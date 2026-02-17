Benfica - Real Madrid en directo | Los blancos buscan encarrilar la eliminatoria ante los de Mourinho
Los de Arbeloa visitan Lisboa con la obligación de sacar un buen resultado en la ida ante los portugueses
El Real Madrid se enfrenta al Benfica de Mourinho en el primer partido de los dieciseisavos de la Champions. Fue precisamente el Benfica el equipo que sacó a los blancos de los ocho primeros cuando les vencieron por 4-2 en el último partido de la liguilla, obligándoles así a jugar el playoff mientras los portugueses se clasificaban en el descuento con un gol de su portero. Los de Arbeloa tienen la obligación de mejorar mucho su anterior partido en el Estadio da Luz, donde fueron ampliamente superados en cuanto a intensidad y juego. Mourinho por su parte busca dar de nuevo la campanada frente a su ex equipo, que dirigió durante tres años (2010-2013).
El ucranio se marchó de Donetsk con 13 años por el conflicto en el Donbás y con la invasión rusa de 2022 tuvo que trasladarse cerca de la frontera polaca.
El central, silbado el sábado en el Bernabéu, sufre su falta de experiencia en la élite en los últimos meses de inestabilidad del equipo.
Así llegan ambos equipos al partido
- G
- E
- G
- G
- P
- G
- P
- G
¡También sale el once del Benfica!
Solo un cambio de Mourinho respecto al partido de la Fase de Liga. Entra Rafa por Sudakov.
XI: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup y Pavlidis.
¡Ya sale el once del Real Madrid!
Vuelve Mbappé al once titular y Alexander-Arnold se asienta en el lateral derecho.
XI:Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé.
¡Buenas noches y bienvenidos a la ida del 'playoff' de la Champions entre Benfica y Real Madrid!
El Madrid vuelve a Lisboa tras el último partido de la Fase de Liga de la Champions donde cayeron por 4-2. Un encuentro donde perdieron su oportunidad de entrar entre los ocho primeros clasificados y evitar la ronda que tienen que disputar ante el conjunto portugués. Los de Mourinho, que se clasificaron gracias a un gol de su portero, Trubin, en el último minuto quieren volver a repetir la victoria e ir a la vuelta en el Bernabéu con ventaja en la eliminatoria.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.