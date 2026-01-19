La borrasca ‘Harry’ azota el Mediterráneo con un fuerte temporal de mar, lluvias persistentes y nieve abundante

En Girona hay aviso naranja activo por precipitaciones muy intensas. El viento y el oleaje obligan a extremar la precaución en la costa hasta el martes

La borrasca Harry complicará seriamente el tiempo este lunes y martes, con un episodio de inestabilidad muy marcado en el Mediterráneo y el nordeste peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan lluvias muy persistentes, rachas intensas de viento, un importante temporal marítimo y nevadas copiosas en zonas de montaña. Este lunes ha amanecido con tres comunidades bajo aviso, aunque el número irá aumentando a lo largo del día. Según informa Rubén del Campo, portavoz de la agencia, “habrá precipitaciones abundantes, sobre todo en la provincia de Girona este lunes, que se extenderán el martes a otras zonas de Cataluña, el sur de Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares, con nevadas copiosas en puntos del Pirineo y en las provincias de Teruel y Castellón a partir de unos 1.000 metros”.

La agencia alerta de un estado del mar muy peligroso, con olas que superarán los cuatro metros y podrán alcanzar entre seis y ocho metros, e incluso picos de hasta diez metros. La Aemet advierte de que es peligroso acercarse a la costa debido al fuerte oleaje y al viento intenso.

Zonas afectadas

Cataluña es una de las comunidades más afectadas. En Girona está activo el aviso naranja, que indica peligro importante, por lluvias muy abundantes y persistentes. La agencia prevé que la precipitación acumulada pueda alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que eleva el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos y rieras. En la costa, se esperan vientos del este de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con fuerza de temporal, y olas de entre cuatro y seis metros. Barcelona, Lleida y Tarragona se mantienen bajo aviso amarillo por lluvias, nevadas y riesgo de aludes. Además, la Aemet también activará un aviso naranja por fenómenos costeros en Barcelona a partir de las seis de la tarde.

En Aragón, Huesca tiene aviso amarillo por riesgo de aludes, mientras que en Teruel se activará un aviso naranja desde las seis de la tarde por nevadas. La entidad estima acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas, por encima de los 1.000 metros en el oeste y de los 1.200 metros en el resto de la provincia. El aviso se mantendrá vigente hasta la tarde del martes.

También en la Comunidad Valenciana se esperan complicaciones. La Aemet tiene previsto activar avisos desde las seis de la tarde tanto por fenómenos costeros como por precipitaciones intensas. En Castellón, además, se esperan nevadas significativas, con acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 a 1.300 metros, lo que motivará un aviso naranja.

En Baleares, Mallorca ya se encuentra bajo aviso amarillo, mientras que Menorca, Ibiza y Formentera irán activando avisos a lo largo del día por viento, lluvias y fuerte oleaje. La agencia también prevé avisos en la ciudad de Melilla desde la tarde y en Galicia a partir de las diez de la noche, principalmente por fenómenos costeros asociados al paso de un frente atlántico.

En Canarias, la agencia también prevé viento fuerte del nordeste, con rachas muy intensas. Según Del Campo, los vientos alisios soplarán con intensidad durante los próximos días, arrastrando nubes al norte de las islas más montañosas, donde podrá haber algunas lluvias. En el resto predominarán los intervalos nubosos, con temperaturas sin grandes cambios, mínimas entre 15 y 17 grados y máximas de entre 19 y 21 grados en zonas costeras.

La Aemet explica que este episodio viene provocado por el paso de una dana hacia el Mediterráneo y la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia, lo que generará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental. Además, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales de Galicia y el Cantábrico.

Situación inestable al menos hasta el martes

La inestabilidad se mantendrá al menos hasta el martes. Según Rubén del Campo, se esperan lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares, con especial incidencia en Girona, Tarragona, el interior de Castellón, el sur de Teruel y el litoral sur de la Comunidad Valenciana. El temporal marítimo seguirá siendo muy significativo, con olas que superarán de nuevo los seis metros, por lo que la Aemet recomienda no acercarse a la primera línea de costa.

Nevará de nuevo con intensidad en el Pirineo y en las provincias de Teruel y Castellón a partir de unos 1.000 metros, y no se descarta nieve más débil en otras montañas del norte y centro peninsular. Habrá además rachas muy fuertes de viento, descenso de las temperaturas nocturnas y heladas en buena parte del interior. Las máximas subirán ligeramente, aunque el ambiente seguirá siendo frío, con valores por debajo de los 10 grados en amplias zonas del interior.

La entidad meteorológica insiste en extremar la precaución, seguir las recomendaciones de protección civil y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas costeras y de montaña, hasta que el temporal remita a lo largo del martes.

El miércoles, explica Del Campo, la borrasca Harry irá perdiendo intensidad, aunque todavía dejará lluvias en Baleares y en algunas zonas del área mediterránea peninsular. Al mismo tiempo, una nueva borrasca atlántica llegará desde el oeste y dará lugar a precipitaciones en gran parte de la Península. Según el portavoz, las lluvias serán abundantes, fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, el norte de Extremadura, el sur de Ávila y el entorno del Estrecho. También se esperan nevadas en zonas de montaña a partir de unos 1.000 a 1.200 metros.

Para el jueves y el viernes, Rubén del Campo señala que es probable que sigan llegando frentes asociados a borrascas atlánticas. Estos dejarán lluvias en amplias zonas de la Península, de nuevo intensas y persistentes en Galicia, el norte de Extremadura, el sur de Ávila y distintas áreas de Andalucía, especialmente en el entorno del Estrecho.

La cota de nieve podría bajar el jueves hasta unos 1.000 metros y, el viernes, no se descarta que nieve también en cotas más bajas del norte, centro y este peninsular, sobre todo en Galicia y Castilla y León. El portavoz subraya, no obstante, que esta situación aún presenta incertidumbre y deberá confirmarse en los próximos días.