Fútbol
Benfica BEN
Real Madrid RMA
Movistar Liga de Campeones
En directo

Benfica - Real Madrid en directo | Los blancos buscan encarrilar la eliminatoria ante los de Mourinho

Los de Arbeloa visitan Lisboa con la obligación de sacar un buen resultado en la ida ante los portugueses

Antonio Rudiger, Kylian Mbappe y Thibaut Courtois, durante el entrenamiento previo al partido frente al Benfica.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Mikel MuñozJ. M. Benítez
El Real Madrid se enfrenta al Benfica de Mourinho en el primer partido de los dieciseisavos de la Champions. Fue precisamente el Benfica el equipo que sacó a los blancos de los ocho primeros cuando les vencieron por 4-2 en el último partido de la liguilla, obligándoles así a jugar el playoff mientras los portugueses se clasificaban en el descuento con un gol de su portero. Los de Arbeloa tienen la obligación de mejorar mucho su anterior partido en el Estadio da Luz, donde fueron ampliamente superados en cuanto a intensidad y juego. Mourinho por su parte busca dar de nuevo la campanada frente a su ex equipo, que dirigió durante tres años (2010-2013).

Publicaciones nuevas
J. M. Benítez
J. M. Benítez
El doble exilio de Antoliy Trubin, el portero del Benfica que le metió un gol de cabeza al Real Madrid

champions league

El doble exilio de Antoliy Trubin, el portero del Benfica que le metió un gol de cabeza al Real Madrid

Lorenzo Calonge

El ucranio se marchó de Donetsk con 13 años por el conflicto en el Donbás y con la invasión rusa de 2022 tuvo que trasladarse cerca de la frontera polaca.

Lee la noticia completa aquí.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
Los pecados de juventud de Dean Huijsen, el defensa más caro de la historia del Real Madrid

champions league

Los pecados de juventud de Dean Huijsen, el defensa más caro de la historia del Real Madrid

Lorenzo Calonge

El central, silbado el sábado en el Bernabéu, sufre su falta de experiencia en la élite en los últimos meses de inestabilidad del equipo.

Lee la previa completa aquí.

Así llegan ambos equipos al partido

racha de partidos
  • G
  • E
  • G
  • G
  • P
  • G
  • P
  • G
Goles a favor
por partido1.2510
por partido2.6321
Goles en contra
por partido1.512
por partido1.512
Faltas cometidas
por partido13.13105
por partido12.63101
Tarjetas rojas
por partido00
por partido0.383
Tarjetas amarillas
por partido1.512
por partido2.2518
Remates
por partido9.576
por partido13.63109
Remates recibidos
por partido1188
por partido16128
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡También sale el once del Benfica!

Solo un cambio de Mourinho respecto al partido de la Fase de Liga. Entra Rafa por Sudakov.

XI: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup y Pavlidis.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Ya sale el once del Real Madrid!

Vuelve Mbappé al once titular y Alexander-Arnold se asienta en el lateral derecho.

XI:Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas noches y bienvenidos a la ida del 'playoff' de la Champions entre Benfica y Real Madrid!

El Madrid vuelve a Lisboa tras el último partido de la Fase de Liga de la Champions donde cayeron por 4-2. Un encuentro donde perdieron su oportunidad de entrar entre los ocho primeros clasificados y evitar la ronda que tienen que disputar ante el conjunto portugués. Los de Mourinho, que se clasificaron gracias a un gol de su portero, Trubin, en el último minuto quieren volver a repetir la victoria e ir a la vuelta en el Bernabéu con ventaja en la eliminatoria.

