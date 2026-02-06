Los jugadores y cuerpo técnico del Rayo Vallecano alzan la voz y piden “unas condiciones dignas de trabajo” a la directiva del club

La plantilla se queja mediante un comunicado a través de AFE de los numerosos problemas a los que se están enfrentando en esta temporada

Los jugadores y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano han dicho basta y, a través de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), han emitido un comunicado denunciando los innumerables problemas que están sufriendo. El objetivo, según explican, es reclamar unas condiciones de trabajo dignas, propias de un club de Primera División. Previamente, varios jugadores y el entrenador, Íñigo Pérez, se han quejado en ruedas de prensa sobre, entre otras cosas, el terrible estado del césped del estadio, un problema que el club lleva arrastrando varias temporadas.

Rayo El milagro futbolístico del destartalado Rayo Vallecano

La plantilla empieza el comunicado reclamando un mejor trato a los aficionados del club: “La afición del Rayo Vallecano es un pilar fundamental y uno de los mayores activos del club, y creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración” han dicho, explicando su fidelidad y compromiso “es digna de admiración, independientemente de las circunstancias del equipo”.

Después llega el turno de la ciudad deportiva. Los jugadores denuncian que “durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en la Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos" y que se vieron obligados a salir de las instalaciones “para poder hacerlo en un campo que reuniera las condiciones necesarias para desempeñar profesionalmente nuestro trabajo”, llegando al punto de tener que entrenar en terrenos de juego de hierba artificial. Explican que esta situación prolongada afecta de manera directa al trabajo diario, a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División.

El tercer y último de los problemas presentados por el Rayo es el estado del estadio de Vallecas. La plantilla califica el terreno de juego como “inestable e impracticable”, y que “no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría”. Además, el escrito añade que a esta situación se suman deficiencias en las instalaciones que los jugadores utilizan a diario, como “la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División para un correcto desempeño” profesional.

El comunicado sigue explicando que “todos estos puntos han sido trasladados previamente a la presidencia del club en diferentes ocasiones” pero que las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva “una situación que no puede prolongarse más, ya que vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo”. Terminan aclarando que este comunicado no tiene como objetivo generar conflicto ni desviar la atención del partido que el club disputa este sábado, a las 14.00 contra el Oviedo, pero que la plantilla considera que es el momento de expresar públicamente que esta situación debe cambiar.