La víctima mortal del accidente del tren de Rodalies era un maquinista andaluz de 28 años en prácticas

La víctima mortal en el accidente de un tren de Rodalies ocurrido en las inmediaciones de Barcelona el martes al anochecer es un maquinista en prácticas de 28 años. En el momento del choque había cuatro personas en la cabina de mandos, el conductor titular y tres operarios que estaban acumulando horas para completar su formación. Así lo ha manifestado el inspector de los Bombers de la Generalitat, Joan Rovira, este miércoles en una breve atención a los medios. El inspector no ha dado detalles de qué funciones realizaba cada uno de ellos durante el viaje. El fallecido era un joven sevillano de 28 años que estaba haciendo prácticas en Renfe y que había elegido la capital catalana para terminar su formación como maquinista, informa Eva Saiz.

El ministro de Transportes Óscar Puente ha explicado este miércoles que el accidente mortal de Gelida “no tiene nada que ver con el servicio ferroviario”, y lo ha atribuido a “cuestiones meteorológicas”. Puente ha subrayado que “Se esta hablando de descarrilamiento de forma impropia” y ha añadido: “Lo que se produjo fue un derrumbamiento de un muro como consecuencia de las lluvias, que produjeron un deslizamiento en la ladera del muro que cayó sobre la cabina del tren”. El maquinista que cubría el trayecto del tren de la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Manresa viajaba junto a tres compañeros: dos maquinistas de trenes de media distancia que realizaban un viaje de prueba para conocer el recorrido y, además, el joven sevillano que falleció.

La investigación sobre las causas del trágico suceso sigue abierta pero la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha manifestado que la principal hipótesis apunta “al desprendimiento de un talud de tierra, justo en el momento en el que pasaba el tren”. El tren descarriló en un tramo que queda comprendido entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia y, además de la muerte de una persona, causó más de treinta heridos.

El sindicato de maquinistas Semaf ha anunciado una convocatoria de huelga y advierte de que la circulación de trenes en Cataluña no se reactivará “hasta tener las garantías de seguridad suficientes”. Francisco Cardenas, maquinista y representante de UGT de Renfe Cataluña, ha denunciado -en declaraciones a EL PAÍS- que la red ferroviaria arrastra un déficit crónico. “Ya son mucho los muertos mientras llevamos años denunciando la precariedad de las instalaciones. Es penoso que para que se arreglen las cosas tenga que pasar una desgracia”, ha señalado.

El suceso propició la suspensión de todo el servicio de Rodalies y la consejera Sílvia Paneque, que también es la portavoz del Govern, asume que hoy se viene un caos para la movilidad en Cataluña. “Hay un principio superior, la seguridad”, ha justificado la consejera. La cancelación del tráfico de trenes se alargará “hasta tener los informes que toda la red es segura”, ha aseverado la responsable de Territorio. “La Generalitat no dará la orden de reanudación del servicio hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto”, ha abundado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

La suspensión del tráfico ferroviario ha provocado un caos a la movilidad en Cataluña este miércoles. Rodalies da servicio a unos 400.000 usuarios diarios y no se han desplegado a tiempo medios alternativos suficientes para abastecer esa demanda. La mañana ha sido pésima en los accesos por carretera a Barcelona. Hay retenciones importantes en prácticamente todas las vías y se han registrado al menos cinco accidentes en diferentes puntos que complican todavía más la situación. En los accesos por el sur hay retenciones en la C-31 en L’Hospitalet y 4 kilómetros e colas en la B-23 en Pallejà, que se suman a los problemas que registra la autovía A-2. En los accesos por el norte hay dos accidentes en la autopista C-32 en la comarca del Maresme que provocan colas en Mataró y Alella y se suman a los cuatro kilómetros de retención que hay para acceder a Barcelona por esta vía. En la C-58, que entra a la ciudad desde el Vallès también hay un accidente en Sant Quirze con importantes retenciones. El segundo acceso desde esta zona, los túneles de Vallvidrera, también registran una importante saturación. La otra autopista que llega por el norte, la C-33 también sufre problemas y tiene un carril cortado por una incidencia. Las Rondas no se escapan de la mañana tan complicada. Hay un accidente en la ronda de Dalt, en la salida 13.

Investigación abierta

Los Mossos d’Esquadra investigan las causas del accidente aunque acabará siendo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la aclare todo lo sucedido. La locomotora afectada es de la serie 447. De esta serie hay 129 trenes circulando en las diferentes líneas de cercanías y regionales. La mayoría de estos trenes son de 1993 y muchos seguirán en activo con la llegada de los nuevos vehículos comprados por Renfe y que llegarán el próximo año.

La investigación también determinará quien de los tres maquinistas o el maquinista en prácticas fallecido conducía el tren en el momento del fatal siniestro. Según las primeras investigaciones, el impacto más grave se produjo en la parte derecha (izquierda vista desde fuera) de la cabina. El lugar exacto donde se encuentra el asiento del conductor.

La jueza de Vilafranca del Penedès (Barcelona) que ha abierto una investigación tras el accidente mortal está a la espera de recibir, en los próximos días y semanas, cuatro informes para seguir adelante con las pesquisas. Los más determinantes para esclarecer las causas del siniestro y depurar posibles responsabilidades son el atestado de los Mossos d’Esquadra y, especialmente, el informe preceptivo que Adif, el ente gestor de la infraestructura ferroviaria, debe presentar analizando las circunstancias del accidente. En cuanto a los afectados, la titular de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès tiene que recibir la autopsia del fallecido, que viajaba en la cabina del tren de Rodalies, así como los informes hospitalarios sobre las personas heridas. La jueza, que se encontraba el martes en funciones de guardia, se desplazó al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver de la víctima mortal, informa Jesús García.