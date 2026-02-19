Muere un hombre tras ser reducido por la policía con una pistola táser en Palma

Varios agentes acudieron al domicilio de la víctima, de 47 años, porque se encontraba fuera de sí y al cargo de tres niños menores que tuvieron que huir de la vivienda

Un hombre de 47 años ha muerto esta madrugada en Palma después de ser reducido por agentes de la Policía Nacional con una pistola táser. Los servicios de emergencia desplazados al lugar han tratado de reanimarle durante más de una hora tras entrar en parada cardiorrespiratoria, pero no han podido salvarle la vida. La intervención se produjo tras la denuncia de los vecinos que llamaron a la Policía Nacional porque el hombre se encontraba visiblemente alterado, estaba destrozando el domicilio y sus hijos habían tenido que refugiarse en casa de una vecina. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Baleares se ha hecho cargo del caso.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los hechos han tenido lugar sobre las 4.15 de este jueves en un domicilio de la capital balear. Una llamada a la Policía Nacional alertó de que un individuo se encontraba fuera de sí y estaba provocando daños en su vivienda. El sujeto se encontraba a cargo de sus tres hijos menores, que habían tenido que refugiarse en casa de su vecina debido al comportamiento violento del progenitor. La madre de los menores se encontraba fuera de la vivienda en ese momento.

Al llegar al lugar, cuatro agentes de la policía entraron en el domicilio, donde comprobaron los numerosos destrozos. Se encontraron con un hombre muy corpulento, de casi dos metros de altura y con una actitud muy alterada, según explican estas fuentes. Los agentes iniciaron el protocolo previsto para los casos en los que la reducción directa de una persona agresiva resulta peligrosa y que contempla el uso de este dispositivo eléctrico. Uno de los agentes le disparó una descarga eléctrica con la pistola táser para tratar de inmovilizarle.

Tras recibir la descarga, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria y los agentes requirieron la presencia de una ambulancia del 061. Los sanitarios trataron de reanimar al hombre durante más de una hora, pero no consiguieron salvarle la vida, por lo que comunicaron al juzgado de guardia la defunción del sujeto. Fuentes cercanas a la investigación señalan que en el domicilio se han encontrado sustancias estupefacientes, pero será el resultado de la autopsia el que determine finalmente las causas del fallecimiento.