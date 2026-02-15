El destierro en Leganés del Rayo que entristece a Iñigo Pérez pese a la gran victoria ante el Atlético: “Es un día amargo para el rayismo”

La necesitada victoria del Rayo Vallecano ante el Atlético (3-0) fue agridulce para Iñigo Pérez. El entrenador franjirrojo se ha convertido en el portavoz del club ante el silencio que embarga a su dueño, Raúl Martín Presa, en las tres últimas semanas. Ha hablado para denunciar las ínfimas condiciones de trabajo en las que tienen trabajar él y sus jugadores tanto en el estadio de Vallecas como en los centros de entrenamiento. Pero también alzó la voz en la previa para denunciar que el partido se podía haber jugado en Vallecas porque el esfuerzo de la entidad había mejorado el césped en los últimos días. “Siempre intentamos avanzar. Este equipo responde y está capacitado. Estoy contento por ganar, pero es un día triste por nuestra realidad. No te deja disfrutar de este momento. No ha sido un golpe de suerte por la regularidad. Son tres puntos que no cambian nuestra realidad. No es un día especial. Es un día amargo para el rayismo”, lamentó apesadumbrado el técnico.

RAY Rayo 3 ATM Atlético 0 Goles 1-0 min. 39: Francisco Martinez. 2-0 min. 44: Óscar Valentín. 3-0 min. 75: Mendy. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea Tarjetas amarillas Johnny (min. 28), Rodrigo Mendoza (min. 52), Marcos Llorente (min. 70) y Álvaro García (min. 92)

Al joven y cotizado preparador pamplonica le hubiera gustado que el buen partido de su equipo hubiera sido aplaudido por sus aficionados en su propia casa, no en un exilio que ha amplificado las desavenencias de la masa social rayista con la propiedad. “Es imposible aislarse del ruido externo. Nos tenemos que implicar por una cuestión de empatía. La situación es muy negativa y entristece. Luego hay que enfocarse en el partido de fútbol. Esto hay que afrontarlo, que es complejo, para poder mejorar”, prosiguió Iñigo Pérez, forzado por la situación a hablar más de la cruda realidad del club que de la formidable y holgada victoria de su equipo ante el Atlético.

“Quise explicar que el campo no está bien, pero sí apto para jugar. Que nuestra gente pudiera disfrutar de Vallecas. Lo digo siempre. Cualquier equipo necesita un césped en condiciones”, se reafirmó respecto a sus declaraciones en la previa del partido, en las que mostró su disconformidad con la decisión que LaLiga tomó el jueves, según Pérez, de manera precipitada.

Para el entrenador del Rayo, la victoria fue especial por todo el fango que rodea a la entidad. “Lo es por el momento deportivo y por el momento especial que tenemos”, dijo antes de elogiar la capacidad de sus futbolistas para sobreponerse a las adversidades que su hinchada no duda de que emana de la gestión de Martín Presa. “Me sorprende su respuesta. He comprobado que son buenos y grandes personas. Cuando uno tiene un momento delicado es cuando se ve. Me sorprende que hayamos hecho este partido. Tuvimos contundencia, estoy feliz por los jugadores, aunque sigue siendo un día agridulce”, se reafirmó Iñigo Pérez en una sala de prensa blanquiazul y no franjirroja.