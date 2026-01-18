Muere un hombre tras una avalancha de nieve en Cerler

El alud ha tenido lugar en el barranco de Puimestre, fuera de las pistas de la estación de esquí

Un hombre ha perdido la vida este domingo en el barranco de Puimestre, fuera de las pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca), tras un alud registrado durante la tarde, según ha informado Europa Press y recoge la prensa local.

Un helicóptero del 112 Zaragoza se ha movilizado hasta la zona del accidente y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés. Por otra parte, se ha reabierto la carretera entre los kilómetros 65 al 72, en Benasque, que había quedado cerrada en la tarde del sábado por riesgo de aludes.

Con la de este sábado ya son cinco las personas que han muerto por avalanchas en el Pirineo aragonés en el último mes. El primer accidente tuvo lugar el pasado 29 de diciembre, y en él fallecieron tres esquiadores de travesía. Tres días después, el 1 de enero, otro montañero perdió la vida en Bielsa cuando se encontraba de excursión con raquetas.