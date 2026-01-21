El sindicato de maquinistas Semaf llama a la huelga en el ferrocarril por la muerte de dos profesionales en accidentes

Los Bomberos de la Generalitat trabajan anoche en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que chocó con un muro de contención que cayó a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

La fuerza sindical pide responsabilidades por los siniestros de Adamuz y Gelida, y se opone a la apertura del servicio de Rodalies en Cataluña

El fallecimiento de dos maquinistas de tren por accidentes ferroviarios, en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ha llevado al límite al colectivo, cuyo sindicato mayoritario Semaf ha anunciado la convocatoria de “una huelga general” en todo el sector “en busca de dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”, se puede leer en un comunicado. Por el momento se trata de una advertencia sin fechas concretas para la movilización.

La potente fuerza sindical tilda de “inadmisible” la situación de “deterioro constante del ferrocarril” y demanda medidas urgentes para asegurar la integridad tanto del personal ferroviario como de los viajeros. La gota que ha colmado el vaso es el siniestro con una víctima mortal de anoche en la red catalana de Rodalies.

Desde Semaf se exige “responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria” por ambos sucesos con fallecidos y decenas de heridos, registrados el pasado domingo y ayer martes. También reclama que la apertura del servicio de Rodalies en Cataluña no se realice “sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación”.

La comisión ejecutiva de Semaf ya exigió anoche el paro de la circulación en Cataluña en el ámbito de este servicio de cercanías que presta Renfe. Incluso llegó a lanzar el aviso para que los maquinistas no reanudaran los viajes al llegar a las estaciones. El colectivo achaca el siniestro del tren de Rodalies en Gelida al temporal, al desprenderse un muro de contención sobre la vía, con el que chocó el tren a su paso. Las lluvias también motivaron la caída de una roca sobre los raíles en Maçanet, provocando el descarrilamiento de otro convoy, en este caso sin consecuencias para los ocupantes. Pese a tratarse de circunstancias sobrevenidas, los representantes de las plantillas de maquinistas reclaman ya medidas urgentes.

Semaf está demandando esta mañana el cierre de puntos de la red ferroviaria española “en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas”. El consejo del sindicato a los maquinistas de todas las empresas ferroviarias es que requieran que “se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer”. En caso de que no se disponga de dichas garantías, la medida debe ser, a juicio de la fuerza sindical, “adaptar la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura”. Es decir, rodar por debajo de los límites de velocidad.