidente mortal más común en la red ferroviaria se produce en los pasos a nivel —ocho muertos en 2024—, en los que el tren choca con otro vehículo o con un peatón.

En cuanto al avión, no hay registros de accidentes aéreos mortales en la aviación comercial entre 2020 y 2024 en territorio español, aunque hubo 14 heridos graves en el último ejercicio disponible. Se entiende por herido grave toda aquella persona que haya tenido que ser hospitalizada durante más de 48 horas. Donde sí ha habido que lamentar muertes en los últimos años ha sido en otro tipo de actividades, como la “aviación privada recreativa o fotografía aérea”, con un total de 11 muertos en 2024 y tres en 2023, según Transportes.

Las cifras de la aviación y el transporte ferroviario no son ni remotamente comparables a la de los vehículos en vías urbanas e interurbanas. Según la DGT, solo en 2024, al número de fallecidos mencionado anteriormente se sumaron 9.561 personas heridas que necesitaron ser hospitalizadas y otras 125.084 heridas que no tuvieron que pasar por el hospital. La mayor parte de los siniestros (más de 64.000 sobre un total de 101.996) sucedieron en las calles de las ciudades, donde murieron 454 personas en 2024. Sin embargo, la mayor parte de las muertes tuvieron lugar en las carreteras, autovías y resto de vías interurbanas, con 1.291 fallecidos.

En la estadística de la DGT, se observa que la mayor parte de los muertos en carretera en 2024 iban subidos a un turismo (698 fallecidos) o a una motocicleta (441), mientras que un total de 320 peatones perdieron la vida. El resto se reparten entre ciclistas (90 personas), gente que se desplazaba en autobús (seis víctimas mortales) o en furgonetas o bien en camiones. En el caso de los buses, hace apenas un mes una conductora kamikaze falleció al estampar su vehículo contra un autobús en Llanes (Asturias) en el que iban un grupo de menores integrantes de un equipo de baloncesto y otro de fútbol, los cuales resultaron ilesos.

El mayor accidente nacional desde el de Angrois

El trágico accidente de Adamuz es el mayor que ha sufrido España desde el ocurrido en verano de 2013 en la localidad de Angrois, en Santiago de Compostela, cuando un Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva, causando 80 muertos y 145 heridos en 2013. Estos dos accidentes son el cuarto y el tercero más mortal de la historia ferroviaria española, según recoge Efe.

El más mortífero sucedió probablemente —no hay cifras fiables— en Torre del Bierzo, en León, en enero de 1944, cuando dos trenes —uno de correos y una locomotora en maniobras— chocaron dentro de un túnel. Poco después, un tercer tren cargado de carbón chocó con los otros dos siniestrados, agigantando la tragedia. Oficialmente, el Gobierno franquista solo reconoció 57 víctimas, pero personal ferroviario y habitantes del pueblo de ese entonces aseguran que los muertos ascendieron a aproximadamente 350.

Fuera de España, en Portugal, se descarriló el año pasado un tranvía en el centro histórico de Lisboa, provocando 16 muertos. Dos años antes, en 2023, Grecia vivió la mayor tragedia ferroviaria de su historia, con 57 muertos, tras el choque de un tren de pasajeros con otro de mercancías. Ambos convoyes estuvieron en rumbo de colisión durante 11 minutos, pero nadie pudo evitarlo por la falta de un sistema de seguimiento, informó entonces EL PAÍS.