Caso Epstein: “La Casa Real británica sabía desde hace muchos años de la relación íntima entre Epstein y el príncipe Andrés”

El rey Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en la investigación contra su hermano Andrés

El ex príncipe Andrés en la Capilla de San Jorge Samir Hussein (WireImage/Getty)

El caso del pederasta Jeffrey Epstein ya no es solo un problema de Estados Unidos: se ha convertido en una prueba de estrés para otros gobiernos e instituciones que parecían inmunes. En Reino Unido, la desclasificación masiva de documentos ha puesto en el punto de mira al embajador en Washington y ha colocado en una posición muy delicada al primer ministro, que fue quien lo nombró.

Mientras Downing Street trata de contener el escándalo, la Casa Real vuelve a quedar bajo sospecha. El príncipe Andrés, exduque de York y hermano del rey Carlos III, ha aparecido en esta última tanda de documentos desclasificados en unas fotos bochornosas, en las que se le puede ver a cuatro patas encima de una mujer con la cara tapada.

Ana Fuentes habla con Rafa de Miguel, corresponsal de El País en Londres y con Martín Bianchi redactor de EL PAÍS Semanal, para entender el terremoto que está sacudiendo a las principales instituciones británicas.

