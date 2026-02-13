Una nueva ley de cine busca que las películas mexicanas tengan un 10% de espacio en salas y plataformas digitales

Claudia Curiel, secretaria de Cultura de México, ha informado también sobre una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la de Derecho de Autor para proteger a los actores de doblaje ante el avance de la IA

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, ha anunciado este viernes la implementación de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual para reemplazar a la que existe desde 1992. La iniciativa, dada a conocer durante la conferencia Mañanera, busca que el cine mexicano tenga garantizado un 10% de espacio para su difusión en las salas de cine y en plataformas digitales. En este mismo marco, Curiel ha informado sobre una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la de Derecho de Autor para proteger los derechos de los actores de doblaje ante el avance de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con Curiel, lo que pretende esta nueva Ley de Cine es revisar de manera semestral y semanal la cartelera para ajustarla en los centros de exhibición de manera que se pueda garantizar la cantidad de salas, horarios y días de proyección del cine mexicano. En el caso de las plataformas digitales, lo que la normativa contempla es reforzar la presencia de producciones nacionales a través de secciones o vitrinas especiales dentro de los catálogos de los servicios de streaming.

Según la secretaria de Cultura, esta medida ha sido consensuada con las cadenas de distribución, plataformas digitales y todos los actores que integran este nuevo ecosistema audiovisual que se tiene contemplado para el cine mexicano. Una de las principales quejas del sector audiovisual en México, desde hace años, ha sido la dificultad de poder conseguir un espacio preferente en el circuito comercial. Distintos realizadores y productores han denunciado a las salas de cine y la programación que realizan por los horarios no convenientes y poco atractivos que no favorecen a la difusión de sus obras.

Claudia Curiel en Ciudad de México, este viernes. Sáshenka Gutiérrez (EFE)

“Se ha hablado con todas las cadenas, plataformas, todo lo que integra este nuevo ecosistema. Hay un compromiso total y están convencidos de apoyar al cine con reglas claras. Todos están sumados a esta iniciativa para que las películas mexicanas tengan horarios dignos. Pasa también que el cine mexicano no quiere competir al lado de una película importante o grandes estrenos del verano. No es poner a todos a la misma hora, hay que compensar. Se trata de fortalecer y hacerlo más eficaz”, ha dicho Curiel.

La secretaria de Cultura no ha mencionado cuándo la iniciativa pasará a análisis en comisiones, discusión y votación en el pleno de ambas cámaras. Aunque en pasado diciembre, durante un evento que juntó a representantes del rubro en el Estudio Churubusco, en Ciudad de México, dijo que es una ley prioritaria. “Lo hemos conversado con la presidenta. Se ha cabildeado y se integra ya directamente con la consejería. Ya hablamos con todos los legisladores y saben de qué va”, dijo Curiel en ese entonces.

Actores de doblaje e IA

La titular de Cultura también ha dado a conocer que se presentarán este domingo incentivos fiscales para el cine mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el fideicomiso desaparece y es reconocido en la ley un presupuesto progresivo pero garantizado por el Estado. “No había transparencia sobre los montos que había ahí [los fideicomisos]. Ahora se destinará todo el recurso que había para el año, ya no se queda ese guardadito que no se sabía qué pasaba con él. El fomento al cine queda en la ley y la garantía que cada año les demos más”, ha aclarado la mandataria.

Para la presentación de los incentivos fiscales ha anunciado la presencia de la actriz y productora mexicana Salma Hayek, que Sheinbaum conoció en Veracruz el pasado noviembre. La mandataria dio a entender que la protagonista de Frida (2002) “insistió mucho” para impulsar este fomento para el cine mexicano. “Será un reconocimiento para ella, es una figura mexicana internacional. Frida es un símbolo e icono para el mundo gracias a la película que hizo ella, a su defensa de nuestros paisanos y paisanas”.

Curiel también ha hecho hincapié sobre las demandas y denuncias que los actores de doblaje mexicanos han realizado sobre el uso de la IA y cómo esta tecnología está vulnerando sus derechos. La secretaria de Cultura ha dicho que se trata de la primera iniciativa para todos estos trabajadores que, en su mayoría, carecen de una contratación formal. “Esta nueva ley reconocería a la voz humana como una artística, única e irrepetible que necesita de consentimiento y retribución para utilizarla. Esta reforma a la Ley del Trabajo y a la de Derechos de Autor pone a los dobladores como intérpretes, establece leyes claras para darles una posición jurídica para protegerlos y que estén regulados”, ha informado Curiel.

“El doblaje es importante. Es un oficio, profesional, muy especial de México. Con la IA dijeron [los actores de doblaje] dónde van a quedar nuestras voces. Estas dos leyes son muy relevantes y van a fomentar más producciones nacionales”, ha sentenciado la presidenta.