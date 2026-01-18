Un alud en Baqueira Beret atrapa a un esquiador fuera de pistas

Estación de esquí de Baqueira Beret. EUROPA PRESS

Un alud en la estación de Baqueira-Beret ha sorprendido este domingo a un esquiador que se encontraba fuera de pistas, según ha confirmado Protección Civil. La zona donde se ha producido el siniestro tenía activado el peligro de aludes en un nivel de tres sobre cinco.

Según los informativos de TV3, un guía de montaña ha dado el aviso. Los Pompièrs han encontrado al esquiador en parada cardiorrespiratoria, lo han rescatado y lo han trasladado al Hospital de Vielha, donde está siendo atendido. El hombre llevaba consigo las llaves de un coche que ha sido encontrado en una zona cercana.

Los equipos de emergencias analizan si en la zona hay un segundo esquiador atrapado tras localizar en la zona otro par de esquís, aunque la búsqueda se ha paralizado hasta mañana por la mañana por la ausencia de visibilidad (es de noche y la niebla es espesa). La zona es, según han indicado fuentes de emergencias a este diario, “inestable” y “muy peligrosa”.