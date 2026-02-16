Caso Epstein: “La Casa Real británica sabía desde hace muchos años de la relación íntima entre Epstein y el príncipe Andrés”
El rey Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en la investigación contra su hermano Andrés
El caso del pederasta Jeffrey Epstein ya no es solo un problema de Estados Unidos: se ha convertido en una prueba de estrés para otros gobiernos e instituciones que parecían inmunes. En Reino Unido, la desclasificación masiva de documentos ha puesto en el punto de mira al embajador en Washington y ha colocado en una posición muy delicada al primer ministro, que fue quien lo nombró.
Mientras Downing Street trata de contener el escándalo, la Casa Real vuelve a quedar bajo sospecha. El príncipe Andrés, exduque de York y hermano del rey Carlos III, ha aparecido en esta última tanda de documentos desclasificados en unas fotos bochornosas, en las que se le puede ver a cuatro patas encima de una mujer con la cara tapada.
Ana Fuentes habla con Rafa de Miguel, corresponsal de El País en Londres y con Martín Bianchi redactor de EL PAÍS Semanal, para entender el terremoto que está sacudiendo a las principales instituciones británicas.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
