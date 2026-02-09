El príncipe Guillermo está “profundamente preocupado” por los archivos de Jeffrey Epstein

El príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton se han manifestado profundamente preocupados por las revelaciones en los archivos sobre el fallecido agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en su primera declaración sobre el tema. “Puedo confirmar que el príncipe y la princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, declaró el lunes un portavoz del Palacio de Kensington.

Las últimas revelaciones del caso sobre el pederestra han impactado de lleno al Reino Unido. En 2006, Epstein y Andrés Mountbatten Windsor, hermano de Carlos III de Inglaterra, presionaron a una bailarina exótica para que participara en “varios actos sexuales” y un trío bajo la promesa de pagarle 10.000 dólares [cerca de 8.500 euros], según una carta que los abogados de la mujer enviaron al equipo legal de Epstein.

Andrés, al que le fue retirado el título de príncipe en octubre pasado, también aparece en una serie de fotografías que no se conocían. En varias de ellas, sale a cuatro patas sobre una chica postrada en el suelo, cuyo rostro se ha ocultado, pero de aspecto muy joven. Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de la red de tráfico de Epstein, acusó a Mountbatten Windsor de agredirla sexualmente cuando era una adolescente.

El hermano de Carlos III niega las acusaciones. La familia de la víctima, que se suicidó el año pasado, afirmó esta semana que los nuevos papeles prueban que Giuffre decía la verdad.

Los tentáculos de Epstein también han alcanzado a la política británica. El primer ministro, Keir Starmer, aceptó este domingo la dimisión de su mano derecha, máximo asesor y estratega electoral para reconducir su cada vez más difícil continuidad en el Número 10 de Downing Street. Su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, cedió este domingo a la creciente presión que demandaba su salida como principal promotor del nombramiento como embajador ante Estados Unidos del veterano político laborista Peter Mandelson, cuya estrecha relación con Epstein ha generado la crisis política más grave en los 19 meses que Starmer lleva en el poder.