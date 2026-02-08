El jefe de Gabinete de Starmer anuncia su dimisión por el escándalo de Epstein
Morgan McSweeney reconoce que fue un error recomendar como embajador británico en Estados Unidos al exministro Peter Mandelson, salpicado por sus vínculos con el millonario pederasta
La crisis en el Gobierno del Reino Unido por el escándalo del caso Epstein se profundiza. Morgan McSweeney, jefe de Gabinete del primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado su dimisión este domingo. McSweeney fue una figura clave para impulsar como embajador británico en Estados Unidos al veterano político laborista Peter Mandelson, salpicado en la última publicación del Departamento de Justicia por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.
Starmer está en el centro de la polémica después de que se diera a conocer que sabía de los vínculos entre Mandelson y Epstein cuando lo nombro como representante del Reino Unido ante Washington el año pasado. “La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada”, ha reconocido McSweeney, en un comunicado. “Ha dañado a nuestro partido, nuestro país y la confianza en los políticos”, ha agregado.
