La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y un temporal marítimo el fin de semana

Se recomienda consultar el estado de las carreteras y alejarse de las costas en el norte peninsular, debido a la llegada de la borrasca ‘Ingrid’

La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha lanzado un aviso especial la tarde de este jueves por posibles nevadas en cotas bajas y un temporal marítimo en el norte al final de la semana. Se prevén precipitaciones generalizadas y nieve a partir de los 300 metros en Galicia y Castilla y León durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, por lo que se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de salir a la ruta. Las nevadas pueden acumular espesores significativos en poco tiempo e ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca.

Tras unos días de un intenso temporal mediterráneo, la agencia meteorológica ha advertido de que se está formando una borrasca al noroeste de la Península, llamada Ingrid. El fuerte oleaje en Galicia y el Cantábrico hará peligroso acercarse a la costa, porque podría producir daños en paseos marítimos y zonas litorales. Al realizar actividades al aire libre se deberá tener en cuenta que la sensación térmica será baja por un acusado descenso de las temperaturas.

El viernes, el temporal marítimo en el noroeste peninsular alcanzará su máxima intensidad, con vientos muy fuertes y olas de cinco metros, que en litorales gallegos podrían superar los ocho metros. Se prevé que caigan chubascos, que en el tercio noroccidental podrían ir acompañados de tormenta. La cota de nieve irá descendiendo durante el día, desde los 700 hasta los 400 metros. Durante la tarde puede nevar en cotas muy bajas del interior de Galicia y la meseta Norte, con acumulados de 10 a 20 centímetros en zonas de montaña, la cordillera Cantábrica, el sistema Central y el oeste del sistema Ibérico. La nieve irá acompañada de intervalos de viento fuerte, con rachas muy fuertes en zonas de montaña. También se esperan chubascos en el resto de la vertiente atlántica y en la Andalucía mediterránea, que podrían ser localmente fuertes por la mañana en el Estrecho y podrían caer en forma de nieve en las Cordilleras Béticas, por encima de los 1.000 metros.

El sábado continuará el temporal en Galicia y el Cantábrico, con oleaje bastante energético de cinco metros y vientos fuertes. Además, soplará viento del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, del sureste peninsular y en Baleares. La cota de nieve se situará muy baja durante la primera mitad del día, a 300 metros en buena parte de la mitad norte peninsular y 600 metros, en el resto. Esto implica que continuarán las nevadas en zonas bajas del interior de Galicia y en la meseta Norte y el centro de la Península, con posibilidad de ventisca. La sensación térmica será muy baja, debido a la combinación entre las bajas temperaturas y las heladas en zonas de montaña. También se prevé nevadas en el Pirineo, por encima de los 800 metros. En Baleares, los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño.

A partir del domingo, amainará el temporal marítimo a medida que Ingrid se vaya alejando del territorio. Habrá un ascenso progresivo de la cota de nieve a lo largo del día, excepto en los Pirineos, donde continuará nevando por encima de los 800 metros.

La Aemet ha aclarado que “existe incertidumbre en la extensión espacial de las nevadas, así como en las cotas”, que podrían descender más en zonas donde nieve con mayor intensidad. Por este motivo, recomienda prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos.