El Oviedo solicita a la Federación que le dé por ganado el partido ante el Rayo Vallecano

Aficionados aguardan a las puertas del Estadio de Vallecas de Madrid tras la suspensión del partido Rayo-Oviedo.

El club asturiano formaliza la reclamación por “incumplimiento de la normativa federativa por parte de LaLiga y la entidad rayista”

El Real Oviedo ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se le conceda como ganado el partido contra el Rayo Vallecano, que fue aplazado el sábado por LaLiga, por el mal estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas.

El club azul toma esta decisión “debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano”, señala el Oviedo en un escrito trasladado a los medios de comunicación.

“El Real Oviedo acudirá a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados”, expresa el club carbayón. El club azul apunta que “todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de LaLiga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano”.

El director general, Agustín Lleida, avanzó, en unas declaraciones realizadas a la Cadena Cope, que el club considera que LaLiga “no tiene competencias para suspender el partido de la forma en la que se suspendió”. “Esto podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte y también lo estamos estudiando”, apuntó.

LaLiga, por su parte, señaló este domingo, tras la suspensión, que la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, “corresponde legalmente”, sin perjuicio de las funciones de coordinación que ejerce la Federación.

En este sentido, la Audiencia Nacional anuló en diciembre varios apartados del artículo 56 de los Estatutos de la RFEF que atribuían a sus órganos la facultad de suspender o modificar partidos y fijar horarios unificados, ratificando la competencia de LaLiga en las competiciones que organiza.

Desde LaLiga insistieron en que cualquier incidencia debe resolverse conforme a la “normativa aplicable, garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público”.