Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
AVALANCHAS

Un alud en Baqueira Beret atrapa a un esquiador fuera de pistas

El hombre ha sido trasladado en parada cardiorrespiratoria al hospital de Vielha

El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
Baqueira Beret

Un alud en la estación de Baqueira-Beret ha sorprendido este domingo a un esquiador que se encontraba fuera de pistas, según ha confirmado Protección Civil. La zona donde se ha producido el siniestro tenía activado el peligro de aludes en un nivel de tres sobre cinco.

Según los informativos de TV3, un guía de montaña ha dado el aviso. Los Pompièrs han encontrado al esquiador en parada cardiorrespiratoria, lo han rescatado y lo han trasladado al Hospital de Vielha, donde está siendo atendido. El hombre llevaba consigo las llaves de un coche que ha sido encontrado en una zona cercana.

Los equipos de emergencias analizan si en la zona hay un segundo esquiador atrapado tras localizar en la zona otro par de esquís, aunque la búsqueda se ha paralizado hasta mañana por la mañana por la ausencia de visibilidad (es de noche y la niebla es espesa). La zona es, según han indicado fuentes de emergencias a este diario, “inestable” y “muy peligrosa”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere un hombre tras una avalancha de nieve en Cerler

Eva Pérez Sorribes | Zaragoza

Protección Civil de Cataluña avisa de que vienen “dos días muy complicados” por el temporal Harry en el noreste

Clara Blanchar | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_