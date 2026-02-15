Sheinbaum presenta su plan de incentivos fiscales para el cine: “Queremos que se filme más en México”

La presidenta anuncia ayudas de hasta un 30% de créditos fiscales en un acto junto a la jefa capitalina, la secretaria de Cultura y la actriz Salma Hayek

Sheinbaum presentó este domingo su esperado plan de incentivos fiscales para la industria del cine. “Queremos que se filme más en México y además que las producciones independientes tengan más salida”, dijo la presidenta en un acto celebrado en el Palacio Nacional, acompañada de la jefa capitalina, Clara Brugada, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y la actriz Salma Hayek. Sheinbaum, que tiene una sólida trayectoria de apoyo a la industria cinematográfica mexicana durante su mandato como jefa de Gobierno capitalina, busca combinar regulación y estímulos económicos para mejorar la competitividad del sector audiovisual.

La palanca más fuerte será a través de un crédito fiscal sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un descuento de hasta el 30% del gasto que una producción audiovisual realice en México. La ayuda tiene un tope de 40 millones de pesos por proyecto y cuenta con un requisito clave para incentivar la industria nacional. Al menos el 70% del gasto tiene que corresponder a empresas mexicanas.

Salma Hayek en Ciudad de México, este domingo. Hazel Cárdenas (Presidencia de México)

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad”, explicó la presidenta, “y, al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía”.

Sheinbaum adelantó el plan de incentivos fiscales este viernes, durante su conferencia matutina, donde se anunció una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, en reemplazo de la de 1992. La mandataria explicó que los incentivos económicos y fiscales, para impulsar la producción cinematográfica y de series de televisión en el país, buscan apoyar a las producciones independientes y de pueblos originarios, “ya que no tienen el dinero para poder producir sus películas”. Especificó que esos recursos se utilizaban anteriormente para producciones comerciales y que estas, al tener sus propios recursos, no requieren del presupuesto público.

Hayek agradeció este domingo el apoyo a la mandataria de modo entusiasta durante la presentación del acto. “Lo que no teníamos es esta presidenta”, dijo emocionada. Sheinbaum indicó el viernes que conoció a Hayek en Veracruz el pasado noviembre. La mandataria dio a entender que la protagonista de Frida (2002) “insistió mucho” para impulsar este fomento para el cine mexicano.

Claudia Curiel de Icaza, Salma Hayek y Claudia Sheinbaum. Hazel Cárdenas (Presidencia de México)

Daniela Alatorre, presidenta del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), resaltó que ya existe un estímulo fiscal importante, como es el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión para la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE). En pasado diciembre, por primera vez en una década, incrementó 115 millones de pesos de su presupuesto, o el 16,43%, con el objetivo de seguir impulsando acciones para fomentar la creación, la exhibición y la preservación del cine mexicano, a través de premios, subsidios y estímulos. “Estos incentivos y esta política pública que tiene una visión integral, lo que hace es realmente sostener todo el ecosistema cinematográfico”.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, especificó que la ley de cine garantiza el fomento, no como un programa presupuestario, sino a través del programa Fomento al Cine Mexicano (Focine). “Ya está nombrado en la ley. Y eso lo hablamos con todas las comunidades, y están felices. El fideicomiso desaparece y evoluciona a esta nueva forma, con un presupuesto progresivo, obviamente en la medida de la disponibilidad, pero con una garantía del Estado en el fomento del cine”, agregó Curiel.

Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, este domingo. Hazel Cárdenas (Presidencia de México)

El horizonte de Sheinbaum, según dio a conocer el pasado 15 de diciembre en una conferencia de prensa, es que este 2026 sea el punto de partida para una reactivación sistémica de la producción audiovisual en el país, ocasión en la que también resaltó que la cultura es un motor económico que requiere certeza jurídica y financiera.

Y todo parece evidenciar que la apuesta de Sheinbaum se está alineando con otros movimientos importantes. En febrero de 2025, Netflix redobló su apuesta en el país como sede de sus producciones. La compañía líder en el sector streaming, a través de su codirector ejecutivo, Ted Sarandos, anunció que invertirá 1.000 millones de dólares para la producción de series y películas en México durante los próximos cuatro años, con miras a contribuir al crecimiento de la industria audiovisual y a la creación de empleos y oportunidades.

El historial de la presidenta y esta apuesta por reinyectar apoyo al audiovisual mexicano, parece apuntar a recuperar el valor de la industria cinematográfica, tanto cultural como económicamente, y que se pueda traducir en términos de empleo, inversión y turismo.