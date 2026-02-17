Benfica - Real Madrid en directo | Los blancos buscan encarrilar la eliminatoria ante los de Mourinho

¡Buenas noches y bienvenidos a la ida del 'playoff' de la Champions entre Benfica y Real Madrid!

El Madrid vuelve a Lisboa tras el último partido de la Fase de Liga de la Champions donde cayeron por 4-2. Un encuentro donde perdieron su oportunidad de entrar entre los ocho primeros clasificados y evitar la ronda que tienen que disputar ante el conjunto portugués. Los de Mourinho, que se clasificaron gracias a un gol de su portero, Trubin, en el último minuto quieren volver a repetir la victoria e ir a la vuelta en el Bernabéu con ventaja en la eliminatoria.