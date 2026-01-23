Un temporal atlántico pone en aviso a 14 comunidades este fin de semana

El tiempo no dará tregua este fin de semana. La borrasca Ingrid dejará este viernes y durante el fin de semana un importante temporal marítimo en con avisos por lluvia, nieve, viento y grandes oleajes en 14 comunidades autónomas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Galicia se encuentra en aviso rojo (peligro extraordinario) por un temporal marítimo agitado, con una previsión de olas de hasta nueve metros. En concreto, A Coruña y Pontevedra están en aviso rojo por olas ante la previsión de un mar combinado del noroeste.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha informado de que este viernes la cota de nieve bajará de forma acusada. En el norte peninsular podrá nevar a partir de los 600 metros, y en Galicia y algunas zonas de Castilla y León, incluso por debajo de los 500. En zonas del centro y de la meseta Sur, se esperan nevadas en forma de chubascos, con acumulaciones rápidas que, junto al viento fuerte, pueden complicar la circulación. Los avisos por nieve se registrarán en Granada y Jaén; Huesca y Teruel; la franja suroccidental asturiana y la Cordillera y Picos de Europa; Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Cáceres; A Coruña; Sierra de Madrid, Pirineo navarro; y la Ibérica riojana. En el sur, las precipitaciones caerán en forma de lluvia, con temperaturas bajas.

El viento soplará con fuerza en amplias zonas del norte y del sur de la Península y en Baleares. En el litoral de Galicia y el Cantábrico se espera un temporal marítimo importante, con olas que podrán superar los ocho metros de altura.

El sábado continuará el tiempo adverso. El temporal marítimo seguirá siendo intenso en Galicia, con rachas fuertes de viento, que también afectarán al tercio sur y a buena parte del este. Las nevadas se extenderán por gran parte de la mitad norte, zonas del centro y la meseta Sur, con cotas bajas en Galicia y Castilla y León. En el resto del país predominará la lluvia. Las temperaturas serán muy bajas, con máximas por debajo de los 10 grados en muchas zonas y heladas en el norte, el centro y el sur, lo que dejará una jornada fría en general.

El domingo se espera una mejoría parcial. Las precipitaciones perderán fuerza en la mayor parte del país, aunque seguirán siendo abundantes en el Cantábrico y en zonas de montaña. La cota de nieve comenzará baja y tenderá a subir, mientras que las temperaturas se recuperarán de forma notable y volverán a superar los 10 grados.

De cara a la próxima semana, el tiempo volverá a estar dominado por la llegada de borrascas atlánticas. Desde el lunes se espera un ambiente más lluvioso, especialmente en el noroeste, y temperaturas más suaves, dejando atrás el episodio más frío del fin de semana.