Feijóo pide la dimisión de Marlaska pero admite que pudo no conocer de antemano la agresión sexual del exjefe de la Policía

Alberto Núñez Feijóo ha cambiado hoy el paso y ha admitido la posibilidad de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no hubiera conocido de antemano la presunta agresión sexual del exjefe de la Policía Nacional a una inspectora a su cargo, cuya querella se conoció este martes. “Si el ministro no lo conocía, es un incompetente. Y veremos si lo conocía o no. Hay compañeros de los medios que publican que el ministro conocía los hechos desde hace varios meses”, ha afirmado este jueves Feijóo en Granollers, abriendo la puerta, por tanto, a que Marlaska no hubiera tenido conocimiento previo de los hechos. Se trata de un giro en la posición del PP, que ayer salió en tromba a acusar sin pruebas al ministro de “tapar una violación”, como llegó a decir el secretario general del PP, Miguel Tellado. Marlaska había retado al PP a reiterar sus acusaciones fuera del Congreso, donde los diputados no tienen inmunidad parlamentaria, y los populares han rebajado sus ataques.

“Cuesta mucho creer que el ministro no conociese para nada lo que hacía el número uno y el dos de su Policía”, ha reflexionado Feijóo este jueves, insistiendo en sembrar sospechas, pero sin moverse del terreno de la duda. “Si el ministro del Interior no conoce de quién se rodea y qué hacen de los que se rodea desde hace meses, es un verdadero incompetente”, ha remarcado el líder del PP, que ha vuelto a reclamar la dimisión de Marlaska. “En el juzgado se acreditará, porque hacen falta pruebas, cualquier otra conducta”, ha precisado, “pero la responsabilidad política del ministro del Interior es incompatible con seguir en el cargo”.

A diferencia de lo que han hecho hoy, los populares lanzaron ayer con total certeza una acusación de la máxima gravedad contra el ministro, la de haber encubierto una violación en el seno de la Policía Nacional. El propio Feijóo escribió a primera hora en su cuenta de la red social X que “si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”. Los máximos dirigentes del PP reiteraron esa acusación al ministro en la sesión parlamentaria. “Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación”, afirmó el número dos de Feijóo, Miguel Tellado.

Los populares ignoraron ayer en sus críticas al propio abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, que defendió en TVE que la denuncia se mantuvo en secreto por la relevancia del denunciado, y que la mujer informó de ella este martes a su superior. “La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía judicial precisamente por la persona a la que denunciamos, que es la máxima persona uniformada del cuerpo y las consecuencias que tenía la víctima. En el día de hoy [por el martes], cuando se ha admitido a trámite esta querella, mi cliente ha hablado con su superior directa, con la jefa de personal”, afirmó el letrado.

La reacción de Marlaska a las críticas del PP también fue airada, y el ministro retó al PP a que repitiera esas acusaciones sin pruebas fuera del Parlamento, donde los diputados no tienen inmunidad parlamentaria, ante la advertencia de que se querellaría por calumnias.

Este jueves, sin embargo, el PP ha modulado sus ataques sin endosar a Marlaska el encubrimiento de una violación. “No sabemos si conocía o no conocía el hecho. Pero lo conociese o no, tiene la responsabilidad de conocer qué ocurre”, ha razonado a primera hora la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, en una entrevista en RNE. “Si malo es que lo haya conocido y lo haya tapado, peor es que no lo conociera”, ha insistido Fúnez.