El Rayo - Atlético del domingo tampoco se jugará en Vallecas y se desplaza a Leganés

El Rayo-Atlético de este domingo a las 16.15 se disputará finalmente en Leganés, en el estadio de Butarque. LaLiga, después de inspeccionar el terreno de juego de Vallecas durante toda la semana, comunicó a última hora de este jueves que, “a pesar de los trabajos realizados, no reúne las garantías para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los participantes”, según explicó en una nota.

Este es el segundo encuentro que no puede acoger el estadio de Vallecas en una semana debido al mal estado de un césped que se cambió la semana pasada por encontrarse ya en malas condiciones. En este caso, sin embargo, el anuncio se produjo casi tres días antes de la hora fijada. El aviso del aplazamiento del Rayo-Oviedo del pasado sábado se produjo con menos de cuatro horas de margen, cuando muchos aficionados del equipo asturiano se encontraban en la capital o en pleno viaje. El Oviedo ha pedido a la Federación que le den los tres puntos, y ha avisado de que recurrirá a todas las instancias necesarias, incluidas las administrativas y judiciales, para defender sus derechos. El siguiente partido del Rayo como local será el sábado 28 de febrero, ante el Athletic.

Después de las durísimas declaraciones de varios jugadores del Rayo tras el partido de hace tres semanas contra Osasuna (“el campo es una vergüenza”, denunció Pep Chavarría), el club cambió el césped de Vallecas. Sin embargo, el proceso de asentamiento del nuevo verde se ha ralentizado en exceso, en parte también por la abundante lluvia caída sobre la ciudad. Tras la suspensión del pasado sábado, personal de LaLiga ha realizado varias visitas a Vallecas durante la semana para comprobar si el césped echaba raíces y permitía acoger el duelo contra el Atlético del domingo, pero el avance no ha resultado suficiente.

El caso, más allá de la incertidumbre de los últimos días sobre si el estadio de Vallecas podría haber acogido la cita, supone un paso más en la escalada de tensión con el presidente del club, Raúl Martín Presa. Repudiado hace años por una parte muy importante de la afición, esta vez fueron los jugadores y el cuerpo técnico los que se quejaron públicamente de las condiciones en las que realizan su trabajo a diario. El pasado viernes, en el comunicado emitido bajo el paraguas del sindicato AFE, la plantilla y el cuerpo técnico aseguraron que “las instalaciones obsoletas” eran un “peligro para la integridad física”. Apuntaron también que en pretemporada estuvieron casi tres meses sin entrenar en la ciudad deportiva por el mal estado de los campos, y llegaron a indicar que algunos días les “falta el agua caliente” y que “la limpieza no siempre es la adecuada”.